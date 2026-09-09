Sarr, yeni teknik direktör Pierre Sage yönetiminde forma şansı bulamadı; kasık sorunu onu geri tutarken çok sayıda köprü de yakılmış durumda. Peki şimdi, ocak transfer döneminde birilerinin yeniden kapısını çalacağı umuduna çaresizce tutunuyor olabilir mi?

Bu soru Morrison'a yöneltildiğinde, eski Crystal Palace forveti, bahis siteleri incelemelerinin kaynağı olan Freebets.com'un katkılarıyla konuşurken, GOAL'e talihsiz bir süreci anlattı: “Neler olduğunu bilmiyorum çünkü ben gerçekten sakatlığı olduğunu düşünmüştüm. Teknik direktörün de sakatlığı olduğunu söylediğini düşünüyorum. Bireysel çalışıyor. Takımla antrenman yapmaya hazır değil.

“Anlıyorum. Liverpool seni istediğinde gitmek istersin. Ama bunu doğru şekilde yap çünkü eninde sonunda o transferi yaparsın. Ben insanlara hep bunu söyledim. Ve sakat mı değil mi, bunu bilmiyorum. Şu anda Palace onun sakat olduğunu söylüyor. Ben de orada insanları tanıdığım için Palace'ın söylediğine inanıyorum. Sakat. Bireysel çalışıyor. O yüzden bekleyip göreceğiz.

“İnsanlar onun transferini istediği için antrenman yapmadığını düşünüyorsa, evet, transferi gerçekleşmediği için hayal kırıklığına uğradı. Ama Marc Guehi de birçok kez transfer yapamadı. [Eberechi] Eze de transfer yapamadı. Sonunda o transferi yaparsın. Bu durumu farklı yönet.

“Ve bir şey biliyorum, başkan o transfere kesinlikle izin verir. Ama teklif çok geç geldiği için başkan, takımın en golcü oyuncusunun kulüpten ayrılmasına ve kulübü Premier League'de kalma mücadelesinde pamuk ipliğine bağlı bırakmasına izin veremez. Kendilerini korumaları gerekiyor.

“Yani biri Liverpool'a gitmek istiyorsa, öyle oturup bekleyemez çünkü Liverpool, ‘biz [Yankuba] Minteh'i alacağız’ diyebilir; o da daha genç bir oyuncu. Liverpool'a transferi gerçekleşmeyebilir. Yapması gereken şey Palace için yeniden fit hale gelmek, goller atmak ve sonra insanlara kendini kanıtlamak. Sonrasında ocakta, eğer her şey yolundaysa, o transferi yapabilir.”