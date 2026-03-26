Goal.com
Canlı
Nils-Ole Book
Christian Guinin

Çeviri:

Kovacs'ın "Mükemmel ikili"si ve sürpriz bir transfer hedefi: BVB, Ole Book yönetiminde en büyük sorunlarını bu şekilde çözebilir

Bundesliga
FEATURES
Dortmund
N. Kovac
N. Suele
N. Schlotterbeck
W. Anton
R. Bensebaini
L. Reggiani
F. Mane
R. Hendriks
F. Nmecha
J. Bellingham
M. Sabitzer
C. Chukwuemeka
S. Ozcan
P. Gross
K. Sano
K. Eichhorn
J. Brandt
L. Ben Farhat
A. Gray
K. Adeyemi
J. Duranville
J. Sancho
Transfers

BVB, önümüzdeki yaz sadece spor direktörlüğü pozisyonundaki yeniden yapılanma nedeniyle değil, kadro açısından da büyük bir değişim sürecine girecek. Bazı uzun süredir kulüpte forma giyen oyuncular kulüpten ayrılacak; bu ayrılıklar olmasa bile, kadroda acilen çözülmesi gereken sorunlar var.

Sebastian Kehl'in halefi olarak, bu konuları ele almak öncelikle yeni teknik direktör Nils-Ole Book'un görevi.

Elversberg'de sportif direktör olarak görev yapan Book, küçük kulübün sınırlı mali imkanlarına rağmen Nick Woltemade (Newcastle United), Fisnik Asllani (TSG Hoffenheim) ve Younes Ebnoutalib (Eintracht Frankfurt) gibi oyuncuları erken keşfetmesiyle büyük bir ün kazandı. Çarşamba günü yapılan tanıtımında, eski ikinci lig oyuncusu, imkanlar artık farklı olsa da yaklaşımını pek değiştirmeyeceğini söyledi: "Temel olarak, iyi futbolcuların ligler arasında da iyi futbolcular olduğuna inanıyorum. Borussia Dortmund'u daha iyi hale getirecek cevherleri bulmaya çalışacağız. Burada scouting ve analiz konusunda başka imkanlarım var – bunları kullanacağım. (...)."

Spor direktörü Lars Ricken, kadro planlaması ve Kehl'in halefinin itibarı konusunda şunları vurguladı: "Gelecekte U21 takımıyla oynamayacağız. Gençlere şans verelim diyemeyiz, sonunda yedinci oluruz ve birbirimize sarılırız. Bize bir karışım lazım."

Her halükarda BVB'de çözülmesi gereken bazı sorunlar var. Hangi pozisyonlarda bir şeyler yapılmalı? Kimler transfer ediliyor? Ve mevcut söylentilerin dışında hangi oyuncular Borussia Dortmund'a yakışabilir?

  Ramon Hendriks

    BVB'nin 1 numaralı sorunlu alanı: Merkez savunma. VfB Stuttgart yine mağdur mu olacak?

    Önümüzdeki sezon açısından muhtemelen en büyük sorunlu alan. Teknik direktör Niko Kovac'ın üçlü savunma düzenini tercih etmesi nedeniyle, savunmanın merkezinde bu sezon uzun süreli sakatlıklar yüzünden sık sık kadro sıkıntısı yaşandı. Her şeye rağmen, FC Chelsea geçtiğimiz kış transfer döneminde, o zamana kadar BVB formasıyla son derece ikna edici performanslar sergileyen ve bazı sarı-siyah yetkililerde sezon sonu ötesinde kalacağına dair umutlar uyandıran kiralık oyuncu Aaron Anselmino'yu geri çağırdı.

    Kağıt üzerinde Nico Schlotterbeck, Waldemar Anton, Ramy Bensebaini, Niklas Süle, Luca Reggiani, Emre Can ve Filippo Mane ile şu anda ilk on birdeki üç pozisyon için altı oyuncu bulunuyor. İlk bakışta pek de vahim görünmeyen bu durum, daha yakından incelendiğinde ortaya çıkıyor. Can, Şubat sonunda FC Bayern ile oynanan önemli maçta geçirdiği çapraz bağ yırtığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak; sahalara en erken sonbaharın sonlarında dönebilecek. Mane'de de şu anda bir rahatsızlık var, ancak durum Can'inki kadar gergin değil. Zaten Dortmund'un hedefleri göz önüne alındığında, 21 yaşındaki oyuncunun ilk 11'de yer alması pek olası görünmüyor; çünkü şimdiye kadar gösterdiği performanslar çok istikrarsız ve değişken.

    Süle ise dört yıl birlikte geçirdikten sonra yaz aylarında BVB'den ayrılacak; 30 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi uzatılmayacak. Schlotterbeck'in geleceği de belirsiz olduğundan - son zamanlarda sözleşme uzatma işaretleri güçlense de - BVB'nin Anton, Bensebaini ve U19'dan kadroya alınan Reggiani ile uzun vadede plan yapabileceği sadece üç stoperi kalır. Dolayısıyla, harekete geçilmesi gerektiği tartışmasızdır.

    Çözüm, yakın geçmişte sık sık olduğu gibi, VfB Stuttgart'tan gelebilir. Orada, BVB'ye birçok açıdan yardımcı olabilecek son derece ilginç bir oyuncu olan Ramon Hendriks ile sözleşme imzalanmış durumda. Birincisi, yaklaşık iki yıl önce Feyenoord Rotterdam'dan 1 milyon euro gibi çok uygun bir fiyata transfer edilen 24 yaşındaki Hollandalı, bu sezon Bundesliga'nın en iyi ve en istikrarlı stoperlerinden biri. Stuttgart, Sebastian Hoeneß yönetiminde zaman zaman üçlü savunma dizilişiyle de oynadığı için, bu pozisyon Hendriks için hiç de yabancı değil.

    Bunun yanı sıra, 24 yaşındaki oyuncu son derece çok yönlü bir oyuncu. VfB'de sol stoper rolünün yanı sıra, dörtlü savunmada sol bek ve hatta 3-4-1-2 sisteminde sol kanat oyuncusu olarak da görev yaptı; yani tam da Kovac'ın Dortmund'da uyguladığı sistemde. BVB, Daniel Svensson ile bu pozisyonda son derece sağlam bir seçeneğe sahip olsa da, şimdiye kadar kadro alternatifi yoktu. Gelecek sezon için transfer edilen, henüz 17 yaşındaki Kaua Prates'in bu boşluğu hemen doldurabileceği şüpheli. Brezilyalı üst düzey yeteneğin transferi, daha çok gelecek için bir umut olarak yorumlanabilir.

  Kaishu Sano

    BVB'nin 2. sorunlu bölgesi - Defansif/merkez orta saha: Kovacs "Mükemmel bir uyum" mu, yoksa süper yetenek mi?

    BVB, son üç yılda Carney Chukwuemeka, Jobe Bellingham, Pascal Groß, Marcel Sabitzer ve Salih Özcan için toplam 71,5 milyon euro transfer ücreti ödedi. 2023'te Real Madrid'e transfer olan Jude Bellingham'ın yerine uygun bir yedek bulma hedefi (şimdiye kadar) henüz gerçekleşmedi. Groß artık takımda değil - kış transfer döneminde eski kulübü Premier Lig'deki Brighton & Hove Albion'a geri döndü - Özcan da yazın sözleşmesinin bitimiyle kulüpten ayrılacak olsa da, Chukwuemeka, Bellingham'ın küçük kardeşi ve Sabitzer (henüz) BVB yetkililerinin umduğu takviyeler olamadı.

    Sadece aynı yaz 30 milyon euro transfer ücreti karşılığında VfL Wolfsburg'dan transfer edilen Felix Nemcha, iki buçuk yılı aşkın bir adaptasyon süresinin ardından nihayet yerini buldu ve en geç bu sezondan itibaren takımın çok önemli bir dayanağı haline geldi. Özellikle savunma açısından Kovac'ın orta sahada gerçek bir alternatifi yok; sonuçta Nmecha, Bellingham, Chukwuemeka ve Sabitzer'in hepsinin güçlü yanları daha çok hücumda veya oyun kurmada. Özcan, gelecek sezondan itibaren takımda kalan tek gerçek defansif oyuncu olacak; bu durumda geriye sadece kaptan Can kalıyor. Can teorik olarak bu rolü de üstlenebilir, ancak daha önce de belirtildiği gibi uzun süredir sakatlık nedeniyle forma giyemiyor ve zaten stoper pozisyonunda daha iyi performans gösteriyor.

    Geçtiğimiz haftalarda ve aylarda Hertha BSC'den Kennet Eichhorn defalarca bir seçenek olarak gündeme getirildi. Henüz 16 yaşındaki oyuncu, bu sezon Hertha'da çıkışını yaptı ve yetenekleri nedeniyle şimdiden gelecek için büyük bir umut olarak görülüyor. Kariyerinin bir sonraki adımı olarak BVB, Eichhorn'a kesinlikle yakışırdı, özellikle de henüz oldukça genç olmasına rağmen olağanüstü bir fiziksel olgunluğa sahip olduğu için. Ayrıca, çok güçlü bir koşucudur, oyun açma konusunda yeteneklidir ve sert mücadelelerden de çekinmez (15 maçta 7 sarı kart).

    BVB için mutlak bir avantaj: Eichhorn'un en iyi oynadığı pozisyonda ihtiyaç var, 16 yaşındaki oyuncu büyük bir kulüpte doğrudan önemli bir rol üstlenebilir ve 2029'a kadar süren sözleşmesinde 10 ila 12 milyon euro tutarında bir çıkış maddesi yer alıyor. Bunu Sky bildirdi. Anlamı şu: Book, Kovac ve Ricken, Eichhorn'a Dortmund'da oyuncunun hoşuna gidecek net bir gelecek perspektifi sunabilirse, makul bir fiyata gerçek bir transfer başarısı gerçekleşebilir.

    Ancak Borussia'nın bir transferde karşı karşıya kalacağı rekabete bakıldığında durum sorunlu hale geliyor. FC Bayern'in artık ilgi göstermediği söylense de, FC Barcelona, Manchester United, Paris Saint-Germain ve Real Madrid gibi bazı ağır toplar hala yarışta. Bir kulüp değişikliğinin bu yaz gerçekleşip gerçekleşmeyeceği zaten şüpheli. Bir yandan Eichhorn, Ocak ayında ciddi bir ayak bileği sakatlığı geçirdi ve sezonun geri kalanında forma giyememesi oldukça olası. Öte yandan Hertha, bu süper yetenekli oyuncuyla sözleşmesini uzatmak istiyor; bu da çıkış bedelini önemli ölçüde artıracak ve oyuncunun en az bir sezon daha Hertha'da kalma olasılığını artıracaktır.

    Söylentilere göre (henüz) BVB'nin radarında olmasa da, 1. FSV Mainz 05'ten Kaishu Sano da oldukça ilginç bir isim. 25 yaşındaki Japon oyuncu, Kovac gibi bir teknik direktörün hayalindeki oyuncu tipine tam olarak uyuyor. Topa karşı güçlü, iyi bir ikili mücadele oyuncusu ve bunun ötesinde, pas yollarını erken okuyup boşlukları akıllıca kapatmasını sağlayan mükemmel bir oyun anlayışı var. Aynı zamanda Sano, geçen hafta sonu Mainz'ın Eintracht Frankfurt'a karşı kazandığı galibiyette etkileyici bir şekilde görüldüğü gibi, topu ayağında da iyi işler yapabiliyor.

    Orada sadece iki golün oluşumunda önemli rol oynamakla kalmadı, aynı zamanda takım arkadaşı Sheraldo Becker'e iki kez nokta atışı paslar verdi; ancak Becker, her iki seferde de SGE kalecisi Michael Zetterer ve iç direğe çarparak golü kaçırdı ve Sano'nun asist listesine girmesini engelledi. Futbol influencer'ları Niklas Levinsohn ve Nico Heymer de '50+2' adlı podcast'lerinde Japon oyuncunun BVB'ye transferi konusunda olumlu görüşlerini dile getirdiler: "Kaishu Sano ve Niko Kovac aslında 'cennette yapılan bir eşleşme' gibidir. Kovac'ın bir teknik direktör olarak görmek istediği her şeyi Sano sahada sergiliyor. O, BVB olarak kesinlikle dikkate alınması gereken bir fırsat. Eğer sözleşmesinde 30 milyon euroya transfer olabileceğini belirten bir madde varsa, Dortmund bu fırsatı kaçırmamalı."

  BVB'nin 3. sorunlu alanı

    BVB'nin 3. sorunlu alanı - Ofansif orta saha: İkinci Lig'den bir yetenek mi, yoksa Premier Lig'den 40 milyonluk bir yıldız mı?

    Merkez savunma ve defansif orta saha pozisyonlarında olduğu gibi, forvetlerin arkasındaki pozisyonda da yaz transfer döneminde önemli bir ayrılık yaşanacak. Julian Brandt’ın sözleşmesi uzatılmayacak ve böylece 29 yaşındaki oyuncunun BVB’deki yedi yıllık serüveni sona erecek. Chukwuemeka dışında, ki o da çift altı rolünün bir parçası olarak bir pozisyon geride oynayabilir ve hala büyük fiziksel eksiklikleri var (90 dakikadan fazla oynadığı bir maç yok!), şu anki BVB kadrosunda Brandt'ın rolünü üstlenebilecek bir aday neredeyse yok. Dolayısıyla, Kovac, çift forvetin arkasında bir on numara ya da bir forvetin arkasında yarı alanda oynayan iki ofansif orta saha oyuncusu içeren sistemine sadık kalmak istiyorsa, bu konuda da acil bir adım atması gerekiyor.

    Bu konuda son zamanlarda üç seçenek gündeme geldi. Karlsruher SC'den Louey Ben Farhat, Tottenham Hotspur'dan Archie Gray ve FC Torino'dan Nikola Vlasic. İlki, 10 ila 12 milyon avro arasında olduğu söylenen transfer ücretiyle açık ara en uygun seçenek olurdu, ancak Bundesliga'nın temposuna alışması gerekecek. 19 yaşındaki oyuncu Karlsruhe'de güçlü bir sezon geçiriyor; Ağustos sonundan Aralık sonuna kadar sahalardan uzak kalmasına neden olan ayak kemiği kırığı geçirdikten sonra geri döndüğünde, KSC teknik direktörü Christian Eichner'in vazgeçilmez ilk 11'inde yerini aldı. İkinci Lig'de oynadığı 13 maçta 5 gol ve 2 asist kaydeden oyuncu, söylentilere göre Eintracht Frankfurt, Bayer 04 Leverkusen, Atalanta Bergamo, Como Calcio, Olympique Lyon ve OGC Nice'in de ilgisini çekti.

    Gray ve Vlasic için ise Siyah-Sarılar'ın cebine daha fazla para atması gerekecek. Farhat gibi 20 yaşındaki İngiliz de nispeten genç, ancak çok daha fazla deneyime sahip. Genel olarak son derece hayal kırıklığı yaratan bir Spurs kadrosunda Gray, az sayıdaki umut ışıklarından biri. Tottenham'ın uluslararası turnuvalara katılamayacağı ve küme düşmemek için dikkatli olması gerektiği göz önüne alındığında, 16 kez U21 milli forması giyen bu oyuncuyu yaz aylarında tutmak neredeyse imkansız olacak.

    BVB için sorun şu: Londralılar, 20 yaşındaki oyuncu için hiç de azımsanmayacak bir transfer ücreti talep ediyor; söz konusu rakam 35 ila 40 milyon avro civarında. Dortmund, ancak diğer oyuncular kulüpten ayrılıp transfer gelirleri yaratırsa böyle bir transferi karşılayabilir. Kısa süre önce gündeme gelen Nmecha'nın satışı, oyuncunun sözleşmesini erken uzatmasının ardından artık söz konusu değil, bu da Karim Adeyemi'yi tek olası aday olarak bırakıyor. Ancak burada da şanslar pek parlak değil, zira giderek daha fazla potansiyel alıcı transferden vazgeçiyor.

    Bu arada Vlasic'in BVB içinde Kovac'ta büyük bir destekçisi olduğu söyleniyor. O, adeta Brandt'ın bir kopyası; forvet, on numara ve sol kanat olarak da oynatılabilir. Torino'da Giovanni Simeone'nin yanında en önemli hücum oyuncusu ve özellikle gol atma konusunda kariyerinin en iyi sezonunu yaşıyor. Ancak o da ucuz olmayacaktır. Sözleşmesi 2027'de sona eriyor, ancak kulübün 2028'e kadar uzatma opsiyonu var. West Ham, Vlasic için bir zamanlar 30 milyon euro bile ödemişti; Torino da şimdi bu fiyatı referans alacaktır. Yine de: Tuttosport'a göre, BVB tarafından bir temas kurulmuş.

  Jadon Sancho

    BVB'nin 4. sorunlu alanı - hücum kanadı: İki geri dönen oyuncu durumu düzeltebilecek mi?

    Eğer Adeyemi ile BVB, 2027'ye kadar süren sözleşmesinin uzatılması konusunda gerçekten anlaşamazlarsa, önümüzdeki yaz onun satılması neredeyse kaçınılmaz hale gelir. Bu da, zaten kadro açısından pek parlak bir durumda olmayan Dortmund kadrosunda yeni bir sorun yaratır. Zira mevcut BVB kadrosunda Adeyemi, tek klasik kanat oyuncusudur. Kovac, 3-4-2-1 sisteminde genellikle bu pozisyona ihtiyaç duymasa da, Adeyemi'nin ayrılmasıyla taktiksel çeşitlilik daha da azalacaktır.

    BVB bu boşluğu bir yandan kendi bünyesinden kapatabilir; FC Basel'den kiralık olarak döndükten sonra büyük umutlar beslenen Julien Duranville'e gelecekte güvenebilir. Duranville, İsviçre'de en azından iyi bir performans sergiliyor ve sakatlıktan uzak kalıyor gibi görünüyor. 19 yaşındaki oyuncu, 10 maçta forma giydi ve iki gol katkısı yaptı.

    Öte yandan, Jadon Sancho'nun bir kez daha geri döneceğine dair söylentiler artıyor. Bir zamanlar taraftarların gözdesi olan oyuncu, Manchester United'daki tamamen başarısız geçen döneminin ardından önümüzdeki yaz transfer ücreti olmadan alınabilecek ve bu da onu BVB için inanılmaz derecede cazip hale getiriyor. Sky'ın bir haberine göre, özellikle BVB Başkanı Hans-Joachim Watzke, İngiliz oyuncunun gelecekte tekrar siyah-sarı formayı giymesi için "arkada yoğun bir şekilde" çaba sarf ediyor. Buna göre, geri dönüş için kapı açık ve Dortmund, Sancho'nun Manchester United'daki devasa sözleşmesine kıyasla maaşında büyük bir kesintiye razı olacağını düşünüyor. Bild'e göre Sancho'nun Dortmund'a transfer olması için iki koşulu yerine getirmesi gerekiyor: Sektörde genel olarak kabul gören imza parası almaktan vazgeçmesi ve yıllık en fazla beş milyon avroluk maaşı kabul etmesi.

    Ricken ve Kovac da bu arada olumlu sinyaller vermiş ve Sancho'nun geri dönüşüne giderek daha açık bir tutum sergilemiş. Devam eden tartışmalarda, lehteki argümanların ağır bastığı belirtiliyor. Ancak yeni sportif direktörün göreve başlamasıyla bu durumun değişip değişmeyeceği henüz belirsizliğini koruyor.

Bundesliga
VfB Stuttgart crest
VfB Stuttgart
VFB
Dortmund crest
Dortmund
BVB