KSI, Dagenham & Redbridge'in ortak sahibi olarak ilk maçında Andy Carroll ile birlikte oturup kutlama yapıyor

Gerçek adı Olajide Olatunji olan KSI için yönetim kuruluna girmek, bir takım sahibi olmahayallerinin gerçekleşmesi anlamına geliyor. Aylar süren gizli görüşmelerin ardından, resmi olarak altıncı lig kulübüne ortak sahibi ve stratejik ortak olarak katıldı. Stadyuma vardığında taraftarlar tarafından karşılanan KSI, önceki hafta oynanan iç saha maçına kıyasla neredeyse iki katına çıkan kalabalığa imza dağıtırken sahada bir tur attı.

KSI, resmi sıfatıyla ilk maçında "Aylardır YouTube canlı yayınında Dagenham'ı izliyorum. Çok fazla inişler, çıkışlar ve sinir bozucu anlar oldu" dedi. "Ama burada olmak, sahayı koklamak, taraftarları görmek, heyecanı görmek ve havadaki coşkuyu hissetmek. Bu harika bir duygu. Küçükken FIFA ve Football Manager oynadığımdan beri hep bir futbol kulübü sahibi olmak istemişimdir. Bu benim için bir çağrı."