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ERLING HAALAND NORWAY Getty Images
Moataz Elgammal

Çeviri:

Kovboy kıyafetleri ve peluş hayvanlar! Erling Haaland, 2026 Dünya Kupası’nda Norveç milli takımıyla birlikte Teksas’ta yaptığı alışveriş çılgınlığı sırasında 10.000 dolarlık fatura ödedi

E. Haaland
Norveç
Dünya Kupası
M.City
Premier Lig

Erling Haaland, 2026 Dünya Kupası sırasında Dallas’taki ünlü bir kovboy mağazasından Norveçli takım arkadaşlarına ve teknik ekibine 10.000 dolarlık unutulmaz bir alışveriş ziyafeti yaşattı. Manchester City’nin forvet oyuncusu, ülkesini ABD’de tarihi bir çeyrek final başarısına taşıdıktan sonra kovboy şapkaları, özel yapım çizmeler ve bir şişe içki tutan 750 dolarlık bir rakun da dahil olmak üzere tuhaf tahnit hediyelik eşyalar satın aldı.

  • Haaland, Dallas’ta skoru belirledi

    Haaland’ın resmi YouTube kanalına göre, bu özel alışveriş turu, Norveç’in son 32 turunda Fildişi Sahili’ni 2-1 mağlup etmesinden kısa bir süre sonra Wild Bill’s Western Store’da gerçekleşti.

    Haaland ve takım arkadaşları kovboy çizmeleri, kovboy gömlekleri, cep şişeleri ve kemerler satın alarak faturayı oldukça kabarttı. Ödeme zamanı geldiğinde cömert forvet, grubun toplam 10.000 dolarlık faturasını tek başına karşıladı ve o günle ilgili bir vlog'da şakayla karışık bir şekilde "Birinin ödemesi gerekiyordu" dedi. Mağaza sahipleri, forvetin rahatsız edilmeden zamanını keyifle geçirebilmesi için mağazayı halka kapattı; Haaland ise birçok ürün satın alırken, Norveç milli takımının sadık ekipman sorumlularıyla da keyifli anlar yaşadı.

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  • Tahnit edilmiş rakunlar ve kovboy şapkaları

    Haaland dört adet kovboy şapkası satın aldı ve şansının tükenmemesi için şapkaları ters çevirerek saklamaya dair yerel bir batıl inancı öğrendi.

    Bir personel şöyle açıkladı: "Batıl inanca göre 'Şansın şapkanda saklanır'. Yani şapkamı bu şekilde takarsam şansım biter." Ayrıca, en dikkat çeken alışverişleri birkaç tuhaf tahnit ürünüydü.

    Forvet, elinde içki şişesi tutan doldurulmuş bir rakun için 750 dolar, biri şerif kıyafeti giymiş iki doldurulmuş sincap için de 900 dolar harcadı. Pazartesi gecesi, sosyal medyada koltuğunun altında rakunla uçaktan inerken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak şu notu ekledi: "Beni eve kadar takip etti."


  • Norveç, turnuvadaki tarihi başarısını kutluyor

    Bu unutulmaz gezi, 1998’den bu yana ilk kez Dünya Kupası’na katılan Norveç için olağanüstü bir turnuvanın doruk noktası oldu. Yıldız forvetlerinin önderliğinde takım, Amerikalıların kalbini kazandı ve benzersiz kutlamalarıyla sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Orta saha oyuncusu Sander Berge, gezi sırasında üzerine ismi yazılmış bir şapka satın aldı ve bu deneyimden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

    Berge şöyle konuştu: “Maç aralarında hayatımın en güzel anlarını yaşıyorum ve bir de üstüne şimdiye kadarki en keyifli futbol maçlarını oynuyorsunuz. Ailem ve arkadaşlarım burada, birlikte bunu yaşayabileceğim ne harika bir grup ve evdeki herkes de bize destek oluyor. Bu çok özel... Sanırım hayatımızın zirvesindeyiz... Bundan sonra işler biraz aşağı doğru gidecek.”

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  • haalandGetty Images

    Dikkatler yeniden Manchester City’ye yöneliyor

    Çeyrek finalde İngiltere’ye 2-1’lik skorla kıl payı yenilen Norveç, ülkesine döndü. Haaland, Manchester City’ye sezon öncesi antrenmanları için katılmadan önce hak ettiği yaz tatilinin tadını çıkaracak.

    Kulüp, geçen sezonun sonunda ayrılan Pep Guardiola ile 10 yıl boyunca inanılmaz başarılara imza attıktan sonra, İtalyan teknik direktör Enzo Maresca yönetiminde yeni bir döneme giriyor.

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