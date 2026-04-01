Çeviri:
KSI'ye yeni bir ortak katıldı! Ünlü YouTuber'ın devralmasının ardından eski QPR sahibi, Dagenham and Redbridge'in %40 hissesini satın aldı
Fernandes İngiliz futboluna geri dönüyor
talkSPORT’a göre Fernandes, Daggers’ın hisselerinin önemli bir kısmı olan yüzde 40’unu satın alarak İngiliz futboluna geri döndü. 2011 ile 2023 yılları arasında Loftus Road'da kilit bir figür olan eski başkan, Doğu Londra'ya zengin bir deneyim getiriyor. Görev süresi boyunca, önceki kulübü hem yükselme hem de küme düşme yaşadı ve Finansal Fair Play kurallarını ihlal ettiği için 17 milyon sterlinlik bir para cezasına çarptırıldı. Onun gelişi, profesyonel büyüme ve ticari genişlemenin yeni bir dönemine geçiş yapmayı hedefleyen altıncı lig takımı için büyük bir destek olarak görülüyor.
Bir YouTube yıldızıyla bağlantı kurmak
Bu satın alma, deneyimli futbol yöneticisini, geçen ay manşetlere taşınan popüler YouTuber'ın katılımının ardından yönetim kuruluna katılan en son ağır top haline getiriyor. Sosyal medya yıldızı, yaklaşık yüzde 20'lik bir azınlık hissesi satın aldı. Artık kulübün planladığı iddialı geleceğe yön vermesine yardımcı olacak deneyimli bir ortağı var. Sektör bilgisi ile muazzam bir küresel erişimin bir araya gelmesi, takımın İngiliz futbol piramidinde hızlı bir yükselişe hazırlanmakta olduğunu ve dijital başarıyı sporun gerçek dünyasında da yansıtmayı hedeflediğini gösteriyor.
Kulüp için büyük hayaller
Kulüp şu anda alt liglerde mücadele etse de, yönetim kurulundaki hedefler en üst düzey futboldan başka bir şey değil. İnternet devi, takımı zirveye taşıma arzusunu açıkça dile getiriyor. Hedeflerini özetleyen iş adamı şöyle konuştu: “Stadyumun coşmasını, ortalığın çılgına dönmesini istiyorum; buraya geldiğinizde her seferinde büyük bir olay yaşansın istiyorum. Video oyunu oynamakla bir futbol kulübüne sahip olmak çok farklı, bunu biliyorum, ama Race to Division One ile bu bir yolculuktu. Zordu, ama sonunda başardım. Bu kulüpte, düşünülemez olanı yapmak istiyorum. Dagenham ve Redbridge'i Premier Lig'e taşımak istiyorum. Elbette bu zaman alacak, ama gerçekçi hedefimizin bu ligden çıkıp National League'e girmek olduğunu söyleyebilirim.”
Victoria Road'da kapsamlı bir yenileme
Bu dikkat çeken transfer, kulübün yönetim kadrosunda gerçekleştirilen kapsamlı yeniden yapılanmanın son halkasıdır. ABD merkezli Happy Fan Group kısa süre önce kulübün yönetimini devraldı ve eski kaptan Anwar Uddin’i başkan olarak atadı. Ayrıca, Lee Bradbury’nin görevine son verilmesinin ardından eski İngiltere forveti Andy Carroll, kulübün hisselerinin bir kısmını satın aldı ve geçici teknik direktörlük görevini üstlendi.