Koulibaly: Fas'ın şampiyonluğunun şokunu bana Bono haber verdi... Benzema'nın geleceğini biliyordum

Geçtiğimiz kış transfer döneminde Fransız futbolcu Karim Benzema’nın “El-Zaeem”e transferinden önce, onunla yaptığı telefon görüşmesine ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı. Bu transfer, futbol camiasında büyük ilgi gördü ve pek çok tartışmaya yol açtı.
Al-Hilal, Benzema'nın Al-Ittihad ile olan sözleşmesini feshetmesinin ardından, onunla bir buçuk sezonluk sözleşme imzaladığını duyurmuştu.
Kalidou Koulibaly bu konuyla ilgili şunları söyledi: "Karim Benzema'nın imzalamadan üç gün önce, durumunu öğrenmek için kendisiyle doğrudan iletişime geçtim ve transferin yakın olup olmadığını sordum. Bana, müzakerelerin gerçekten ileri bir aşamada olduğunu ve işlerin olumlu yönde ilerlediğini söyledi."
"O dönemde, özellikle takım içinde onun gelme olasılığı hakkında konuşmaların artmasıyla birlikte, onunla iletişimi sürdürdüm, ta ki Al Ahli maçı günü gelip anlaşma resmi olarak sonuçlanana kadar."
Ve şöyle devam etti: "O gün, ona stadyumun içinden bir fotoğraf gönderdik, o da bize ertesi gün orada olacağını teyit etti, bu da takımdaki herkesin heyecanını artırdı."