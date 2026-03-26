Kovacs'ın "Mükemmel ikili"si ve sürpriz bir transfer hedefi: BVB, Ole Book yönetiminde en büyük sorunlarını bu şekilde çözebilir

BVB, son üç yılda Carney Chukwuemeka, Jobe Bellingham, Pascal Groß, Marcel Sabitzer ve Salih Özcan için toplam 71,5 milyon euro transfer ücreti ödedi. 2023'te Real Madrid'e transfer olan Jude Bellingham'ın yerine uygun bir yedek bulma hedefi (şimdiye kadar) henüz gerçekleşmedi. Groß artık takımda değil - kış transfer döneminde eski kulübü Premier Lig'deki Brighton & Hove Albion'a geri döndü - Özcan da yazın sözleşmesinin bitimiyle kulüpten ayrılacak olsa da, Chukwuemeka, Bellingham'ın küçük kardeşi ve Sabitzer (henüz) BVB yetkililerinin umduğu takviyeler olamadı.

Sadece aynı yaz 30 milyon euro transfer ücreti karşılığında VfL Wolfsburg'dan transfer edilen Felix Nemcha, iki buçuk yılı aşkın bir adaptasyon süresinin ardından nihayet yerini buldu ve en geç bu sezondan itibaren takımın çok önemli bir dayanağı haline geldi. Özellikle savunma açısından Kovac'ın orta sahada gerçek bir alternatifi yok; sonuçta Nmecha, Bellingham, Chukwuemeka ve Sabitzer'in hepsinin güçlü yanları daha çok hücumda veya oyun kurmada. Özcan, gelecek sezondan itibaren takımda kalan tek gerçek defansif oyuncu olacak; bu durumda geriye sadece kaptan Can kalıyor. Can teorik olarak bu rolü de üstlenebilir, ancak daha önce de belirtildiği gibi uzun süredir sakatlık nedeniyle forma giyemiyor ve zaten stoper pozisyonunda daha iyi performans gösteriyor.

Geçtiğimiz haftalarda ve aylarda Hertha BSC'den Kennet Eichhorn defalarca bir seçenek olarak gündeme getirildi. Henüz 16 yaşındaki oyuncu, bu sezon Hertha'da çıkışını yaptı ve yetenekleri nedeniyle şimdiden gelecek için büyük bir umut olarak görülüyor. Kariyerinin bir sonraki adımı olarak BVB, Eichhorn'a kesinlikle yakışırdı, özellikle de henüz oldukça genç olmasına rağmen olağanüstü bir fiziksel olgunluğa sahip olduğu için. Ayrıca, çok güçlü bir koşucudur, oyun açma konusunda yeteneklidir ve sert mücadelelerden de çekinmez (15 maçta 7 sarı kart).

BVB için mutlak bir avantaj: Eichhorn'un en iyi oynadığı pozisyonda ihtiyaç var, 16 yaşındaki oyuncu büyük bir kulüpte doğrudan önemli bir rol üstlenebilir ve 2029'a kadar süren sözleşmesinde 10 ila 12 milyon euro tutarında bir çıkış maddesi yer alıyor. Bunu Sky bildirdi. Anlamı şu: Book, Kovac ve Ricken, Eichhorn'a Dortmund'da oyuncunun hoşuna gidecek net bir gelecek perspektifi sunabilirse, makul bir fiyata gerçek bir transfer başarısı gerçekleşebilir.

Ancak Borussia'nın bir transferde karşı karşıya kalacağı rekabete bakıldığında durum sorunlu hale geliyor. FC Bayern'in artık ilgi göstermediği söylense de, FC Barcelona, Manchester United, Paris Saint-Germain ve Real Madrid gibi bazı ağır toplar hala yarışta. Bir kulüp değişikliğinin bu yaz gerçekleşip gerçekleşmeyeceği zaten şüpheli. Bir yandan Eichhorn, Ocak ayında ciddi bir ayak bileği sakatlığı geçirdi ve sezonun geri kalanında forma giyememesi oldukça olası. Öte yandan Hertha, bu süper yetenekli oyuncuyla sözleşmesini uzatmak istiyor; bu da çıkış bedelini önemli ölçüde artıracak ve oyuncunun en az bir sezon daha Hertha'da kalma olasılığını artıracaktır.

Söylentilere göre (henüz) BVB'nin radarında olmasa da, 1. FSV Mainz 05'ten Kaishu Sano da oldukça ilginç bir isim. 25 yaşındaki Japon oyuncu, Kovac gibi bir teknik direktörün hayalindeki oyuncu tipine tam olarak uyuyor. Topa karşı güçlü, iyi bir ikili mücadele oyuncusu ve bunun ötesinde, pas yollarını erken okuyup boşlukları akıllıca kapatmasını sağlayan mükemmel bir oyun anlayışı var. Aynı zamanda Sano, geçen hafta sonu Mainz'ın Eintracht Frankfurt'a karşı kazandığı galibiyette etkileyici bir şekilde görüldüğü gibi, topu ayağında da iyi işler yapabiliyor.

Orada sadece iki golün oluşumunda önemli rol oynamakla kalmadı, aynı zamanda takım arkadaşı Sheraldo Becker'e iki kez nokta atışı paslar verdi; ancak Becker, her iki seferde de SGE kalecisi Michael Zetterer ve iç direğe çarparak golü kaçırdı ve Sano'nun asist listesine girmesini engelledi. Futbol influencer'ları Niklas Levinsohn ve Nico Heymer de '50+2' adlı podcast'lerinde Japon oyuncunun BVB'ye transferi konusunda olumlu görüşlerini dile getirdiler: "Kaishu Sano ve Niko Kovac aslında 'cennette yapılan bir eşleşme' gibidir. Kovac'ın bir teknik direktör olarak görmek istediği her şeyi Sano sahada sergiliyor. O, BVB olarak kesinlikle dikkate alınması gereken bir fırsat. Eğer sözleşmesinde 30 milyon euroya transfer olabileceğini belirten bir madde varsa, Dortmund bu fırsatı kaçırmamalı."