Carrick, takımının tarihî ölçüde kötü bir performans serisi yaşadığı bu dönemde yoğun eleştirilerle karşı karşıya. Tottenham Hotspur ile alınan hayal kırıklığı yaratan 1-1’lik beraberliğin ardından beden dili uzmanı Darren Stanton, teknik direktörün dayanma sınırına yaklaştığını düşündüren çeşitli fiziksel işaretlere dikkat çekti.

Eski bir polis dedektifi olan Stanton, Carrick’in aşırı baskı altında göründüğünü belirterek son dönemdeki kamuoyu önüne çıkışlarında dört belirgin “uyarı işareti” tespit etti. Uzman, OLBG’ye yaptığı açıklamada, “İlk olarak tek taraflı bir omuz silkme hareketi görüyoruz. Bu, maçın bazı bölümlerinin daha iyi olduğundan bahsederken söylediklerine hiç güvenmediğini gösteriyor. Söylediklerine gerçekten inanmıyor,” dedi.

Stanton ayrıca Carrick’in alnındaki kırışıklıkları sıkıntı, kaygı ve giderek artan hayal kırıklığının işareti olarak gösterdi. Carrick’in dudaklarını belirgin biçimde bastırdığını da gözlemleyen Stanton, bunu kulübün mevcut durumuna ilişkin gerçek duygularını bilinçli olarak gizleme çabası şeklinde yorumladı.