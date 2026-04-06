Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

Krizi özetleyen bir kelime... Slot, görevden alınmaya bir adım uzaklıkta

Anfield Depremi

İngiliz "Daily Mail" gazetesi, sonuçların kötüye gitmesi ve takımın sezonun kritik aşamasında dengesini yeniden kazanabileceğine dair şüphelerin artması nedeniyle, Hollandalı teknik direktör Arne Slot'un Liverpool'un teknik kadrosunun başında görevinden alınma tehlikesiyle ciddi bir şekilde karşı karşıya olduğunu ortaya koydu.

Gazete, sonuçların genellikle teknik direktörlerin kaderini belirleyen faktör olduğunu, ancak sahadaki bazı davranışların bu kaderi hızlandırabileceğini belirtti. Bu senaryo, Liverpool'un kritik bir maça çıkmak üzere Paris'e doğru yola çıkmasıyla birlikte şu anda Slot'un peşinde.

Rapora göre, Slott, sezon boyunca hafifletici faktörler olarak kullanılan gerçekçi gerekçeler olmasına rağmen, artan bir baskı altında yaşıyor. Takım, Premier Lig şampiyonluğunun anahtarlarından biri olan hücum gücünün büyük bir kısmını kaybetti. Yıldız oyuncu Mohamed Salah fiziksel ve zihinsel olarak etkilendi, forvet Alexander Isak ise takımdaki ilk günlerinde fiziksel olarak hazır olmamasının yanı sıra bacağından kırık geçirdi.

Bedelsiz transferler... Real Madrid ve Barcelona ikilisi altın kadronun başında

La Masia'dan tribünlere... Hamza Abdelkarim'e ne oluyor?

1,4 milyar euro... Beckham'ın Ronaldo'yu transfer etmek için yaptığı teklifin gerçeği ne?

Paris Saint-Germain, Barcelona'nın hedefini kaptı

    Gerçeği ortaya çıkaran açıklamalar

    Bu koşullara rağmen gazete, sezonun sonuna yaklaşırken takımın performansının kabul edilebilir bir düşüş sınırını aştığını düşünüyor. Bu durum, son Manchester City maçında açıkça ortaya çıktı; takım, sahada en temel kurallara uymaması şeklinde kendini gösteren bariz bir kolektif dengesizlik sorunu yaşıyor gibi görünüyordu.

    Bu bağlamda, Etihad Stadyumu'ndaki basın toplantı salonunda gazeteci Ian Ledeman ile Slot arasında kısa bir diyalog yaşandı. Gazeteci, özellikle taç atışlarından başlayan ve golle sonuçlanan ciddi savunma hatalarına ve Florian Wirtz ile Virgil van Dijk gibi oyuncuların zayıf markajına dikkat çekti.

    Slot, bu görüşe tamamen katılmadığını belirterek, takımının tüm ataklarda koşma veya mücadele konusunda başarısız olmadığını vurguladı. Ancak aynı zamanda, kritik anlarda açık hatalar olduğunu da kabul etti. Örneğin, ortalara iyi müdahale edilememesi veya ceza sahası içindeki markajda konsantrasyon kaybı gibi hatalar, takıma pahalıya mal olan gollere yol açtı.


    "Konsantrasyon kaybı"... Krizi özetleyen bir kelime

    O maçtan iki gün sonra, teknik direktörün değerlendirmesi daha sert ve keskin bir hal aldı; özellikle hataları tanımlarken kullandığı "konsantrasyon kaybı" ifadesi, takımın yaşadığı zihinsel krizin boyutunu yansıtıyordu.

    Slott, medyayla ilişkilerinde sakinliği ve dürüstlüğüyle tanınır. Bu, sorunu küçümsemeye çalışmasına rağmen, sorunu dolaylı olarak kabul ettiği açıklamalarında da ortaya çıktı.

    Rapora göre, bu sezon Liverpool oyuncularının sözde kalmaktan öteye geçemedikleri gerçeği kendini gösteriyor. Sahada takım, zaman zaman iyi bir performans sergiliyor, ancak ilk gerçek sınavda aniden çöküyor.

    Manchester City maçının ardından kaptan Virgil van Dijk ve Dominik Szoboszlai medya gündemine oturdu, ancak özellikle van Dijk'ın performansı, takımın zirveden tehlike bölgesine düşmesine katkıda bulunan savunma zaafiyetinin en belirgin unsurlarından biri olması nedeniyle soru işaretleri uyandırdı.

    Video | Abu Treika, Salah'ın ayrılışıyla ilgili bir sürpriz yaptı... Klopp'u örnek gösterdi

    Fas ve Senegali krizi sonrası... Afrika sonsuza dek değişiyor

    Conte, İtalya milli takımını tekrar çalıştırma konusundaki tutumunu netleştirdi

    Koman, 2026 Dünya Kupası öncesinde erken bir şok yaşadı


    Paris Testi... Son şans

    Gazete, oyuncuların kasıtlı olarak geri adım attığını veya yetersiz kaldığını belirtmiyor; ancak konsantrasyon düzeyinde içsel bir değişiklik yaşanıyor. Bu değişiklik %5 ila %10 gibi küçük bir oran olsa da, Manchester City ve Paris Saint-Germain gibi büyük takımlar karşısında belirleyici bir fark yaratıyor.

    Bu koşullar altında Slott, kader belirleyici bir sınavla karşı karşıya. Şampiyonlar Ligi'nde Fransa'da Paris Saint-Germain ile oynanacak maç öncesinde oyuncularını zihinsel ve fiziksel olarak yeniden şarj etmesi ve takım içinde inanç ve güven ruhunu aşılaması gerekiyor.

    "Daily Mail", Liverpool'un son dönemdeki performansının taraftarlarına pek de umut vermediğini vurguluyor ve Paris'te kabul edilebilir bir sonuç alınmasının, bu bir beraberlik ya da az farkla bir mağlubiyet olsa bile, teknik direktöre Anfield'da son bir şans verebileceğini belirtiyor. En kötü senaryoda ise, kulüpteki kariyerinin yakında sona ermesinin önü açılabilir.

    Beklenen katliam... Manchester United'da rüya transfer için 8 kurban

    Sürpriz öneri... Bruno Fernandes, Manchester United'daki halefini aday gösterdi

    Gerçeği ortaya çıkaran karşılaştırma... Neden Arbeloa'nın hataları Alonso'nun yenilgilerinden daha tehlikeli görünüyor?

    Arbeloa, Real Madrid'in yıldızı yüzünden zor durumda