Goal.com
Canlı
FBL-CAN-2024-GUI-SENAFP
GOAL

Çeviri:

Koulibaly: Fas'ın şampiyonluğunun şokunu bana Bono haber verdi... Benzema'nın geleceğini biliyordum

Senegalli yıldızdan sansasyonel açıklamalar

Senegalli savunma oyuncusu ve Al-Hilal kulübünün yıldızı Kalidou Koulibaly, Afrika Futbol Konfederasyonu'nun (CAF) kendi ülkesinin milli takımı yerine Fas'ı Afrika Uluslar Kupası şampiyonu ilan ettiği tartışmalı karar hakkında büyük bir sürprizi ortaya çıkardı.

Afrika Futbol Konfederasyonu, iki takım arasında oynanan ve "Teranga Aslanları"nın 1-0 galibiyetiyle sona eren final maçında yaşanan olayların ardından, Senegal'in yerine Fas'ı şampiyon ilan etmişti.

  • Afrika Uluslar Kupası'nı kaybetmenin şoku

    Koulibaly basın açıklamalarında şunları söyledi: "Bu kararı bana ilk Bounou haber verdi; birinden bir telefon almış, sonra şaka yollu olarak bana 'Artık şampiyonlar biziz, siz değilsiniz' dedi; ardından CAF'ın kararını gördüm."

    "Başta inanamadım ve şok oldum, ama kendime takımla odaklanmam gerektiğini söyledim, çünkü ertesi gün maçımız vardı" diye ekledi.

    Sözlerine şöyle devam etti: "Bu olay, Yassine Bounou ile olan ilişkimi etkilemedi, çünkü onunla harika bir ilişkim var ve bu şok edici haberin ardından hayatıma devam ettim."


    Benzema transferinin perde arkası

    Geçtiğimiz kış transfer döneminde Fransız futbolcu Karim Benzema’nın “El-Zaeem”e transferinden önce, onunla yaptığı telefon görüşmesine ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı. Bu transfer, futbol camiasında büyük ilgi gördü ve pek çok tartışmaya yol açtı.

    Al-Hilal, Benzema'nın Al-Ittihad ile olan sözleşmesini feshetmesinin ardından, onunla bir buçuk sezonluk sözleşme imzaladığını duyurmuştu.

    Kalidou Koulibaly bu konuyla ilgili şunları söyledi: "Karim Benzema'nın imzalamadan üç gün önce, durumunu öğrenmek için kendisiyle doğrudan iletişime geçtim ve transferin yakın olup olmadığını sordum. Bana, müzakerelerin gerçekten ileri bir aşamada olduğunu ve işlerin olumlu yönde ilerlediğini söyledi."

    "O dönemde, özellikle takım içinde onun gelme olasılığı hakkında konuşmaların artmasıyla birlikte, onunla iletişimi sürdürdüm, ta ki Al Ahli maçı günü gelip anlaşma resmi olarak sonuçlanana kadar."

    Ve şöyle devam etti: "O gün, ona stadyumun içinden bir fotoğraf gönderdik, o da bize ertesi gün orada olacağını teyit etti, bu da takımdaki herkesin heyecanını artırdı."

  • Suudi Arabistan'da yaşam

    Koulibaly, Suudi Arabistan'daki yaşamdan bahsederek şöyle dedi: "Kendimi çok rahat hissediyorum; Suudi toplumunun içinde doğal bir şekilde yer alıyorum."

    Ve ekledi: "Suudi Ligi, organizasyon, oyuncular ve diğer konularda harika imkanlara sahip olarak her geçen gün ilerliyor ve dünya ligleri gibi olacağını tahmin ediyorum."