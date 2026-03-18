KSI ses getiriyor! YouTuber'ın amatör ligdeki kulübe yatırım yapmasının ardından Dagenham, teknik direktörünü görevden aldı ve eski İngiltere milli takım oyuncusu Andy Carroll'u geçici teknik direktör olarak atadı

National League South takımlarından Dagenham, yedi aylık görev süresinin ardından Bradbury'yi görevden aldı; bu, bu ayın başlarında KSI'nın yaptığı yatırımdan bu yana alınan ilk sert karar oldu. Kararın zamanlaması lig genelinde şaşkınlık yarattı; Daggers şu anda play-off sıralamasının altı puan gerisinde bulunuyor ve kovulma, Farnborough'da 3-2'lik heyecan verici bir deplasman galibiyetinden 24 saat geçmeden gerçekleşti. Bu sonuca rağmen, yeni yönetim kulübü yeni bir yöne götürmeye kararlı görünüyor. Bradbury, kulübün ünlülerin desteklediği yeni bir sahiplik dönemine geçiş yaptığı sırada kulüpten ayrılıyor.