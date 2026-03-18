KSI ses getiriyor! YouTuber'ın amatör ligdeki kulübe yatırım yapmasının ardından Dagenham, teknik direktörünü görevden aldı ve eski İngiltere milli takım oyuncusu Andy Carroll'u geçici teknik direktör olarak atadı
Bradbury, yatırımın ardından görevden alındı
National League South takımlarından Dagenham, yedi aylık görev süresinin ardından Bradbury'yi görevden aldı; bu, bu ayın başlarında KSI'nın yaptığı yatırımdan bu yana alınan ilk sert karar oldu. Kararın zamanlaması lig genelinde şaşkınlık yarattı; Daggers şu anda play-off sıralamasının altı puan gerisinde bulunuyor ve kovulma, Farnborough'da 3-2'lik heyecan verici bir deplasman galibiyetinden 24 saat geçmeden gerçekleşti. Bu sonuca rağmen, yeni yönetim kulübü yeni bir yöne götürmeye kararlı görünüyor. Bradbury, kulübün ünlülerin desteklediği yeni bir sahiplik dönemine geçiş yaptığı sırada kulüpten ayrılıyor.
Kulüp, Carroll'un atandığını doğruladı
Kulüp, yaptığı resmi açıklamada ayrılan teknik direktöre teşekkürlerini sunarken, geçici halefiyet planını da doğruladı. Açıklamada, "Dagenham & Redbridge Futbol Kulübü, A Takım Teknik Direktörü Lee Bradbury ile yollarımızı ayırdığımızı teyit eder" denildi. "Lee'ye kulüpte geçirdiği süre boyunca gösterdiği odaklanma, profesyonellik ve bağlılık için ve geçen yaz kulübü istikrara kavuşturmak için saha içinde ve dışında yaptığı katkılar için çok minnettarız. Dagenham and Redbridge, kendisine gelecekteki girişimlerinde başarılar diler. Andy Carroll geçici olarak takımın başına geçecek ve yeni gelişmeler zamanı geldiğinde duyurulacaktır."
Carroll'ın çift görevli rolü
Carroll'un geçici teknik direktör olarak atanması, Victoria Road'daki devrime yeni bir ilginç boyut katıyor. Eski Premier League golcüsü, Temmuz ayında Daggers'a yıldız transfer olarak katılmıştı. Ancak, son zamanlarda bu deneyimli forvetin KSI'nin izinden giderek kulübün hissedarı olduğu ortaya çıktı. Aralık ortasından beri sahada forma giymeyen Carroll'un yönetim kadrosuna geçmesi, sorumluluklarında önemli bir değişiklik anlamına geliyor. Artık kilit oyuncu ve kulübün hissedarı olarak statüsünü, takımın kenar çizgisinden yönetmenin getirdiği acil baskı ile dengeliyor.
Torquay karşısında teknik direktörlükteki ilk maçı
Carroll’un teknik direktörlükteki ilk maçı, bu Cumartesi Dagenham’ın Torquay United’ı ağırlayacağı karşılaşmada gerçekleşecek. Geçici teknik direktör, zaman zaman kalitesini gösteren ancak ilk yediye girmek için gereken istikrarı yakalayamayan bir kadro devraldı. Kulüp, play-off sıralamasının gerisinde kaldığı için, önümüzdeki maçlar “KSI etkisinin” takımı üst lige çıkacak bir formda tutabileceğini mi, yoksa yeni yönetimdeki karışıklıkların ilerlemeyi engelleyeceğini mi belirleyecek. Taraftarlar, Carroll’un en üst seviyedeki engin deneyiminin sezonun sonlarında bir yükselişe ilham verip vermeyeceğini merakla bekliyor.
