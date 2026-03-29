Çeviri:
KSI ve Andy Carroll, Dagenham & Redbridge ile Premier Lig'e yükselme hedefini içeren iddialı planın şekillenmesiyle birlikte 'her gün görüşüyor'
Günlük diyalog üzerine kurulu bir ortaklık
SunSport’a özel bir röportajda Carroll, ortak sahibi ile gelişen ilişkisi hakkında samimi açıklamalarda bulundu. 37 yaşındaki Carroll, bu ayın başlarında Lee Bradbury’nin ani kovulmasının ardından sezon sonuna kadar geçici teknik direktör olarak atandı. Bu atama, YouTuber'dan boksöre dönüşen KSI'nin (gerçek adı Olajide Olatunji) National League South takımının hisselerini satın alarak amatör futbol dünyasında şok dalgası yaratmasından sadece birkaç hafta sonra gerçekleşti. Şimdi, Dagenham & Redbridge sezonun son haftalarında son bir hamle ile yükselmeyi hedeflerken, geçici teknik direktör, yatırımcı ortağını hızlı arama listesine ekledi.
Victoria Road'daki KSI etkisi
İşbirliği hakkında konuşan Carroll, aralarındaki dinamik ve samimi hedefleri konusunda tam bir şeffaflık sergiledi: “Onunla çalışmak harika bir deneyim oldu. Kişilik olarak tam olarak nasıl biri olduğunu görebilirsiniz. Çok hevesli ve yaptığı her şeyde başarılı olmak istiyor. Her şeye yüzde yüz kendini veriyor ve onu Dagenham ailesinin bir parçası olarak görmek muhteşem. Her gün konuşuyoruz. Ben onu yüzde 1 geliştirebilirsem ve o da beni yüzde 1 geliştirebilirse, bu herkesin yararına olur.”
Ancak, kulübün daha geniş bir destek ağına sahip olduğunu vurguladı. “Sadece ikimiz değiliz – beş ya da altı kişiyiz,” diye ekledi.
Wrexham modelini örnek almak
Bu iddialı proje, doğal olarak Wrexham ile karşılaştırmalara yol açtı; Hollywood yıldızları Ryan Reynolds ve Rob Mac’in 2021’in başlarında kulübü devralmasından bu yana Wrexham, National League’den Championship’e yükselmişti. KSI, nihai hedefinin bu küçük takımı en üst lige çıkarmak olduğunu açıklayarak ortalığı şaşkına çevirdiğinde, Carroll hiç de sarsılmadı. Bu sansasyonel hedefi savunarak şöyle açıkladı: “Birisi bir kulübü satın alıp başarılı olmak istediğinde bunun kimseyi şaşırtmaması gerektiğini düşünüyorum. En üst seviyeye ulaşmak istiyorlar ve Premier League elbette ulaşabileceğimiz en üst seviye. Bence bir futbol kulübü sahibi olan veya bir futbol kulübünü destekleyen herkes bunu ister ve bunu bir hayal olarak görür.”
Geçici teknik direktör için mükemmel bir başlangıç
Saha içinde yeni dönem ideal bir başlangıç yaptı. Dagenham & Redbridge, Hampton & Richmond Borough’u 3-1’lik muhteşem bir galibiyetle mağlup ederek play-off sıralamasına sadece dört puan uzaklıkta yer aldı. Bu hayati galibiyet, Carroll'un ilk maçında Torquay United'ı da yenerek mükemmel teknik direktörlük sicilini korumasına olanak sağladı. Yeni sahipliğin önemi, 32 yaşındaki influencer'ın tribünden izlediği ve YouTube üzerinden dünya çapındaki izleyicilere canlı olarak yayınlanan son zaferde açıkça görüldü. İvme artarken, hızlı bir yükseliş hayali somutlaşmaya başlıyor.