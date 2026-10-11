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“Kovulmayı bekliyor!” Beden dili uzmanı, Manchester United'daki Michael Carrick'in beden dilinde endişe verici dört işaret tespit etti
Carrick'in tavırlarında endişe verici işaretler tespit edildi
Carrick, takımının tarihî ölçüde kötü bir performans serisi yaşadığı bu dönemde yoğun eleştirilerle karşı karşıya. Tottenham Hotspur ile alınan hayal kırıklığı yaratan 1-1’lik beraberliğin ardından beden dili uzmanı Darren Stanton, teknik direktörün dayanma sınırına yaklaştığını düşündüren çeşitli fiziksel işaretlere dikkat çekti.
Eski bir polis dedektifi olan Stanton, Carrick’in aşırı baskı altında göründüğünü belirterek son dönemdeki kamuoyu önüne çıkışlarında dört belirgin “uyarı işareti” tespit etti. Uzman, OLBG’ye yaptığı açıklamada, “İlk olarak tek taraflı bir omuz silkme hareketi görüyoruz. Bu, maçın bazı bölümlerinin daha iyi olduğundan bahsederken söylediklerine hiç güvenmediğini gösteriyor. Söylediklerine gerçekten inanmıyor,” dedi.
Stanton ayrıca Carrick’in alnındaki kırışıklıkları sıkıntı, kaygı ve giderek artan hayal kırıklığının işareti olarak gösterdi. Carrick’in dudaklarını belirgin biçimde bastırdığını da gözlemleyen Stanton, bunu kulübün mevcut durumuna ilişkin gerçek duygularını bilinçli olarak gizleme çabası şeklinde yorumladı.
- Getty Images Sport
Carrick'in beden dili rahatsız olduğunu gösteriyor
Bahsedilen son önemli işaret, Carrick’in dilini dışarı çıkarmasıydı. Stanton bu kendini rahatlatma hareketini, bulunduğu ortamda huzursuz hisseden küçük çocuklarda sıkça görülen yatıştırıcı bir davranışa benzetti.
Stanton, “Dilini dışarı çıkarmak, çok küçük çocukların bir durumda mutsuz ve huzursuz olduklarında başvurduklarını gördüğümüz bir kendini rahatlatma hareketi. Carrick de şu anda görevinde ve işlerin kendisi için gidişatında büyük bir huzursuzluk hissediyor,” diye açıkladı.
Stanton ayrıca Carrick’in solgun göründüğünü ve belirgin biçimde terlediğini belirtti. Bunun, teknik direktörün içgüdüsel olarak Old Trafford’daki stresli durumdan olabildiğince uzaklaşmak istediğine işaret eden fizyolojik bir “kaçış” tepkisi olabileceğini öne sürdü.
Sahadaki sıkıntılar sürüyor
Uzmanların işaret ettiği taktiksel ve psikolojik sorunlar, Manchester United'ın aldığı iç karartıcı sonuçlara yansıdı. Tottenham karşılaşmasında Bryan Mbeumo'nun 73. dakikada attığı golün ardından Tottenhamlı Rodrigo Bentancur kısa süre sonra kırmızı kart gördü ve United üstünlüğü ele geçirmiş gibi görünüyordu.
Ancak Carrick'in takımı, sayısal üstünlüğüne rağmen geri çekildi ve Dominic Solanke'nin uzatma dakikalarında kafayla beraberlik golünü atmasına engel olamadı. Maçları galibiyetle bitirememe sorunu tekrarlayan bir hâl aldı; takım, sayısal üstünlükle tamamladığı son üç maçın hiçbirini kazanamadı. Ortam iyice zehirlendi; taraftarlar hem devre arasında hem de maçın bitiş düdüğünde takımı yüksek sesle yuhaladı.
- Getty Images Sport
Manchester United'ın son 40 yıldaki en kötü başlangıcı
United'ın bu sezonki istatistikleri, yönetim açısından pek iç açıcı değil. Kulüp, Premier League'deki ilk altı maçında yalnızca altı puan toplayarak son 40 yılın en kötü üst lig sezonu başlangıcını yaptı. Ruben Amorim'in yerine geçici olarak göreve geldiğinde takıma yeniden canlılık kazandıran Carrick, kalıcı görevinde çok daha fazla zorlanıyor.
Geçen sezonun sonunda 17 maçta 39 puanlık etkileyici bir performans sergilese de bu ivme tamamen kayboldu ve kulüp lig tablosunda 12. sırada kaldı.
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