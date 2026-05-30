Kral geri dönüyor! Francesco Totti, Roma ile görüşmelere hazırlanırken, teknik direktör Gian Piero Gasperini, İtalyan efsaneye kilit bir rol verilmesini talep ediyor
Gasperini, Totti'nin sahalara dönüşü için bastırıyor
Gasperini, Roma’daki hiyerarşiyi yeniden şekillendirmek için aktif bir çaba sarf ediyor. Gazzetta’nın haberine göre, tecrübeli teknik direktör, Totti’yi Stadio Olimpico’daki uzun vadeli projesinin hayati bir parçası olarak görüyor. Gasperini, Dünya Kupası şampiyonu Totti’yi sadece sembolik bir figür olarak görmek yerine, onun spor departmanında aktif bir rol üstlenmesi gerektiği konusunda kararlı.
Teknik direktör, eski kaptanla şimdiden güçlü bir ilişki kurmuş durumda; bu durum, Mart ayında Roma'nın merkezinde düzenlenen önemli bir akşam yemeği toplantısında da ortaya çıktı. Görüşmelerinde ikili, Totti'nin uzmanlığının mevcut kadroya nasıl fayda sağlayabileceğini planladı. Konuyla ilgili olarak konuşan Gasperini, niyetini açıkça ortaya koydu ve "Onun gibi biriyle ne yapacağım konusunda bir fikrim var" dedi.
Büyükelçilikten Yönetim Kurulu'na
Roma'nın sahibi Friedkin Grubu, başlangıçta Totti'nin prestijli ancak büyük ölçüde törensel bir görevle geri dönmesini planlamıştı. Kulüp yönetiminin ortaya koyduğu ilk teklif, Totti'nin kulübün 100. yıl dönümüne geçiş sürecinde yardımcı olacak bir "Yüzüncü Yıl Elçisi" olarak görev almasıydı. Teklif, 2028 yılına kadar uzatılma imkânı bulunan bir yıllık bir sözleşmeden oluşuyordu.
Ancak, müzakereler hem işin niteliği hem de mali şartlar konusunda çıkmaza girdi. Haberlere göre Roma, 500.000 ila 600.000 avro arasında bir maaş teklif ederken, Totti bu rakamın iki katına yakın bir miktar talep ediyordu. Bu uyuşmazlık, Totti'nin daha etkili bir rol üstlenme isteği ile birleşince, iki taraf arasında iki aylık bir sessizlik dönemi yaşandı. Gasperini ise şimdi bu sessizliği bozmaya kararlı.
Takım ile kulüp arasında hayati bir bağlantı
Gasperini’nin Totti’ye dair vizyonu, küresel etkinliklerin ya da pazarlama kampanyalarının çok ötesine uzanıyor. Teknik direktör, efsanevi 10 numara oyuncuyu, A takım kadrosu ile yönetim kurulu arasında vazgeçilmez bir köprü olarak görüyor. Gasperini, Totti’nin soyunma odasındaki atmosferi “okuma” konusunda eşsiz bir yeteneğe sahip olduğuna ve iç sorunların tırmanmadan çözülmesi için bir filtre görevi görebileceğine inanıyor.
Totti'yi operasyonel bir role getirerek Gasperini, Trigoria'da istikrarı korumak için efsanenin engin deneyiminden yararlanmayı umuyor. Raporlara göre teknik direktör, Friedkin ailesine ilk tutumlarını yeniden gözden geçirmeleri için baskı yaptı ve Totti'nin sahada bulunmasının mevcut yönetim yapısında eksik olan paha biçilmez kurumsal bilgi birikimi sağlayacağını savundu.
Friedkin yönetimiyle yeni görüşmeler planlanıyor
Gasperini taleplerini açıkça dile getirirken, Roma yönetiminin önümüzdeki hafta içinde müzakere masasına geri dönmesi bekleniyor. Kulüp, önümüzdeki sezon için stratejisini belirlemeye başlarken, bu yeni müzakere turu muhtemelen yeni sportif direktör Tony D’Amico’nun göreve başlamasıyla aynı zamana denk gelecek. Friedkin ailesinin, Totti’nin beklentilerine daha uygun hale getirilmiş bir teklif sunması bekleniyor.