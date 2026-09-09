Getty/GOAL
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‘Kötü yönlendirilmiş’ - Liverpool transfer bağlantıları ve tuhaf sözleşme iddiasının ardından Ismaila Sarr ile Jean-Philippe Mateta sagaları, Crystal Palace efsanesi Clinton Morrison'ı şaşırttı
- Getty/GOAL
Sarr'ın, Liverpool bağlantıları sürerken antrenmana çıkmayı reddettiği bildirildi
Daha önce Watford formasıyla dikkat çeken Sarr, Marsilya'daki bir sezonluk dönemin ardından 2024'te İngiliz futboluna döndü. Geçen sezon tüm kulvarlarda 21 gol attı; Palace da FA Cup ve Community Shield hatıralarına Conference League kupasını ekledi.
28 yaşındaki kanat oyuncusu, 2026 Dünya Kupası'nda Senegal adına gol attı ve değeri, Anfield'a yüksek bonservisli bir transfer ihtimalinin konuşulacağı noktaya kadar yükseldi. Sarr böyle bir transferi istiyordu ve iddiaya göre Palace'ın bir teklifi kabul etmesini beklerken bir aşamada antrenmanlara çıkmayı reddetti. Ancak hiçbir zaman anlaşma sağlanmadı.
Sarr destanı Selhurst Park'ta nasıl sonuçlanacak?
Sarr, yeni teknik direktör Pierre Sage yönetiminde forma şansı bulamadı; kasık sorunu onu geri tutarken çok sayıda köprü de yakılmış durumda. Peki şimdi, ocak transfer döneminde birilerinin yeniden kapısını çalacağı umuduna çaresizce tutunuyor olabilir mi?
Bu soru Morrison'a yöneltildiğinde, eski Crystal Palace forveti, bahis siteleri incelemelerinin kaynağı olan Freebets.com'un katkılarıyla konuşurken, GOAL'e talihsiz bir süreci anlattı: “Neler olduğunu bilmiyorum çünkü ben gerçekten sakatlığı olduğunu düşünmüştüm. Teknik direktörün de sakatlığı olduğunu söylediğini düşünüyorum. Bireysel çalışıyor. Takımla antrenman yapmaya hazır değil.
“Anlıyorum. Liverpool seni istediğinde gitmek istersin. Ama bunu doğru şekilde yap çünkü eninde sonunda o transferi yaparsın. Ben insanlara hep bunu söyledim. Ve sakat mı değil mi, bunu bilmiyorum. Şu anda Palace onun sakat olduğunu söylüyor. Ben de orada insanları tanıdığım için Palace'ın söylediğine inanıyorum. Sakat. Bireysel çalışıyor. O yüzden bekleyip göreceğiz.
“İnsanlar onun transferini istediği için antrenman yapmadığını düşünüyorsa, evet, transferi gerçekleşmediği için hayal kırıklığına uğradı. Ama Marc Guehi de birçok kez transfer yapamadı. [Eberechi] Eze de transfer yapamadı. Sonunda o transferi yaparsın. Bu durumu farklı yönet.
“Ve bir şey biliyorum, başkan o transfere kesinlikle izin verir. Ama teklif çok geç geldiği için başkan, takımın en golcü oyuncusunun kulüpten ayrılmasına ve kulübü Premier League'de kalma mücadelesinde pamuk ipliğine bağlı bırakmasına izin veremez. Kendilerini korumaları gerekiyor.
“Yani biri Liverpool'a gitmek istiyorsa, öyle oturup bekleyemez çünkü Liverpool, ‘biz [Yankuba] Minteh'i alacağız’ diyebilir; o da daha genç bir oyuncu. Liverpool'a transferi gerçekleşmeyebilir. Yapması gereken şey Palace için yeniden fit hale gelmek, goller atmak ve sonra insanlara kendini kanıtlamak. Sonrasında ocakta, eğer her şey yolundaysa, o transferi yapabilir.”
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Liverpool'ın ocak transfer döneminde Sarr'a bakması gerekiyor mu?
Brighton kanat oyuncusu Minteh'i kadrosuna katma isteğini sürdüren Liverpool, yaz döneminde kadrosuna £123 milyon ($167 milyon) bedelle Şampiyonlar Ligi şampiyonu Bradley Barcola'yı, gelecek vaat eden İspanyol Victor Munoz ile birlikte ekledi. Cody Gakpo'yu takımda tutan kulüp, 18 yaşındaki harika çocuk Rio Ngumoha'ya da düzenli forma şansı vermeyi umuyor.
Tüm bunlar göz önüne alındığında, yıl dönümünde Sarr'la hâlâ ilgilenecekler mi? Morrison şunları ekledi: “Sağ kanatta oynayan bir oyuncu istediklerini biliyorum. Ve bir numaralı hedefleri Minteh'ti. Ama Brighton onları geri çevirdi. £65 milyon teklif ettiler.
“Sarr'ın oraya gitmeyi istediğini biliyorum. Anlıyorum, burası Liverpool Football Club. Herkes Liverpool'a gitmek ister. Ama transfer şu an gerçekleşmedi. Ve yapılacak en iyi şey, kafanı öne eğip çalışmak, form tutmak ve Palace'ın bu sezon iyi bir performans göstermesinde büyük rol oynamak.”
Mateta, sözleşmesinin son yılının geçersiz olduğunu iddia etti
Selhurst Park'ta istenmeyen manşetlere konu olan bir diğer önemli yıldız ise güçlü santrfor Mateta. Fransa milli takım oyuncusu, ocak ayında Serie A devi AC Milan'a katılmaya yaklaşmıştı ve sözleşmesindeki devreye sokulan 12 aylık uzatmanın geçersiz olduğunu öne sürdü.
Bu biraz tuhaf durum sorulduğunda Morrison şöyle dedi: “JP konusunda bunu anlayamıyorum. Onu gerçekten çok iyi tanıyorum. O yüzden garip bir durum. Bence ona kötü akıl veriliyor. Bu kadar basit, o iyi bir insan. JP'ye büyük saygı duyuyorum. Ve bence ona kötü akıl veriliyor.
“Ama JP ile ilgili bir şey var, şu anda sakat. Bir hafta ya da birkaç hafta içinde geri dönmeli. Döndüğünde o kulüp için elinden geleni yapacaktır. Geçen sezon da gördüğünüz gibi, hakkında çok fazla söylenti vardı, ayrılacaktı, AC Milan'a gidebilirdi. Belli ki sağlık kontrolü nedeniyle olmadı. Geri döndü, Avrupa Konferans Ligi finalinde golü attı.
“Yani belli ki Palace taraftarlarının şu anda muhtemelen hayal kırıklığı yaşadığı iki oyuncu var: Sarr ve Mateta. Ama ben yine de döndüklerinde kulüp için büyük etki yapacak iki oyuncu olduklarını düşünüyorum.”
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Mateta ve Sarr, yeni meydan okumalara da açık
Mateta, Ocak 2021'de kulübe katıldığından bu yana Palace formasıyla 203 maçta 62 gol attı. Şimdi 29 yaşında ve önünde bir büyük transfer ile yeni bir meydan okuma için son bir fırsat daha olduğuna inanacaktır.
Aynı şey, bireysel çıkış dönemini en iyi şekilde değerlendirmesi gereken Sarr için de söylenebilir, ancak Kartallar, sunulan şartlar kendileri için doğru değilse baskıya boyun eğmeyecek. 2027'nin transfer piyasalarının neler getireceği ise henüz bilinmiyor.
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