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Kral Kenny’yi geride bırak! Tottenham’ın eski Liverpool yıldızı İskoçya rekoruna yaklaşırken, Andy Robertson bu ‘olağanüstü başarıyı’ fazlasıyla hak ediyor
Dalglish, İskoçya adına 100 maça ulaşan tek oyuncu
Sevgiyle ‘Kral Kenny’ olarak anılan Dalglish, 100 milli maça ulaşan tek İskoçtur. 1986'da 15 yıllık ikonik milli takım kariyerini noktalamasından önce üç haneli sayıya ulaştı.
Onun belirlediği seviye aradan geçen dört on yılda hâlâ yakalanamadı, ancak Robertson tarih kitaplarını yeniden yazma yolunda emin adımlarla ilerliyor. 32 yaşındaki bek oyuncusu ilk maçına 2014'te çıktı ve şu anda kaptanlık pazubandını taşıyor.
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2026 sona ermeden önce tarih yazılabilir
O, ülkesini 2026 Dünya Kupası'na taşıdı; burada bir başka hayal kırıklığı yaratan grup aşaması vedası yaşandı. Tecrübeli sol bek, seçilme ihtimalinden kendi isteğiyle çekilmeye hazır olduğuna dair hiçbir işaret vermedi.
Bu da, takvim yılı sona ermeden önce Dalglish'i geride bırakarak yeni bir rekora imza atabileceği anlamına geliyor. İskoçya'nın eylül, ekim ve kasım aylarına yayılan altı UEFA Uluslar Ligi maçı var. Rakipleri Slovenya, İsviçre ve Kuzey Makedonya olacak.
Eğer Robertson, Liverpool'daki dokuz yıllık dönemini noktalamasının ardından Spurs'teki macerasına parlak bir başlangıç yaparsa, milli takımın yeni patronu altında önemli bir rol oynaması beklenir. Steve Clarke'ın ayrılmasının ardından yerine gelecek isim aranıyor.
Profesyonelliğin örnek ismi Robertson, takdiri hak ediyor
Robertson’ın yeni bir eşiği aşma girişimi sorulduğunda, eski İskoçya milli stoperi Hendry, Mr Luck iş birliğiyle konuşurken GOAL'e şunları söyledi: “Gerçekten olağanüstü. Ama bence Andy Robertson hakkında çevresindeki herkesi dinlediğinizde, onun tam anlamıyla kusursuz bir profesyonel olduğunu görüyorsunuz.
“Oynadığım tüm kulüpler için defalarca her şeyimi ortaya koydum ve sanırım iki kez yılın Premiership takımına seçildim. Sanırım bunlar 94-95 ve 96-97 sezonlarıydı. Ve sizi başkasının önünde seçenler meslektaşlarınız olduğunda, bu sizin için her şeyden daha fazla anlam taşır.
“Ama Andy’nin King Kenny’yi yakalamasına beş maç kalmış olması ve Kenny’nin benim idolüm olması... Blackburn’de teknik direktörken onun için oynadım, orada benim idolümdü. Ve Kenny hâlâ benim idolüm.
“Ama Andy bunu geçerse, bu olağanüstü bir başarı olur çünkü kesinlikle pırıl pırıl bir kariyeri oldu. Gerçekten öyle. Ve o hâlâ kendine güvenecektir. Bence arkasında böyle bir başarı ve kupa birikimi olan herhangi bir oyuncu, yarı hazır bile olsa, şu anda bulunduğumuz noktada İskoçya’da ilk 11’de başlar.”
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Robertson, Liverpool'daki kupa dolu dönemin ardından Tottenham'da
Robertson, Liverpool'da geçirdiği süre boyunca dokuz kupa kazandı; bu etkileyici koleksiyonun içinde iki Premier League şampiyonluğu ve bir Şampiyonlar Ligi zaferi de yer aldı. Şimdi ise Kuzey Londra'nın dev ekibinin yaşadığı endişe verici düşüşün ardından Tottenham'ı yeniden rayına oturtmayı umuyor.
Tottenham'ı 2026-27 sezonunun ilk milli ara dönemine kadar, lig ve Carabao Cup'ta olmak üzere en az altı maç bekliyor. Dalglish de yaklaşan sezonda, vatandaşları da dahil olmak üzere herkesin nasıl performans göstereceğini yakından takip edenler arasında yer alacak.
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