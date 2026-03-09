KSI'nin Dagenham & Redbridge'in "dönüştürücü" ortak sahipliği, altıncı lig kulübünün Premier Lig'e yükselme "cesaretini" ortaya çıkardı

KSI, futbol kulübü sahibi olarak, İngiliz futboluna yatırım yapan A listesindeki yıldızların giderek artan listesine katıldı. Ryan Reynolds ve Rob Mac'in Wrexham'da, Tom Brady'nin Birmingham City'de ve Michael B. Jordan'ın Bournemouth'da yaptığı gibi. FIFA oyun videolarıyla imparatorluğunu kuran bir adam için bu hamle, müzik, boks ve Prime Hydration işini kapsayan kariyerinde tam bir döngü anını temsil ediyor.

Daggers'ın çoğunluk hissedarı ve CCO'su John Grabowski, influencer'ın katılımının altıncı kademe takım için oyunun kurallarını değiştireceğine inanıyor. SunSport'a konuşan Grabowski, "Bu, kulüp için inanılmaz bir fırsat, inanılmaz derecede heyecan verici. Bunun başlangıcını Dorking maçında gördük. Hepimiz böyle öğleden sonralarının daha da artmasını umuyoruz ve bence bunu başarabilirsek, buradaki herkesin yüzünde gülümsemeler olacak."