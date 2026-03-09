Getty Images Sport
KSI'nin Dagenham & Redbridge'in "dönüştürücü" ortak sahipliği, altıncı lig kulübünün Premier Lig'e yükselme "cesaretini" ortaya çıkardı
Victoria Road'da yeni bir dönem
80 milyon sterlin değerinde olduğu tahmin edilen 32 yaşındaki oyuncu, Cumartesi günü Victoria Road'da lig lideri Dorking Wanderers'ı 1-0 yendikleri maçı izlemek için tribünde yerini aldı. Onun varlığı, maç günü seyirci sayısının neredeyse iki katına çıkarak 2.281'e ulaşmasıyla topluluk üzerinde anında bir etki yarattı. KSI, kulübün hem oyuncusu hem de azınlık hissedarı olan eski Liverpool ve İngiltere forveti Andy Carroll ile birlikte tribünde görüldü.
Ünlülerin mülk sahibi olma akımına katılmak
KSI, futbol kulübü sahibi olarak, İngiliz futboluna yatırım yapan A listesindeki yıldızların giderek artan listesine katıldı. Ryan Reynolds ve Rob Mac'in Wrexham'da, Tom Brady'nin Birmingham City'de ve Michael B. Jordan'ın Bournemouth'da yaptığı gibi. FIFA oyun videolarıyla imparatorluğunu kuran bir adam için bu hamle, müzik, boks ve Prime Hydration işini kapsayan kariyerinde tam bir döngü anını temsil ediyor.
Daggers'ın çoğunluk hissedarı ve CCO'su John Grabowski, influencer'ın katılımının altıncı kademe takım için oyunun kurallarını değiştireceğine inanıyor. SunSport'a konuşan Grabowski, "Bu, kulüp için inanılmaz bir fırsat, inanılmaz derecede heyecan verici. Bunun başlangıcını Dorking maçında gördük. Hepimiz böyle öğleden sonralarının daha da artmasını umuyoruz ve bence bunu başarabilirsek, buradaki herkesin yüzünde gülümsemeler olacak."
Premier Lig'de yükseliş hedefleri
Kulüp şu anda National League South tablosunun ortasında yer alırken, KSI uzun vadeli hedefleri konusunda çekingen davranmıyor. İnternet yıldızı, nihai hedefinin Daggers'ı Premier League'e çıkarmak olduğunu ve Doğu Londra ekibini "dünya sahnesine" çıkarabileceğini iddia ederek iddialı bir açıklama yaptı. Bu cesur vizyon, taraftarların ve daha geniş futbol kamuoyunun hayal gücünü ele geçirdi.
Grabowski, zaman çizelgesi konusunda daha ölçülü davranıyor, ancak bunun etkisinin çok büyük olduğu konusunda hemfikir. O, "Sadece her gün biraz daha iyi olmamızı istiyorum. Bu benim işim. Hayal kurmaya cesaret edebiliriz, ama benim işim bu kulübün her gün biraz daha iyi olmasına yardımcı olmaya çalışmak. Ancak [KSI'nin gelişi] dönüştürücü bir etki yaratıyor. Bu dönüştürücü bir etki" diye ekledi. Odak noktası, KSI'nın sağladığı muazzam küresel erişimi kullanarak sürdürülebilir büyüme olmaya devam ediyor.
Gelecek için inşa etmek
Daggers, geçen sezon Ulusal Lig'den küme düşmüş ve şu anda teknik direktör Lee Bradbury yönetiminde yeniden yapılanma sürecinden geçmektedir. Takım, 10 maç kala play-off pozisyonlarından 6 puan geride, sıralamada 12. sırada yer almaktadır. Premier Lig şimdilik uzak bir hayal olsa da, kulüp yönetimi, tarihlerinin bu yeni "dönüşüm" dönemini kucaklarken kulübün ruhunu korumaya odaklanmıştır.
Gelenek ve yeni yatırımlar arasındaki dengeyi değerlendiren Philadelphia doğumlu Grabowski, "Bir futbol kulübü, topluluk ve taraftarları sayesinde 25 ila 50 yıl boyunca varlığını sürdürebiliyorsa başarılıdır. Bu konuda rehavete kapılmamalı, taraftarları hafife almamalısınız. Onları eğlendirmek ve yeni taraftarları kucaklamak için çaba göstermelisiniz. Bence JJ'nin [KSI] buradaki katılımı, bu iki şeyi de başarıyor" dedi.
