82' - FROSINONE YİNE EŞİTLİĞİ SAĞLADI, TERZIC! Durdurulamayan Ghedjemis bir kez daha sağ kanattan sıyrılıp geriden gelen eski Fiorentina oyuncusuna pasını veriyor. Terzic, sol ayağının içiyle vurup Carnesecchi'yi mağlup ediyor.





50' - ATALANTA'NIN DÖRDÜNCÜ GOLÜ, ELMAS!Calò'nun oyun kurarken yaptığı hatanın ardından De Ketelaere soldan ilerleyip topu ceza sahasının ortasındaki Krstovic'e aktarıyor. Onun pasını alan Makedon oyuncu, Palmisani'yi kolayca geçip skoru 4-3 yapıyor. Karadağlı oyuncu iki gol ve bir asiste ulaşıyor.





48' - FROSINONE CALO' İLE BERABERLİĞİ YAKALADI!Sağ kanatta yine durdurulamayan Ghedjemis rakibinden sıyrılıp orta saha oyuncusuna pasını veriyor. Calò, sağ ayağıyla uzak köşeye vurup skoru 3-3'e getiriyor ve Serie A'daki üçüncü golünü kaydediyor.





45' - ATALANTA MAÇI ÇEVİRDİ, YİNE KRSTOVIC!Zappacosta sağ kanattan sıyrılıp ortasını yapıyor. Karadağlı oyuncu topa dokunup ağlara gönderiyor ve skoru 3-2'ye getiriyor. Geri dönüş tamamlandı; eski Lecce oyuncusu Serie A'daki altıncı golünü attı.





32' - ATALANTA EŞİTLİĞİ SAĞLADI, EDERSON PENALTIDAN!Brezilyalı oyuncu Palmisani'yi ters köşeye yatırıp skoru 2-2 yapıyor.





31' - Atalanta lehine penaltı!Sağdan gelen ortada De Ketelaere topa kafayla vuruyor, Cittadini ise kolu havadayken sıçrıyor. Marinelli, VAR incelemesinin ardından penaltı kararı veriyor.





17' - YİNE FROSINONE, YİNE SCHMID!Ghedjemis, Obric ile girdiği fiziksel mücadeleyi kazanıp ceza sahasına giriyor ve koşarak gelen Avusturyalı oyuncuya pasını veriyor. Schmid, sağ ayağının içiyle vurup kendisinin ikinci, Frosinone'nin 2-1'lik üstünlüğünü getiren golünü atıyor.





14' - ATALANTA KRSTOVIC İLE BERABERLİĞİ YAKALADI!Rowe, Calvani'yi çalımlayıp De Ketelaere'yi buluyor. Onun ara pasında Palmisani ile karşı karşıya kalan Karadağlı oyuncu hata yapmıyor.





1' - FROSINONE HEMEN GOLÜ BULDU, SCHIMID!Atalanta için büyük hata: Obric'in pasını alan Ederson, topu ceza sahasının ortasındaki Avusturyalı oyuncuya veriyor. Schimid şutunu çekiyor ve Frosinone 30 saniye sonra öne geçiyor.