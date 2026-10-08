Koundé’ye ne oldu? Barcelona ve Fransa’da yedek kulübesinde, transfer piyasasında: İtalya dahil nereye gidebilir

İspanya’da kendini kanıtlayan Koundé, Avrupa’nın dört bir yanındaki dev kulüplerin peşinde olduğu bir isimdi ve Barcelona tarafından, milyonlar harcanarak, Chelsea’nin elinden alınmıştı. Katalonya’da ilk etapta bazı zorluklar yaşasa da daha sonra stoperden çizgiye geçip istikrarlı şekilde sağ bekte oynayarak ilk 11’deki yerini ve başarıyı buldu. Yıllar içinde özellikle Flick için taktik bir silaha dönüşmüştü; onu daha geride tutarak daha hücumcu bir diziliş tercih edebiliyordu.





Ancak son aylarda Barcelona projesindeki merkezi rolü giderek kayboluyor, sahada aldığı süreler belirgin şekilde düşüyor ve yüksek maaşı da göz önüne alındığında kulüp, kazançlı bir satışa çok da karşı çıkmayacaktır. Koundé, önceki transfer dönemlerinde de özellikle Premier League olmak üzere yurt dışına olası transferlerle anılmıştı, ancak macerasında yeni bir sayfa açmanın doğru zamanı şimdi gelmiş olabilir.





Kaldı ki Flick’in hiyerarşisinde de geriye düşmüş durumda (yerine artık Eric Garcia ve Joao Cancelo’ya güveniyor); ayrıca Fransa’nın yeni teknik direktörü Zinedine Zidane da onu kadroya çağırsa da büyük ölçüde kulübede tuttu ve Kalulu’yu tercih etti. Kulüp ve milli takım arasında son altı maçta, mümkün olan 540 dakikanın yalnızca 90’ında forma giydi; bu da üzerine düşünülmesi gereken bir durum ortaya koyuyor.



