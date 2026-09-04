Brezilyalı Gabriel Martinelli'nin Arsenal'den ayrılarak Hilal'in kadrosuna katılması, taraftarlar arasında bir tartışma yarattı. Ancak bu tartışmanın nedeni oyuncunun ismi ya da yetenekleri değil, sahadaki mevkisiydi.

Martinelli, sol kanat mevkisinde oynamada başarılı bir isim ve bu mevki, tam olarak Hollandalı Crysencio Summerville'in de görev yaptığı bölge. Bu durum akıllara hemen şu soruyu getirdi: Hilal neden aynı mevkide oynayan iki kanat oyuncusuyla anlaştı? Takımın gerçekten de bu mevkiye yeni bir transfer ihtiyacı var mıydı?

Ancak transfere daha geniş bir perspektiften bakıldığında, Martinelli'nin tercih edilmesinin yalnızca asıl mevkisiyle ilgili olmayabileceği, bunun aksine sahip olduğu teknik ve taktiksel yeteneklerle bağlantılı olabileceği ortaya çıkıyor. Zira bu özellikler, ona Hilal'in sistemi içerisinde birden fazla rol üstlenebilme kabiliyeti kazandırıyor.