La Gazzetta dello Sport'a göre, Türkiye Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Kuzey Amerika'daki hayal kırıklığı yaratan 2026 Dünya Kupası serüveninin ardından Türkiye Futbol Federasyonu'nun kendisini görevden almak için haklı gerekçelere sahip olduğunu kabul etti. Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi A Ligi'ndeki ilk maçı öncesinde konuşan 52 yaşındaki teknik adam, turnuva öncesindeki yüksek beklentilere rağmen takımın erken elenmesini değerlendirdi.

Ancak Montella, federasyon yöneticilerinin sadece iki kötü sonuca odaklanmak yerine daha geniş çaplı başarılarını değerlendirmeyi tercih ettiğini vurguladı.

Türkiye, onun yönetiminde Euro 2024'te çeyrek finale yükseldi ve tarihinde ilk kez A Ligi'ne çıktı.