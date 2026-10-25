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Atalanta BC v Frosinone Calcio - Serie A 2026/27Getty Images Sport
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Krstovic ve Schmid'den ikişer gol: Atalanta ile Frosinone arasında 4-4'lük gol şöleni

Atalanta - Frosinone
Atalanta
Frosinone
Serie A

Serie A'nın sekizinci haftasını bizimle CANLI takip edin.

Serie A, 8. hafta

Atalanta-Frosinone 4-4

Goller: 1' Schmid (F), 14' Krstovic (A), 17' Schimd (F), 32' pen. Ederson (A), 45' Krstovic (A), 48' Calò (F), 50' Elmas (A), 82' Terzic (F)


Pazar günü saat 15.00'te Bergamo'daki New Balance Arena'da Atalanta ile Frosinone karşı karşıya geldi. Serie A'nın sekizinci haftasında oynanan ve sezonun en heyecan verici maçlarından biri olan mücadele 4-4 sona erdi. Schmid ve Krstovic ikişer gol attı; ligdeki altıncı golüne ulaşan Krstovic'in yanı sıra Ederson penaltıdan, Calò, Elmas ve Terzic de fileleri havalandırdı. Conference League'de Ajax karşısında son anda yaşadığı hayal kırıklığının ve Milan yenilgisinin ardından sahaya çıkan ev sahibi ekip artık kazanamıyor. Konuk ekip ise sezona çok iyi başladı. Massimiliano Alvini yönetimindeki Frosinone yoluna başarılı şekilde devam ediyor: Dört galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyetle 14 puan toplayan Ciociari, ligde beşinci sırada.

  • GOLLER VE ÖNEMLİ POZİSYONLAR:

    82' - FROSINONE YİNE EŞİTLİĞİ SAĞLADI, TERZIC! Durdurulamayan Ghedjemis bir kez daha sağ kanattan sıyrılıp geriden gelen eski Fiorentina oyuncusuna pasını veriyor. Terzic, sol ayağının içiyle vurup Carnesecchi'yi mağlup ediyor.


    50' - ATALANTA'NIN DÖRDÜNCÜ GOLÜ, ELMAS!Calò'nun oyun kurarken yaptığı hatanın ardından De Ketelaere soldan ilerleyip topu ceza sahasının ortasındaki Krstovic'e aktarıyor. Onun pasını alan Makedon oyuncu, Palmisani'yi kolayca geçip skoru 4-3 yapıyor. Karadağlı oyuncu iki gol ve bir asiste ulaşıyor.


    48' - FROSINONE CALO' İLE BERABERLİĞİ YAKALADI!Sağ kanatta yine durdurulamayan Ghedjemis rakibinden sıyrılıp orta saha oyuncusuna pasını veriyor. Calò, sağ ayağıyla uzak köşeye vurup skoru 3-3'e getiriyor ve Serie A'daki üçüncü golünü kaydediyor.


    45' - ATALANTA MAÇI ÇEVİRDİ, YİNE KRSTOVIC!Zappacosta sağ kanattan sıyrılıp ortasını yapıyor. Karadağlı oyuncu topa dokunup ağlara gönderiyor ve skoru 3-2'ye getiriyor. Geri dönüş tamamlandı; eski Lecce oyuncusu Serie A'daki altıncı golünü attı.


    32' - ATALANTA EŞİTLİĞİ SAĞLADI, EDERSON PENALTIDAN!Brezilyalı oyuncu Palmisani'yi ters köşeye yatırıp skoru 2-2 yapıyor.


    31' - Atalanta lehine penaltı!Sağdan gelen ortada De Ketelaere topa kafayla vuruyor, Cittadini ise kolu havadayken sıçrıyor. Marinelli, VAR incelemesinin ardından penaltı kararı veriyor.


    17' - YİNE FROSINONE, YİNE SCHMID!Ghedjemis, Obric ile girdiği fiziksel mücadeleyi kazanıp ceza sahasına giriyor ve koşarak gelen Avusturyalı oyuncuya pasını veriyor. Schmid, sağ ayağının içiyle vurup kendisinin ikinci, Frosinone'nin 2-1'lik üstünlüğünü getiren golünü atıyor.


    14' - ATALANTA KRSTOVIC İLE BERABERLİĞİ YAKALADI!Rowe, Calvani'yi çalımlayıp De Ketelaere'yi buluyor. Onun ara pasında Palmisani ile karşı karşıya kalan Karadağlı oyuncu hata yapmıyor.


    1' - FROSINONE HEMEN GOLÜ BULDU, SCHIMID!Atalanta için büyük hata: Obric'in pasını alan Ederson, topu ceza sahasının ortasındaki Avusturyalı oyuncuya veriyor. Schimid şutunu çekiyor ve Frosinone 30 saniye sonra öne geçiyor.

  • MAÇ KÜNYESİ

    Atalanta-Frosinone 4-4

    Goller: 1' Schmid (F), 14' Krstovic (A), 17' Schmid (F), 32' pen. Ederson (A), 45' Krstovic (A), 48' Calò (F), 50' Elmas (A), 82' Terzic (F)


    ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Bellanova (30'da Bernasconi), Kristensen, Obric, Zappacosta; Gaetano (62'de Pasalic), Ederson; Elmas, De Ketelaere (77'de Samardzic), Rowe (62'de Zalewski); Krstovic (77'de Scamacca). Teknik direktör: Sarri.


    FROSINONE(4-2-3-1): Palmisani; Oyono (89'da Tchato=, Calvani, Cittadini (75'te Monterisi), Bracaglia (46'da Terzic); Calò, Masini (65'te Cichella); Ghedjemis, Schmid, Kvernadze (65'te Zerbin); Raimondo. Teknik direktör: Alvini.



    Sarı kartlar: Bracaglia (F), Kvernadze (F), Ederson (A), Terzic (F), Raimondo (F)

    Kırmızı kartlar: -

    Asistler: De Ketelaere (A), Ghedjemis (F), Zappacosta (A), Ghedjemis (F), Krstovic (A)

    Hakem: Marinelli

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