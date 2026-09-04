Jacquet ve Leoni, Anfield'da Van Dijk'ın yerini doldurmaya yardımcı olabilecek isimler olabilir. Uzun vadeli planlar çoktan yapılmışken bunun böyle olup olmayacağı sorulan eski Liverpool savunmacısı Warnock, Gambler Media iş birliğiyle konuştuğu GOAL'e şunları söyledi: “Muhtemelen. Bence işin zor tarafı, elbette Van Dijk'ın seviyesinde bir oyuncunun yerini doldurmaya çalışmak.

“Ve işaretler umut vericiydi; Leoni açısından, henüz bir maç oynamış olsa da, Serie A'daki hakkındaki konuşmalar ve İtalya'da gösterdiği performans bunu gösteriyor. Ama belli bir seviyeye geldiğinizde her zaman bir baskı oluşur.

“Van Dijk'tan söz edilecek, onun tahtının varisi olup olamayacakları, Van Dijk'ın yerini alıp alamayacakları konuşulacak. Ve mesele, oyunu çok daha iyi öğrendiğiniz ve anlamakta geliştiğiniz muhtemelen 26-27 yaşlarına kadar, şu andan itibaren nasıl gelişecekleriyle ilgili.

“Ve esasen stoperken yapmanız gereken de bu. Oyunu daha iyi okumalısınız, kendinizi daha iyi pozisyonlara sokmalısınız ve bu da sürecin bir parçası. Bu yüzden doğru yolda oldukları için halef olup olmayacaklarını söylemek çok zor. Ama sakatlıklar, formsuzluk, zaman zaman formanın ağır gelmesi, kulübün bulunduğu nokta gibi devreye girebilecek çok fazla şey var.

“Virgil van Dijk'ın Liverpool takımına geldiği zamanı düşündüğünüzde, o ve Alisson adeta yapbozun son iki parçasıydı. Ve bu, onu harika bir sistemin, harika bir takımın içine kusursuz şekilde oturttu. Şu anda Liverpool bir geçiş sürecinde ve bu da zaman zaman oynamayı zorlaştırıyor.”