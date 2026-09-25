Anadolu Agency
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Kovuldu mu? İmkânı yok! Montella, Amerika Dünya Kupası fiyaskosuna rağmen Türk patronların neden arkasında durduğunu açıkladı
Montella, Dünya Kupası'nın ardından TFF'nin kendisini görevden almak için gerekçesi olduğunu kabul etti
La Gazzetta dello Sport'a göre, Türkiye Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Kuzey Amerika'daki hayal kırıklığı yaratan 2026 Dünya Kupası serüveninin ardından Türkiye Futbol Federasyonu'nun kendisini görevden almak için haklı gerekçelere sahip olduğunu kabul etti. Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi A Ligi'ndeki ilk maçı öncesinde konuşan 52 yaşındaki teknik adam, turnuva öncesindeki yüksek beklentilere rağmen takımın erken elenmesini değerlendirdi.
Ancak Montella, federasyon yöneticilerinin sadece iki kötü sonuca odaklanmak yerine daha geniş çaplı başarılarını değerlendirmeyi tercih ettiğini vurguladı.
Türkiye, onun yönetiminde Euro 2024'te çeyrek finale yükseldi ve tarihinde ilk kez A Ligi'ne çıktı.
- AFP
Teknik direktör, Amerika'daki Dünya Kupası'ndaki yetersizliğin nedenlerini açıkladı
Atlantik'in ötesinde neyin yanlış gittiğini analiz eden Montella, performansların rekabetçi olmasına rağmen, kritik anlarda bitiricilikteki ciddi eksikliğin pahalıya mal olduğunu vurguladı. İlk maçlarında fırsatları gole çevirememelerinin giderek artan bir baskı yarattığını ve bunun sonunda turnuvadaki ilerleyişlerini bitirdiğini belirtti.
İtalyan teknik adam, mazeretlerin arkasına sığınmayı reddederken TFF'ye uzun vadeli projesine güvenini sürdürdüğü için teşekkür etti.
"Kovulabilirdim ama federasyon daha ötesine, geleceğe baktı" diye açıkladı Montella. "Ben geldiğimde Avrupa Şampiyonası'na katılamıyorduk ve grubu kazandık. Beni o iki maça göre değil, tüm çalışmalarıma göre değerlendirdiler."
Uzun vadeli planlama, Türkiye'nin UEFA Uluslar A Ligi'ndeki hedeflerini besliyor
Ülkenin spora yaptığı daha geniş kapsamlı yatırımları vurgulayan Montella, Türkiye'nin yükselen bir ekonomik ve futbol gücü olarak uzun vadeli vizyonunu övdü. Büyük altyapı gelişimini ve kulüp yatırımlarını, Avrupa'nın elitleriyle rekabet edebilecek modern bir futbol kültürünün kanıtı olarak gösterdi.
Fransa, İtalya ve Belçika ile birlikte A1 Grubu'na dördüncü torbadan girmesine rağmen Montella, Uluslar Ligi çeyrek finallerine yükselmeyi net bir hedef olarak belirledi.
2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na kadar görevinin başında kalma yönündeki kişisel arzusunu yineledi.
- Alex Nicodim
Ay-Yıldızlılar, yüksek riskli Lig A mücadelesine hazırlanıyor
Türkiye, Uluslar Ligi'ndeki ilk maç dönemine Avrupa'nın en üst sıradaki ülkelerine karşı kendini test etme kararlılığıyla giriyor. Montella, yaz dönemindeki öğrenme sürecinin ardından en üst seviyede düzenli olarak mücadele etmenin takımın taktik olgunluğunu hızlandıracağına inanıyor.
Türkiye, grup maçlarına elit seviyedeki kimliğini kanıtlama hedefiyle başlıyor.
Türkiye, eleme aşamalarına yükselmek için grubunu ilk iki sırada bitirmeyi hedefliyor.
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