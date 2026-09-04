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Gabriel-Martinelli-Al-HilalAl-Hilal (X)
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Çeviri:

Kriz mi çözüm mü? Martinelli, Hilal'e transferinin ardından tartışma yaratan bir "bomba"

FEATURES
G. Martinelli
C. Summerville
Al Hilal
Premier Lig
Brezilya
Hollanda
Suudi Arabistan

Yeni takım kaptanı şüphelerin hedefinde

Brezilyalı Gabriel Martinelli'nin Arsenal'den ayrılarak Hilal'in kadrosuna katılması, taraftarlar arasında bir tartışma yarattı. Ancak bu tartışmanın nedeni oyuncunun ismi ya da yetenekleri değil, sahadaki mevkisiydi.

Martinelli, sol kanat mevkisinde oynamada başarılı bir isim ve bu mevki, tam olarak Hollandalı Crysencio Summerville'in de görev yaptığı bölge. Bu durum akıllara hemen şu soruyu getirdi: Hilal neden aynı mevkide oynayan iki kanat oyuncusuyla anlaştı? Takımın gerçekten de bu mevkiye yeni bir transfer ihtiyacı var mıydı?

Ancak transfere daha geniş bir perspektiften bakıldığında, Martinelli'nin tercih edilmesinin yalnızca asıl mevkisiyle ilgili olmayabileceği, bunun aksine sahip olduğu teknik ve taktiksel yeteneklerle bağlantılı olabileceği ortaya çıkıyor. Zira bu özellikler, ona Hilal'in sistemi içerisinde birden fazla rol üstlenebilme kabiliyeti kazandırıyor.

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  • Arsenal FC v Como Calcio - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Martinelli, çok yönlü bir silah

    Doğru, sol kanat Martinelli'nin Arsenal kariyerinin birçok döneminde parladığı mevkidir, ancak o sahada tek bir pozisyona bağlı kalan bir oyuncu değil.

    Brezilyalı sağ kanatta da oynayabiliyor, ayrıca yalancı santrfor da dahil olmak üzere daha merkezi hücum rollerinde de görev alabiliyor. Bu da teknik ekibe onu her maçın ihtiyaçlarına göre kullanma konusunda daha geniş bir hareket alanı sağlıyor.

    İşte bu transferin Simone Inzaghi açısından değeri de burada ortaya çıkıyor; İtalyan teknik direktör, taktik şemada sabit bir kutucukta oturan bir oyuncuya değil, hareket edebilen, pozisyonunu değiştirebilen ve sahanın farklı bölgelerine girebilen bir kanat oyuncusuna kavuşuyor.

    Ayrıca oku: Yıkıcı bir hücum ama: Salem Al-Dawsari Hilal'de devam edecek mi?

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  • Al Hilal v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Hızlı geçişlerdeki sır

    Martinelli'nin en dikkat çeken güçlü yanlarından biri, alanları değerlendirebilme ve savunma pozisyonundan hücuma hızlı geçiş yapabilme yeteneğidir.

    Brezilyalı oyuncu, topla hız ve süratli çıkış kabiliyetinin yanı sıra rakibin savunma hatlarının arkasındaki alanlardan yararlanabilme özelliğine de sahip. Bunlar, özellikle takımın topa sahip olma ya da top kapma anını hızlı ve tehlikeli bir hücuma dönüştürebilecek bir oyuncuya ihtiyaç duyduğu durumlarda Hilal'in oyun tarzında ona önemli bir rol kazandırabilecek nitelikler.

    Ayrıca sürekli hareketliliği, yalnızca kanattan bireysel sızmalara dayanmak yerine savunmacıları üzerine çekerek takım arkadaşlarına alan açabilme imkânı da tanıyor.

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  • Al Hilal v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Sam">Sam’a mı, Martinelli’ye mi? Benzerlik mi, tamamlayıcılık mı?

    Crysencio Summerville'in takımda bulunması, Martinelli'nin gelişinin sol kanatta bir kalabalığa yol açacağı anlamına mutlaka gelmiyor; zira Hollandalı oyuncunun kendisi de birden fazla mevkide oynamasına imkân tanıyan bir esnekliğe sahip. Dolayısıyla bu ikilinin bir arada bulunması, Inzaghi'ye tek bir oyuncunun tekrarı olmaktan ziyade çok sayıda taktiksel seçenek sunabilir.

    İtalyan teknik direktör, birini kanatta kullanırken, diğerini maçın gidişatına ve rakibin savunma biçimine göre karşı tarafa ya da daha derin bir alana kaydırabilir.

    Hilal'in Martinelli ve Summerville ile anlaşmasında en önemli nokta, sadece hücumda tehlike yaratma kabiliyetleri değil, aynı zamanda modern futbolun gereksinimlerine uygun bir dizi özelliğe sahip olmalarıdır.

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    Hilal, yalnızca çizgide topu bekleyip ardından rakibi geçmeye çalışan bir kanat oyuncusu aramıyor; oyun kuruluşuna katılabilen, baskı yapabilen ve savunmaya destek olabilen, ardından topu geri kazandığında hızla hücuma geçebilen bir oyuncu arıyor.

    İşte bu açıdan bakıldığında Martinelli transferi, yeni bir sol kanat oyuncusuyla anlaşmaktan çok daha fazlasını ifade ediyor.

    Bu, Hilal'in hücum hattında hız, esneklik, rakibi geçme ve dağıtma kabiliyetinin yanı sıra savunmasal ve hücumsal görevlere bağlılığı da barındıran bir yapı kurma çabasıdır.

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  • Kriz mi, çözüm mü?

    Hilal'in Martinelli ile anlaşması ilk bakışta, aynı mevkide Summerville'in bulunması nedeniyle bir kriz yaratıyormuş gibi görünebilir; ancak Brezilyalı futbolcunun çok yönlü mevki yelpazesi ve birden fazla rol arasında hareket edebilme kabiliyeti tabloyu tamamen farklı kılıyor.

    Nihayetinde bu transfer, Inzaghi'nin ve sportif direktörlüğün Martinelli'nin yeteneklerine duyduğu güveni yansıtıyor ve Hilal'in etkisi tek bir mevkiye bağlı olmayan oyunculara sahip olma isteğini ortaya koyuyor. Dolayısıyla asıl soru şu olmayacak: "Hilal neden bir başka sol kanat oyuncusuyla anlaştı?"

    Aksine şu olacak: "Inzaghi, birden fazla mevkide, hem hücumda hem savunmada aynı verimlilikle oynayabilen iki kanat oyuncusunun varlığından nasıl faydalanacak?"

    İşte tam da burada, açıklandığında tartışma yaratan bu transfer, mevki dağılımında bir krizden Hilal'in yeni sezondaki en önemli taktik kozlarından birine dönüşebilir.

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