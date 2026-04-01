KSI'ye yeni bir ortak katıldı! Ünlü YouTuber'ın devralmasının ardından eski QPR sahibi, Dagenham and Redbridge'in %40 hissesini satın aldı

Kulüp şu anda alt liglerde mücadele etse de, yönetim kurulundaki hedefler en üst düzey futboldan başka bir şey değil. İnternet devi, takımı zirveye taşıma arzusunu açıkça dile getiriyor. Hedeflerini özetleyen iş adamı şöyle konuştu: “Stadyumun coşmasını, ortalığın çılgına dönmesini istiyorum; buraya geldiğinizde her seferinde büyük bir olay yaşansın istiyorum. Video oyunu oynamakla bir futbol kulübüne sahip olmak çok farklı, bunu biliyorum, ama Race to Division One ile bu bir yolculuktu. Zordu, ama sonunda başardım. Bu kulüpte, düşünülemez olanı yapmak istiyorum. Dagenham ve Redbridge'i Premier Lig'e taşımak istiyorum. Elbette bu zaman alacak, ama gerçekçi hedefimizin bu ligden çıkıp National League'e girmek olduğunu söyleyebilirim.”