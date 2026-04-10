"Kötü şeyler yaptım" - Alejandro Garnacho, Chelsea'ye transferinden önce Manchester United'ın düşüşünün sorumluluğunu üstlenirken, kanat oyuncusu Old Trafford'dan yaşanan gergin ayrılığın "acı verdiğini" itiraf etti
Manchester United'dan karışık ayrılış
21 yaşındaki oyuncunun Manchester'daki serüveni, eski teknik direktörü Ruben Amorim ile yaşadığı büyük bir anlaşmazlığın ardından gölgeli bir şekilde sona erdi. Garnacho, soyunma odasındaki gerginliğin odak noktası haline geldi ve sık sık sosyal medyaya başvurarak hayal kırıklıklarını dile getirdi; bu durum sonunda kulübün onu Stamford Bridge'e satmasına yol açtı.
Londra'ya transferinden önce dışlandığı bu süreci değerlendiren Garnacho, bu gerginlikte kendisinin de payı olduğunu kabul etti. Premier League'e verdiği röportajda şunları söyledi: "Son altı ayda Manchester United'da eskisi gibi oynamadığımı hatırlıyorum. Yedek kulübesinde oturmaya başladım, bu (o kadar da) kötü bir şey değil, sadece 20 yaşındaydım, ama kafamda her maçta oynamak zorundaymışım gibi bir his vardı.
"Kafamda, belki de bu benim hatamdı, bazı kötü şeyler yapmaya başladım. Ama evet, hayatımın o anıydı ve bazen kararlar vermek zorundasınız. Burada olduğum ve hala Premier League'de böyle bir kulüpte olduğum için gerçekten gurur duyuyorum."
Amorim'in gözetimindeki son sezonunda yaşanan disiplin sorunlarına dair haberler, bu durumun etkisini daha da artırdı.
Kırgınlık yok
Garnacho’nun kardeşinin internette kışkırtıcı paylaşımlar yapması ve oyuncunun kendisinin de bir başka dışlanmış isim olan Marcus Rashford’un Aston Villa forması giyerek kulübü alay ediyor gibi görünmesine rağmen, forvet oyuncusu United’a karşı hiçbir kin beslemediğini vurguluyor.
"Elimizdeki takımı ve yapabileceklerimizi biliyoruz," diye devam etti. "Bazen iyi, bazen kötü anlar oluyor. Ama evet, şu anda burada olmaktan gerçekten gurur duyuyorum. Buradaki hayatım normal ve mutluyum. Ama evet, United'da kulüp veya takım arkadaşlarım hakkında kötü bir şey söyleyecek hiçbir şeyim yok, kimse hakkında. Sadece hayatımda bir an değişti. Hayatım devam etti. Bu yüzden ileriye bakmaya devam etmeliyiz."
Old Trafford'dan ayrılmasının onu incitip incitmediği sorulduğunda, kanat oyuncusu şöyle yanıtladı: "Evet, belki de evet, çünkü o kulübü seviyordum, anlarsınız ya? Bana başından beri, İspanya'dan beri güven verdiler, beni akademiye getirdiler, sonra da A takıma çıkardılar, yani dört ya da beş yıl gibi bir süre oldu ve herkesten, taraftarlardan, stadyumdan inanılmaz bir sevgi gördüm, her şey gerçekten çok iyiydi. Sadece bazen hayatınızın iyiliği ya da sonraki adımlarınız için değişmeniz gerekir. Man Utd'den sadece iyi anılarım var."
Stamford Bridge'deki engeller
Chelsea'deki hayat, Garnacho'nun kuzeybatıdan ayrıldıktan sonra hayal ettiği yeni bir başlangıç olmadı. Büyük beklentilerle takıma katılmış olsa da, Ocak ayında Enzo Maresca'nın yerine geçen Liam Rosenior yönetiminde istikrarlı bir performans sergilemekte zorlandı. The Blues'un Şampiyonlar Ligi'nden erken elenmesi ve ligdeki kötü gidişat, genç oyuncunun kişisel hayal kırıklıklarını daha da artırdı.
Bu sezon Premier Lig'de sadece bir gol atan Garnacho, sahada sınırlı süreler alabiliyor. Arjantin milli takımında da forma giyen oyuncu, bir zamanlar United'ın hücumunun geleceği olarak görülüyordu, ancak şu anda Londra'nın batısında rotasyonel bir seçenek olmanın gerçeğiyle yüzleşiyor. Formundaki düşüş, 2032'ye kadar sözleşmesi olan bir oyuncu için 40 milyon sterlinlik yatırımın akıllıca olup olmadığına dair soruları gündeme getirdi.
Güney Amerika'dan gelen kredi faizi
Garnacho'nun formundaki düşüş, yurt dışındaki kulüplerin dikkatini çekti; sürpriz haberlerde oyuncunun Premier Lig'den geçici olarak ayrılabileceği öne sürülüyor. River Plate teknik direktörü Eduardo Coudet'in, olası bir yıllık kiralama anlaşmasını görüşmek üzere oyuncuyla bizzat temasa geçtiği iddia ediliyor. İki yıl önce, Old Trafford'un parlayan yıldızı olduğu dönemde böyle bir transfer düşünülemezdi.