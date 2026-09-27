Mbappe'nin sakatlığını yaşadığı İzmit'teki Kocaeli Stadı'nın zeminine ilişkin Fransa kampında içten içe bir rahatsızlık ortaya çıktı. L'Equipe'e göre sağlık ekibi, sahanın kötü durumunu başlıca etkenlerden biri olarak gösterdi ve bunun, kaptanın dizini burkmadan önce dengesini kaybetmesine neden olduğunu belirtti.

Sağlık ekibi, Mbappe'nin Real Madrid ile derhal rehabilitasyon sürecine başlaması için İspanya'ya dönmesine onay verdi.

Zidane şimdi Brüksel deplasmanı öncesinde hücum hattını yeniden dengelemeye odaklanmış durumda.