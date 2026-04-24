Ku Klux Klan ile ilişkilendirilme: İngiliz kulüp, Westminster Belediye Meclisi'ne karşı yasal işlem başlatmayı düşünüyor

Broşürün dağıtımı artık durdurulmuş olup, Westminster Belediye Meclisi Londra'nın güneydoğusundaki kulüpten özür dilemiştir. "Belediye Meclisi, kulüp logosu bulunan resmin başka kopyalarının basılmayacağını veya dağıtılmayacağını ve elinde bulunan tüm kalan materyallerin imha edileceğini teyit etmiştir."

Ayrıca, "kayıtlı bir kulüp ambleminin ciddi şekilde kötüye kullanılması nedeniyle tam bir özür" sunuldu. Açıklamada, "Bu amblem, okullarda dağıtılan çocuk eğitimi broşüründe ırkçı bir nefret grubunun üyesinin resminin üzerine yerleştirilmişti ve bu da kulüp hakkında yanlış ve zarar verici bir imaj yaratmıştı" denildi.

Millwall, bu konuda yetkililere karşı yasal işlem başlatma hakkını saklı tutuyor. Şu anda "bu konudaki hukuki konumunu" incelediğini belirten kulüp, bu nedenle bir sonraki duyuruya kadar konuyla ilgili açıklama yapmayacağını belirtti.