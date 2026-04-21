KSI, Andy Carroll'dan Dagenham & Redbridge'in teknik direktörlüğünü devralması için Premier Lig'in kült kahramanını "gündemine aldı"

Şu anki geçici teknik direktör Carroll, takımın kayda değer bir performans sergilemesini sağladı ancak teknik direktörlük görevine tam zamanlı olarak bağlanmak yerine futbol kariyerine devam etmeyi tercih ediyor. Tecrübeli forvet, Lee Bradbury’nin görevden alınmasından bu yana teknik direktörlük görevlerini saha içindeki sorumluluklarıyla dengeliyor.

Geçen ay The Sun gazetesine konuşan eski İngiltere milli oyuncusu, teknik direktörlükteki kısa süreli görevine rağmen henüz futbolu bırakmaya hazır olmadığını belirtti: "Teknik direktörlük hiçbir zaman yapmak istediğim bir şey olmadı. Ancak, eğer böyle bir fırsat çıkarsa yapabileceğimi her zaman biliyordum. Şu anda bu beni heyecanlandıran bir şey. Gidişattan çok memnunum, ama bunu hiç düşünmemiştim, birdenbire karşıma çıktı.

"Futbol oynamak istiyorum. Hala burada futbol oynamak için sözleşmem var ve her gün yapmak istediğim şey bu. Eğer buna teknik direktörlük görevi de dahilse, öyle olsun. Ancak kalıcı olarak teknik direktörlük yapmak ve futbol oynayamamak, şu anda yapmak istediğim bir şey değil."