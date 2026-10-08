Jules Koundé'nin geleceğiyle ilgili büyük bir ilgi var.Barcelona ve Fransa Milli Takımı'nın savunmacısı, her iki takımında da ilk 11'deki yerini kaybetti, kariyerinde zorlu bir dönemden geçiyor ve Katalan ekibi tarafından satış listesine konmuş durumda. Premier League'den birçok kulüp onun durumuyla ilgilenirken, eski Sevilla oyuncusunun ocak ayında yeni bir sayfa açıp açmamaya ya da olumsuz gidişatı tersine çevirmeyi deneyip denememeye karar vermesi gerekecek.
Koundé’ye ne oldu? Barcelona ve Fransa’da yedek kulübesinde, transfer piyasasında: İtalya dahil nereye gidebilir
İspanya’da kendini kanıtlayan Koundé, Avrupa’nın dört bir yanındaki dev kulüplerin peşinde olduğu bir isimdi ve Barcelona tarafından, milyonlar harcanarak, Chelsea’nin elinden alınmıştı. Katalonya’da ilk etapta bazı zorluklar yaşasa da daha sonra stoperden çizgiye geçip istikrarlı şekilde sağ bekte oynayarak ilk 11’deki yerini ve başarıyı buldu. Yıllar içinde özellikle Flick için taktik bir silaha dönüşmüştü; onu daha geride tutarak daha hücumcu bir diziliş tercih edebiliyordu.
Ancak son aylarda Barcelona projesindeki merkezi rolü giderek kayboluyor, sahada aldığı süreler belirgin şekilde düşüyor ve yüksek maaşı da göz önüne alındığında kulüp, kazançlı bir satışa çok da karşı çıkmayacaktır. Koundé, önceki transfer dönemlerinde de özellikle Premier League olmak üzere yurt dışına olası transferlerle anılmıştı, ancak macerasında yeni bir sayfa açmanın doğru zamanı şimdi gelmiş olabilir.
Kaldı ki Flick’in hiyerarşisinde de geriye düşmüş durumda (yerine artık Eric Garcia ve Joao Cancelo’ya güveniyor); ayrıca Fransa’nın yeni teknik direktörü Zinedine Zidane da onu kadroya çağırsa da büyük ölçüde kulübede tuttu ve Kalulu’yu tercih etti. Kulüp ve milli takım arasında son altı maçta, mümkün olan 540 dakikanın yalnızca 90’ında forma giydi; bu da üzerine düşünülmesi gereken bir durum ortaya koyuyor.
SPORT'un haberine göre şu an itibarıyla Jules Koundé, rolünün küçülmesine rağmen Barcelona'dan ayrılmayı düşünmüyor. Oyuncunun hedefi, önümüzdeki haftalarda kaybettiği ilk 11'deki yerini yeniden kazanmak ve ancak bunun gerçekleşmemesi halinde, şu an için pek olası görünmeyen bir gelişme yaşanabilir. Arsenal, Chelsea, Manchester United ve Liverpool'un kendisi hakkında bilgi aldığı doğru ancak oyuncu bu yoklamaları hemen geri çevirdi. Öte yandan Katalan ekibi de, kulüple 2030'a kadar sözleşmesi bulunan (her ne kadar yıllık 6,5 milyon gibi oldukça ağır bir kontrata sahip olsa da) bir değerini ucuza bırakmak istemiyor.
Ancak transfere onay vermesi halinde, Koundé'yi kadrosuna katmak için adeta bir açık artırma başlayabilir. Bu yarışa, İngiliz rakiplerinin ezici gücünün farkında olan İtalyan takımları da katılabilir. Böyle bir oyuncu, savunmada bazı eksikleri bulunan Inter ve Milan için özellikle faydalı olabilir; zira hem merkezde hem sağda, hem dörtlü hem üçlü savunmada görev yapabilen hızlı bir oyuncu bu boşlukları kapatabilir.
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