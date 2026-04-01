محمد صلاح

Çeviri:

Kral açığa çıktı... Oyun bitti: Salah büyük tuzağa düştü

Somut kanıtlar ve Reds yıldızının yöneltilen suçlamalar, zorunlu ayrılışın hikayesini oluşturuyor

Futbolda, tıpkı satrançta olduğu gibi, mücadeleler her zaman doğrudan saldırıyla sonuçlanmaz; aksine, bir dizi hesaplı hamleyle belirlenir. Değerli bir piyonun feda edilmesi anlık bir kayıp gibi görünse de, bu hamle kralı devirmek için yolu açar.

Liverpool sahasında, ne kadar parlak olurlarsa olsunlar, her şey yıldızlara değil sisteme bağlıdır ve ne zaman kahramanlarını yaratacağını... ve ne zaman onlara son sahneyi yazacağını sadece o bilir.

Bugün, "Mısırlı Kral" Mohamed Salah'ın yolculuğu sona yaklaşırken, bu hikaye bir şok kadar çok, Reds efsanesinin kaderini, kendisinin zaferi hissettiği anlarda yeniden şekillendiren birikmiş birçok küçük detayın kaçınılmaz bir sonucu gibi görünüyor.

  • Başlangıç anı... Efsanenin doğuşu

    Her şey 2017 yazına dayanıyor. Jürgen Klopp, Bayer Leverkusen'den Julian Brandt'ı kadroya katmaya meyilliydi, ancak Milwood'un kapalı odalarında, dönemin sportif direktörü Michael Edwards belirleyici bir istatistik raporu sundu. Edwards, Salah'ı Chelsea'de başarısız olmuş bir kanat oyuncusu olarak görmedi; onun yerine, yüksek "beklenen gol ortalaması"nı ve Stamford Bridge'den ayrılıp Fiorentina ve Roma'ya geçtikten sonra Spalletti gibi uzmanların gözetiminde sabırla yeteneğini geliştirerek şaşırtıcı bir şekilde gelişen fiziksel yeteneğini gördü.

    Gördüğü bu fiziksel ve golcü yetenekleri, Klopp'un uyguladığı "yüksek pres" taktiğine tam olarak uyuyordu.

    Mısırlı oyuncu sadece 42 milyon avroya transfer oldu ve tüm rekorları kıran bir gol makinesine dönüştü. İşte o an, verilerin gücünü kanıtladığı andı.

    Ancak dramatik bir ironi olarak – tıpkı satranç oyununda olduğu gibi – "kral"a güvenip onu tahtaya koyan elin aynısı, istatistiksel eğriler düşmeye başladığında onun efsanesini yıkmaya karar verdi.

  • Stratejik dönüşüm... Yenilenme hilesi

    2025 ilkbaharına gelindiğinde, Salah'ın sözleşmesi sona yaklaşmış ve taraftar baskısı artmıştı. Oyuncunun menajeri Rami Abbas, X platformu üzerinden astronomik Suudi tekliflerine işaret ediyordu. Bu gergin ortamda, Michael Edwards, kulübün sahibi olan Fenway Grubu'nun yapısına futbol operasyonları başkanı olarak geri döndü: Burada hedefler, roller ve vizyon da değişti ve Richard Hughes spor direktörü olarak atandı. Böylece, ikilinin gelmesinden önce ayrıldığını duyurmuş olan Klopp sonrası dönem için zemin hazırlandı.

    Daha açık bir ifadeyle, Edwards artık sadece tek bir takımdan değil, (Fenway Grubu'nun) tüm sisteminden ve birkaç yıl boyunca, belki de birkaç kulüpte finansal ve teknik sürdürülebilirlikten sorumluydu.

    O dönemde Salah'ın bedelsiz ayrılması, ikilinin gelişiyle aynı zamana denk gelen büyük bir mali kayıp anlamına geliyordu ve her şeyi altüst edebilirdi. Bu nedenle tüm göstergeler, Edwards'ın taktiksel bir karar aldığını gösteriyor: Ne pahasına olursa olsun sözleşmeyi yenilemek ve fırtınanın biraz dinmesini beklemek, özellikle de Salah ve menajeri, geçen sezonun sonunda elde ettiği muhteşem rakamlar nedeniyle kulübü ve yönetimini taraftarların baskısı altına sokmuştu.

    Salah, Nisan 2025'te haftalık 400 bin sterlin maaş ve performansa bağlı primler içeren iki yıllık yeni bir sözleşme imzaladı.

    Resmi fotoğraflar şenlikli görünüyordu, ancak perde arkasında amaç açıktı: "Varlığın" değerini korumak, ardından teknik karar sahada hikayenin sonunu belirleyecek.

  • Taktiksel bir dönüş… ve açık bir suçlama

    Arne Slot'un teknik direktör olarak göreve gelmesiyle birlikte takımın felsefesi değişti. Takım, yaz transfer döneminde yapılan güçlü transferler ve büyük harcamalarla "olağanüstü bir yıldız"a yer bırakmayan "tek bir blok" anlayışını benimsedi.

    Zamanla, yönetim tarafından haftalık olarak takip edilen Salah'ın fiziksel verileri, ceza sahası içindeki dokunuşları gibi bazı hücum göstergelerinde düşüş göstermeye başladı (bazı analizlere göre %25'e varan bir düşüş). Bu kişisel bir mesele değil, taktiksel bir meseleydi: Sistem önce gelir.

    Slott, rotasyonu sistematik bir şekilde uyguladı. Salah, kritik maçlarda yedek kulübesinde oturdu ve rolü azaldı. 

    Ardından Aralık 2025'te, uzun süre yedek kaldığı Leeds United ile 3-3 berabere biten maçın ardından, Salah kamuoyuna yaptığı açıklamalarda kulübü doğrudan suçladı: "Kulüp, sanki sorun benmişim gibi beni otobüsün altına atmak istedi. Ben sorun değilim."

    Ardından, isteğini yerine getirip sözleşmesini uzatacağına dair umut verdikten sonra, komployu ortaya çıkaran şu önemli cümleyi söyledi: "Belli ki birisi tüm suçu bana yüklemek istiyor. Birisi beni kulüpte istemiyor," diyerek, başlangıçta farkına varmadığı marjinalleştirme planını uygulamak için perde arkasında duranları suçladı.

    Oyuncu saygısızlık hissetti, kulübe yakın basın ise tamamen ona güvenmeden bazı dönemlerde takımın sonuçlarının iyileşmesine odaklandı.

    İmajı yavaş yavaş "mağdur kral"dan "astronomik maaş alan ve savunma gerekliliklerine uyum sağlamakta zorlanan yıldız"a dönüştü ve her gün Jamie Carragher, Rooney, Scholes ve diğerlerinin önderlik ettiği şiddetli bir medya saldırısı altındaydı.

    Sonunda Salah, taraftarların mutlak desteğinin bir kısmını kaybetti ve yönetim, tartışmayı "Neden takımın efsanesi kenara itiliyor?"dan "Oyuncunun menfaati takımın menfaatinden daha mı önemli?"ye çevirmeyi başardı.

  • Akıllı bir hamle... Başarılı bir plan ve mali zafer

    Ekonomik açıdan plan başarılı oldu. Salah 2025'te bedelsiz ayrılsaydı, kulüp 70 ila 100 milyon euro arasında tahmin edilen piyasa değerini kaybedecekti; ancak sözleşmenin yenilenmesiyle Edwards teorik "yeniden satış değerini" korudu ve kulüp ile oyuncu arasındaki karşılıklı anlaşma, transfer ücreti ödemeden erken ayrılmaya imkân tanıdı.

    İngiliz "The Sun" gazetesinin haberine göre, geçen yaz Salah'ın sözleşmesinin yenilenmesine yol açan müzakereler sırasında, Mısırlı oyuncu 20 milyon sterlin (yaklaşık 23 milyon euro) tutarında bir sadakat primi talep etmişti; sözleşme 2027 yazına kadar uzanacaktı.

    Tarafların sözleşmeyi feshetmek için vardıkları yeni anlaşmada, Salah bu yaz ayrılmasına izin verilmesi karşılığında bu ikramiyeden vazgeçti.

    Sonuç ne oldu? Sezon sonunda finansal fair play kuralları açısından daha fazla esneklik kazanmanın yanı sıra, milyonlarca sterlinlik maaş yükünden kurtulmak. Tüm bunlar, "Salah sonrası" takımı kurmak ve Klopp'un gölgesinden tamamen çıkmak için büyük harcamaların yapılabileceği 2026 yazına zemin hazırlıyor.

  • Kral açığa çıktı... Efsanenin sonu

    Sonunda, Mohamed Salah'ın yolculuğu Anfield'da alışılagelmiş gözyaşlarıyla sona ermedi; aksine, "Mısırlı Kral"ın ayrılışını duyurması, sakin ve resmi bir vedalaşma niteliğindeydi.

    Edwards, 2017 yılında "gol canavarı"nı, verilere güvenerek piyasaya sürdü ve tamamen idari ve ekonomik bir bakış açısıyla kulübün kaynaklarını ve taktiksel alanlarını tüketmeye başladığında, aynı titizlikle onu ortadan kaldırmaya karar verdi.

    Salah, zamanlamayı kendisinin seçtiğini düşünerek ayrılıyor, ancak gerçek şu ki – Liverpool'un koridorlarında olduğu gibi – "sistem" çizgileri çizdi ve sonunda tamamen rahat bir şekilde şöyle dedi: Şah mat... Oyun bitti.