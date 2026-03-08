Getty Images
Çeviri:
KSI, Dagenham & Redbridge'in ortak sahibi olarak ilk maçında Andy Carroll ile birlikte oturup kutlama yapıyor
- Getty Images
Premier Lig'in ikonik ismiyle tanışma
Aylarca süren gizli görüşmelerin ardından, büyük hissedar ve stratejik ortak olmak için bir anlaşma imzalayan sosyal medya moguluna yakışır bir tanıtımdı. Influencer'a, geçen yıl Daggers ile sözleşme imzalayan eski Liverpool ve Newcastle United forveti Andy Carroll da eşlik etti. Şu anda ameliyat nedeniyle sahalardan uzak olan tecrübeli forvet, ailesi ve KSI ile birlikte oturarak Aradmide Oteh'in ikinci yarıda attığı golün takımına üç puanı kazandırmasını izledi. Carroll'un çocuklarının yeni ortak sahibi ile fotoğraf çektirmek için sabırsızlandıkları bildirilirken, kulüp yetkilileri yıldızların birlikte oturabilmeleri için koltuk düzenini bile değiştirdi.
Sidemen yıldızı için gerçekleşen bir rüya
Gerçek adı Olajide Olatunji olan KSI için yönetim kuruluna girmek, bir takım sahibi olmahayallerinin gerçekleşmesi anlamına geliyor. Aylar süren gizli görüşmelerin ardından, resmi olarak altıncı lig kulübüne ortak sahibi ve stratejik ortak olarak katıldı. Stadyuma vardığında taraftarlar tarafından karşılanan KSI, önceki hafta oynanan iç saha maçına kıyasla neredeyse iki katına çıkan kalabalığa imza dağıtırken sahada bir tur attı.
KSI, resmi sıfatıyla ilk maçında "Aylardır YouTube canlı yayınında Dagenham'ı izliyorum. Çok fazla inişler, çıkışlar ve sinir bozucu anlar oldu" dedi. "Ama burada olmak, sahayı koklamak, taraftarları görmek, heyecanı görmek ve havadaki coşkuyu hissetmek. Bu harika bir duygu. Küçükken FIFA ve Football Manager oynadığımdan beri hep bir futbol kulübü sahibi olmak istemişimdir. Bu benim için bir çağrı."
Küresel maruz kalma ve Wrexham modeli
Böylesine büyük bir sosyal medya kişiliğinin gelişi, Daggers'ın profiline şimdiden somut bir etki yaptı. Birkaç kıtaya yayılan küresel erişime sahip olan yeni ortak, varlığının kulübün ticari konumunu değiştireceğinden emin. Dorking maçına 2.281 seyircinin katılımı, doğu Londra takımını haritaya koymak için daha büyük bir stratejinin sadece başlangıcı olarak görülüyor.
"Nasıl olacağını bilmiyordum, ama bir noktada bunu yapacağımı biliyordum. Birkaç kulübe baktım, ama Dagenham & Redbridge'de beni çeken bir şey vardı," diye ekledi KSI. "Görünürlük, kitlesel görünürlük getireceğim. Amerika'dan Avustralya'ya, İngiltere'ye kadar dünya çapında bir izleyici kitlem var. Her yerde izleyicilerim var. Her yerden insanlar izleyecek. Duyuru yapılmadan önce birçok kişi Dagenham & Redbridge'i bile bilmiyordu. Şimdi ise herkesin radarına girdi. Dünya sahnesine çıktı."
- IMAGO
Premier Lig için hedefler
Hollywood'un desteğiyle Wrexham'ın yükselişiyle kaçınılmaz karşılaştırmalar yapan KSI, kulübün geleceği için yüksek hedeflerini gizlemiyor. Daggers, geçen sezon küme düşmesinin ardından şu anda İngiliz futbol piramidinin altıncı kademesinde mücadele etse de, yeni sahibi, sabırlı olmaları koşuluyla projenin tavanının profesyonel futbolun zirvesi olduğuna inanıyor.
KSI, "Dagenham, benim kadar istekli ve özenli bir sahibi olmadığı için biraz yönsüz görünüyordu" diye açıkladı. "Benim için, tüm gücümü verdiğim her şeyde, kesinlikle başarılı olurum. Zor olacağını biliyorum. Kulübü Premier Lig'e çıkarmak istediğimi söyledim ve Dagenham & Redbridge'i Premier Lig'e çıkarabileceğimize inanıyorum. Ama bu adım adım olacak."
Reklam