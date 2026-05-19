Buna göre, Alman milli oyuncu Real Madrid'in sözleşme uzatma teklifini kabul etti ve bir sezon daha beyaz formayı giyecek. Ancak, takımda kalmasını garantilemek için, taviz vermeyen stoper oyuncusu ilk taleplerinden vazgeçmek zorunda kaldı.
Kraliyet yaş sınırı kabul gördü! Antonio Rüdiger, Real Madrid ile süren sözleşme görüşmelerinde görünüşe göre taviz verdi
Aslında Rüdiger, iki sezon daha sürecek yeni bir sözleşme imzalamayı hedeflemişti. Ancak sonunda, kulübün kurallarının belirli bir yaştan itibaren istisnasız olarak tüm profesyonel oyuncular için geçerli olduğu gerçeğini kabul ettiği söyleniyor.
Real Madrid'de yıllardır, otuz yaşını geçmiş oyuncuların sözleşmelerini sadece birer yıl uzatmak, değişmez bir ilke haline gelmiştir.
Rüdiger, ciddi sakatlık sorunlarıyla boğuşuyordu
Berlin doğumlu oyuncunun geride bıraktığı sezon, spor açısından son derece zorlu geçti. Aylarca süren şiddetli fiziksel rahatsızlıklar, savunma oyuncusunu zor durumda bıraktı ve sonunda ameliyatı kaçınılmaz hale getirdi.
Bunu, Rüdiger'i Londra'ya çığır açan bir doktor ziyaretine götüren tıbbi bir serüven izledi. Ancak orada başlatılan özel tedavi sayesinde ağrılar geçmişte kaldı. Alman oyuncunun artık ne kadar formda ve rahat bir şekilde oynayabildiğini, geçtiğimiz haftalarda istikrarlı performanslar sergilediği son maçlarda etkileyici bir şekilde kanıtladı.
Rüdiger, Suudi Arabistan'dan gelen dev teklifi reddetti
2022 yazında Chelsea'den Concha Espina'ya bedelsiz transfer olduktan sonra, ilk etapta ilk on birde yerini almak için zorlu bir mücadele vermek zorunda kalsa da, kısa sürede dönemin teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin takımında vazgeçilmez bir isim haline geldi. Geçen yıl, kalça ve dizindeki kronik sorunlar onu adeta vücudunu aşırı zorlamaya mecbur bıraktı. Kulübe ve teknik ekibe karşı duyduğu sorumluluk duygusuyla Rüdiger, sezonun son bölümünün büyük bir kısmını adeta sakat halde oynadı.
Geçtiğimiz yıllarda, Alman oyuncunun menajerine çeşitli teklifler geldi, bunların arasında Suudi Arabistan'dan gelen devasa bir teklif de vardı. Ancak Rüdiger için İspanya'nın başkentinden ayrılmak söz konusu bile değildi. En üst düzeyde şampiyonluklar kazanma arzusu, Real'de kalması için belirleyici oldu; AS'ye göre, Rüdiger misyonunun henüz bitmediğini düşünüyor.
Real Madrid'in savunmasında bir değişiklik mi olacak?
Ayrıca, onun transferi Madrid ekibi için tam da zamanında geldi, zira savunmada büyük bir değişim yaşanacak gibi görünüyor. Yeni teknik direktör adayı Jose Mourinho’nun yönetiminde Real, önümüzdeki sezon için merkez savunmada Dean Huijsen, Rüdiger ve şu anda sakat olan Eder Militao’yu kadroda tutmayı planlıyor.
Rapora göre, yetenekli Raul Asencio'nun geleceği ise büyük bir soru işareti ile karşılanırken, David Alaba'nın Madrid'deki dönemi sona erecek. Avusturyalı oyuncunun süresi dolan sözleşmesi uzatılmayacak ve kulüpten ayrılması gerekecek.
Militao, ağır sakatlıklarının ardından hala belirsiz bir aday olarak görülüyor, bu nedenle savunma hattını güçlendirmek en büyük öncelik. Daha geçen Pazar günü, Real yöneticilerine Josko Gvardiol'un oyuncunun çevresinden teklif edildiği sızdırıldı.
Manchester City'nin çok yönlü savunma oyuncusu, Skyblues'ta yaklaşan nesil değişimi nedeniyle yeni bir meydan okumaya göz dikmiş görünüyor. Real, Hırvat oyuncunun transferi konusunda şu ana kadar pasif davranıyor olsa da, savunmadaki sorunlar Kralları yakında harekete geçmeye zorlayabilir.
Antonio Rüdiger: Real Madrid'deki istatistikleri
Resmi maçlar Goller Asistler 182 8 4