Arne Slot'un teknik direktör olarak göreve gelmesiyle birlikte takımın felsefesi değişti. Takım, yaz transfer döneminde yapılan güçlü transferler ve büyük harcamalarla "olağanüstü bir yıldız"a yer bırakmayan "tek bir blok" anlayışını benimsedi.
Zamanla, yönetim tarafından haftalık olarak takip edilen Salah'ın fiziksel verileri, ceza sahası içindeki dokunuşları gibi bazı hücum göstergelerinde düşüş göstermeye başladı (bazı analizlere göre %25'e varan bir düşüş). Bu kişisel bir mesele değil, taktiksel bir meseleydi: Sistem önce gelir.
Slott, rotasyonu sistematik bir şekilde uyguladı. Salah, kritik maçlarda yedek kulübesinde oturdu ve rolü azaldı.
Ardından Aralık 2025'te, uzun süre yedek kaldığı Leeds United ile 3-3 berabere biten maçın ardından, Salah kamuoyuna yaptığı açıklamalarda kulübü doğrudan suçladı: "Kulüp, sanki sorun benmişim gibi beni otobüsün altına atmak istedi. Ben sorun değilim."
Ardından, isteğini yerine getirip sözleşmesini uzatacağına dair umut verdikten sonra, komployu ortaya çıkaran şu önemli cümleyi söyledi: "Belli ki birisi tüm suçu bana yüklemek istiyor. Birisi beni kulüpte istemiyor," diyerek, başlangıçta farkına varmadığı marjinalleştirme planını uygulamak için perde arkasında duranları suçladı.
Oyuncu saygısızlık hissetti, kulübe yakın basın ise tamamen ona güvenmeden bazı dönemlerde takımın sonuçlarının iyileşmesine odaklandı.
İmajı yavaş yavaş "mağdur kral"dan "astronomik maaş alan ve savunma gerekliliklerine uyum sağlamakta zorlanan yıldız"a dönüştü ve her gün Jamie Carragher, Rooney, Scholes ve diğerlerinin önderlik ettiği şiddetli bir medya saldırısı altındaydı.
Sonunda Salah, taraftarların mutlak desteğinin bir kısmını kaybetti ve yönetim, tartışmayı "Neden takımın efsanesi kenara itiliyor?"dan "Oyuncunun menfaati takımın menfaatinden daha mı önemli?"ye çevirmeyi başardı.
