Bu broşür başlangıçta çocukları ırkçılık konusunda bilinçlendirmek amacıyla hazırlanmıştı, ancak kampanya büyük bir skandalla sonuçlandı. Broşürdeki karikatürlerden birinde, beyaz cüppesi ve sivri şapkasıyla kolayca tanınan bir Ku Klux Klan üyesi, göğsünde FC Millwall’ın logosu taşıyor.
Ku Klux Klan ile ilişkilendirilme: İngiliz kulüp, Westminster Belediye Meclisi'ne karşı yasal işlem başlatmayı düşünüyor
Bu hikayenin arka planında, 1981 yılında Chelsea kulüp tarihindeki ilk siyahi oyuncu olan eski Chelsea oyuncusu Paul Canoville’in açıklamaları yer alıyor. Broşürde, bugün 64 yaşında olan Canoville ayrıntılı bir şekilde söz alıyor ve İngiliz futbolunda yaşadığı ırkçılık deneyimlerini anlatıyor.
Özellikle, FC Millwall'a yapılan bir deplasman maçını hatırlatarak, orada taraftarlar tarafından yoğun ırkçı saldırılara maruz kaldığını anlatıyor. "Irkçılık hiçbir zaman ortadan kalkmadı. Millwall'da oynanan bir yedekler maçında ağır hakaretlere maruz kaldım, ama sonra ırkçılara 1984'teki 2. Lig şampiyonluk madalyamı gösterebildim," diye alıntılanıyor.
Millwall yasal işlem başlatma hakkını saklı tutar
Broşürün dağıtımı artık durdurulmuş olup, Westminster Belediye Meclisi Londra'nın güneydoğusundaki kulüpten özür dilemiştir. "Belediye Meclisi, kulüp logosu bulunan resmin başka kopyalarının basılmayacağını veya dağıtılmayacağını ve elinde bulunan tüm kalan materyallerin imha edileceğini teyit etmiştir."
Ayrıca, "kayıtlı bir kulüp ambleminin ciddi şekilde kötüye kullanılması nedeniyle tam bir özür" sunuldu. Açıklamada, "Bu amblem, okullarda dağıtılan çocuk eğitimi broşüründe ırkçı bir nefret grubunun üyesinin resminin üzerine yerleştirilmişti ve bu da kulüp hakkında yanlış ve zarar verici bir imaj yaratmıştı" denildi.
Millwall, bu konuda yetkililere karşı yasal işlem başlatma hakkını saklı tutuyor. Şu anda "bu konudaki hukuki konumunu" incelediğini belirten kulüp, bu nedenle bir sonraki duyuruya kadar konuyla ilgili açıklama yapmayacağını belirtti.