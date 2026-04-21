Getty Images
Çeviri:
KSI, Andy Carroll'dan Dagenham & Redbridge'in teknik direktörlüğünü devralması için Premier Lig'in kült kahramanını "gündemine aldı"
- Getty Images Sport
Nolan'ın Dagenham'da görev alacağı söyleniyor
Football Insider'dan Pete O'Rourke'un haberine göre, Dagenham & Redbridge, Nolan'ın League One ekibi Northampton Town'dan ayrılmasının ardından bu oyuncuyu kadrosuna katmayı düşünüyor. 43 yaşındaki teknik adam geçen aydan beri işsizken, Daggers ise önemli bir yönetimsel çalkantı döneminin ardından şu anda altıncı ligde 13. sırada bulunuyor. KSI'nın kulübü satın almasıyla birlikte kamuoyundaki görünürlüğü artmasına rağmen, kulüp sezonun son maçına hazırlanırken sahadaki sonuçlar tutarsız kalmaya devam ediyor.
- Getty Images Sport
Carroll’ın futbol kariyerindeki hedefleri
Şu anki geçici teknik direktör Carroll, takımın kayda değer bir performans sergilemesini sağladı ancak teknik direktörlük görevine tam zamanlı olarak bağlanmak yerine futbol kariyerine devam etmeyi tercih ediyor. Tecrübeli forvet, Lee Bradbury’nin görevden alınmasından bu yana teknik direktörlük görevlerini saha içindeki sorumluluklarıyla dengeliyor.
Geçen ay The Sun gazetesine konuşan eski İngiltere milli oyuncusu, teknik direktörlükteki kısa süreli görevine rağmen henüz futbolu bırakmaya hazır olmadığını belirtti: "Teknik direktörlük hiçbir zaman yapmak istediğim bir şey olmadı. Ancak, eğer böyle bir fırsat çıkarsa yapabileceğimi her zaman biliyordum. Şu anda bu beni heyecanlandıran bir şey. Gidişattan çok memnunum, ama bunu hiç düşünmemiştim, birdenbire karşıma çıktı.
"Futbol oynamak istiyorum. Hala burada futbol oynamak için sözleşmem var ve her gün yapmak istediğim şey bu. Eğer buna teknik direktörlük görevi de dahilse, öyle olsun. Ancak kalıcı olarak teknik direktörlük yapmak ve futbol oynayamamak, şu anda yapmak istediğim bir şey değil."
KSI’nin Premier Lig vizyonu
Nolan'ın olası göreve getirilmesi, şu anda bölgesel altıncı ligde mücadele eden bir kulüp için önemli bir niyet beyanı anlamına gelecektir. KSI, sanal ortamdaki "Race to Division One" başarısını gerçek hayatta da tekrarlamak istediğini uzun süredir açıkça dile getiriyordu.
Doğu Londra ekibi için yüksek hedeflerini ve projeye olan tutkusunu özetleyen KSI, şunları söyledi: "Bu gerçeküstü, dostum, bu dünyadan değil. Bu fikir beni çok heyecanlandırıyor. Yıllar önce, o heyecanı, mutluluğu, neşeyi gördüm. Bunu geri getirmek ve sonra da aşmak istiyorum. Buranın coşmasını, sallanmasını, buraya her geldiğinizde bir etkinlik olmasını istiyorum.
"Video oyunu oynamakla bir futbol kulübüne sahip olmak çok farklı, bunu biliyorum, ama Race to Division One ile bu bir yolculuktu. Zordu, ama sonunda başardım. Bu kulüpte, düşünülemez olanı yapmak istiyorum.
"Dagenham and Redbridge'i Premier League'e çıkarmak istiyorum. Elbette bu zaman alacak, ama gerçekçi bir hedef olarak bu ligden çıkıp National League'e girmek diyebilirim. Takımı geliştirmemiz, onu gerçekten bir üst seviyeye taşıyacak bazı takviyeler yapmamız gerekiyor ve ben bir topluluk oluşturmak istiyorum."
- Getty Images Sport
Belirleyici bir yaz transfer dönemi
Nolan, Northampton'daki görev süresinin zorlu bir şekilde sona ermesinin ardından itibarını yeniden kazanmaya çalışırken, üç lig aşağıya inmeye hazır olup olmadığına karar vermek zorunda. Daggers, kulüp sahibinin kamuoyuna yaptığı hızlı yükselme talebini karşılamak için oyuncu transferleri ve yapısal değişikliklerin hayati önem taşıyacağı kritik bir ara sezon dönemine giriyor. Takım, 2025-26 sezonunun son maçını Cumartesi günü Slough Town deplasmanında oynayacak.