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Kral Virgil van Dijk'ın tahtının varisleri! Liverpool'un halefiyet planı şimdiden hazır mı? Eski Liverpool savunmacısı, Anfield'ın prensleri Jeremy Jacquet ve Giovanni Leoni'yi değerlendirdi
Van Dijk, 2027'de serbest oyuncu statüsüne girecek
Van Dijk'ın dokuz buçuk unutulmaz yılın ardından Merseyside'dan ayrılması halinde ne olacağı sorusu bir süredir soruluyor. Otoriter Hollandalı stoper, Liverpool takımında büyük bir boşluk bırakacak.
O, Liverpool için bir dev oldu; iki Premier League şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi kazandı, ayrıca prestijli Ballon d'Or oylamasında ikinci sırada yer aldı. Klas sahibi 35 yaşındaki oyuncu, duygusal bir vedadan önce mevcut kulübü adına 400 maçı geride bırakmış olmalı.
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Jacquet ve Leoni büyük bir potansiyel taşıyor
Van Dijk, bu sezon da önemli bir role sahip; biraz aksayan savunma hattını toparlarken, bekler Jeremie Frimpong ve Milos Kerkez'in de bireysel performanslarını yükseltmesi gerekiyor, kiralık yıldız Ronald Araujo da düzenli forma süresi için rekabet ediyor.
Umut vadeden Fransız stoper Jacquet, Rennes'ten 55 milyon £'luk (74 milyon $) transferini tamamladıktan sonra takıma sorunsuz şekilde uyum sağladı. 19 yaşındaki İtalyan Leoni ise Liverpool formasıyla ilk maçına Southampton'a karşı oynanan Carabao Cup karşılaşmasında çıkarken talihsiz bir ön çapraz bağ sakatlığı yaşamadadan önce ülkesinde bolca övgü toplamıştı. Yaklaşık bir yıldır sahalardan uzak.
Liverpool'ın Van Dijk sonrası için bir planı var mı?
Jacquet ve Leoni, Anfield'da Van Dijk'ın yerini doldurmaya yardımcı olabilecek isimler olabilir. Uzun vadeli planlar çoktan yapılmışken bunun böyle olup olmayacağı sorulan eski Liverpool savunmacısı Warnock, Gambler Media iş birliğiyle konuştuğu GOAL'e şunları söyledi: “Muhtemelen. Bence işin zor tarafı, elbette Van Dijk'ın seviyesinde bir oyuncunun yerini doldurmaya çalışmak.
“Ve işaretler umut vericiydi; Leoni açısından, henüz bir maç oynamış olsa da, Serie A'daki hakkındaki konuşmalar ve İtalya'da gösterdiği performans bunu gösteriyor. Ama belli bir seviyeye geldiğinizde her zaman bir baskı oluşur.
“Van Dijk'tan söz edilecek, onun tahtının varisi olup olamayacakları, Van Dijk'ın yerini alıp alamayacakları konuşulacak. Ve mesele, oyunu çok daha iyi öğrendiğiniz ve anlamakta geliştiğiniz muhtemelen 26-27 yaşlarına kadar, şu andan itibaren nasıl gelişecekleriyle ilgili.
“Ve esasen stoperken yapmanız gereken de bu. Oyunu daha iyi okumalısınız, kendinizi daha iyi pozisyonlara sokmalısınız ve bu da sürecin bir parçası. Bu yüzden doğru yolda oldukları için halef olup olmayacaklarını söylemek çok zor. Ama sakatlıklar, formsuzluk, zaman zaman formanın ağır gelmesi, kulübün bulunduğu nokta gibi devreye girebilecek çok fazla şey var.
“Virgil van Dijk'ın Liverpool takımına geldiği zamanı düşündüğünüzde, o ve Alisson adeta yapbozun son iki parçasıydı. Ve bu, onu harika bir sistemin, harika bir takımın içine kusursuz şekilde oturttu. Şu anda Liverpool bir geçiş sürecinde ve bu da zaman zaman oynamayı zorlaştırıyor.”
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Liverpool fikstürü 2026-27: Sıradaki rakip Ipswich
Jacquet, akıcı görünen hareketleri ve topa sahipken rahat bir görüntü vermesine rağmen, Liverpool formasıyla hâlâ ilk resmi maçındaki gol yemeden tamamlanan karşılaşmayı bekliyor. Liverpool, 2026-27 sezonundaki ilk maçlarında Newcastle ve Nottingham Forest ile 2-2 berabere kaldı.
Andoni Iraola'nın ekibi, cuma günü Premier League'de yeniden sahaya çıkacak. Sezondaki ilk galibiyetini arayan takım, Portman Road deplasmanında yeni yükselen Ipswich ile karşılaşacak.
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