21 yaşındaki oyuncunun Manchester'daki serüveni, eski teknik direktörü Ruben Amorim ile yaşadığı büyük bir anlaşmazlığın ardından gölgeli bir şekilde sona erdi. Garnacho, soyunma odasındaki gerginliğin odak noktası haline geldi ve sık sık sosyal medyaya başvurarak hayal kırıklıklarını dile getirdi; bu durum sonunda kulübün onu Stamford Bridge'e satmasına yol açtı.

Londra'ya transferinden önce dışlandığı bu süreci değerlendiren Garnacho, bu gerginlikte kendisinin de payı olduğunu kabul etti. Premier League'e verdiği röportajda şunları söyledi: "Son altı ayda Manchester United'da eskisi gibi oynamadığımı hatırlıyorum. Yedek kulübesinde oturmaya başladım, bu (o kadar da) kötü bir şey değil, sadece 20 yaşındaydım, ama kafamda her maçta oynamak zorundaymışım gibi bir his vardı.

"Kafamda, belki de bu benim hatamdı, bazı kötü şeyler yapmaya başladım. Ama evet, hayatımın o anıydı ve bazen kararlar vermek zorundasınız. Burada olduğum ve hala Premier League'de böyle bir kulüpte olduğum için gerçekten gurur duyuyorum."

Amorim'in gözetimindeki son sezonunda yaşanan disiplin sorunlarına dair haberler, bu durumun etkisini daha da artırdı.