Gasperini, Roma’daki hiyerarşiyi yeniden şekillendirmek için aktif bir çaba sarf ediyor. Gazzetta’nın haberine göre, tecrübeli teknik direktör, Totti’yi Stadio Olimpico’daki uzun vadeli projesinin hayati bir parçası olarak görüyor. Gasperini, Dünya Kupası şampiyonu Totti’yi sadece sembolik bir figür olarak görmek yerine, onun spor departmanında aktif bir rol üstlenmesi gerektiği konusunda kararlı.

Teknik direktör, eski kaptanla şimdiden güçlü bir ilişki kurmuş durumda; bu durum, Mart ayında Roma'nın merkezinde düzenlenen önemli bir akşam yemeği toplantısında da ortaya çıktı. Görüşmelerinde ikili, Totti'nin uzmanlığının mevcut kadroya nasıl fayda sağlayabileceğini planladı. Konuyla ilgili olarak konuşan Gasperini, niyetini açıkça ortaya koydu ve "Onun gibi biriyle ne yapacağım konusunda bir fikrim var" dedi.