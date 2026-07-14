Haaland dört adet kovboy şapkası satın aldı ve şansının tükenmemesi için şapkaları ters çevirerek saklamaya dair yerel bir batıl inancı öğrendi.

Bir personel şöyle açıkladı: "Batıl inanca göre 'Şansın şapkanda saklanır'. Yani şapkamı bu şekilde takarsam şansım biter." Ayrıca, en dikkat çeken alışverişleri birkaç tuhaf tahnit ürünüydü.

Forvet, elinde içki şişesi tutan doldurulmuş bir rakun için 750 dolar, biri şerif kıyafeti giymiş iki doldurulmuş sincap için de 900 dolar harcadı. Pazartesi gecesi, sosyal medyada koltuğunun altında rakunla uçaktan inerken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak şu notu ekledi: "Beni eve kadar takip etti."



