Robertson’ın yeni bir eşiği aşma girişimi sorulduğunda, eski İskoçya milli stoperi Hendry, Mr Luck iş birliğiyle konuşurken GOAL'e şunları söyledi: “Gerçekten olağanüstü. Ama bence Andy Robertson hakkında çevresindeki herkesi dinlediğinizde, onun tam anlamıyla kusursuz bir profesyonel olduğunu görüyorsunuz.

“Oynadığım tüm kulüpler için defalarca her şeyimi ortaya koydum ve sanırım iki kez yılın Premiership takımına seçildim. Sanırım bunlar 94-95 ve 96-97 sezonlarıydı. Ve sizi başkasının önünde seçenler meslektaşlarınız olduğunda, bu sizin için her şeyden daha fazla anlam taşır.

“Ama Andy’nin King Kenny’yi yakalamasına beş maç kalmış olması ve Kenny’nin benim idolüm olması... Blackburn’de teknik direktörken onun için oynadım, orada benim idolümdü. Ve Kenny hâlâ benim idolüm.

“Ama Andy bunu geçerse, bu olağanüstü bir başarı olur çünkü kesinlikle pırıl pırıl bir kariyeri oldu. Gerçekten öyle. Ve o hâlâ kendine güvenecektir. Bence arkasında böyle bir başarı ve kupa birikimi olan herhangi bir oyuncu, yarı hazır bile olsa, şu anda bulunduğumuz noktada İskoçya’da ilk 11’de başlar.”