ZUMA Press Wire
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'Kötü saha zemini buna neden oldu!' - Zinedine Zidane, Belçika maçı için değişiklikler planlarken Kylian Mbappe'nin Fransa kampından neden erken ayrıldığı ortaya çıktı
Zidane, Mbappe'nin sakatlık nedeniyle kadrodan çekilmesinin ardından Fransa'da rotasyona hazırlanıyor
L'Equipe'e göre Fransa Teknik Direktörü Zinedine Zidane, pazartesi akşamı King Baudouin Stadyumu'nda Belçika'ya karşı oynanacak UEFA Uluslar Ligi maçı öncesinde taktik planında değişikliğe hazırlanıyor. Fransa, kaptan Kylian Mbappe'nin cuma günü İzmit'te Türkiye'ye karşı alınan 1-0'lık galibiyette maçın tek golünü atarken sol dizinden sakatlanmasının ardından Brüksel'e 22 kişilik eksik bir kadroyla gitti.
Mbappe, Belçika'ya takımla birlikte gitmek yerine sağlık kontrolleri için doğrudan Real Madrid'e döndü.
Zidane, geç bir yedek oyuncu çağırmamayı tercih etti ve bunun yerine mevcut seçeneklerine güvendi.
- Anadolu Agency
Türkiye'de kaptanın diz sakatlığı için sahanın durumu suçlandı
Mbappe'nin sakatlığını yaşadığı İzmit'teki Kocaeli Stadı'nın zeminine ilişkin Fransa kampında içten içe bir rahatsızlık ortaya çıktı. L'Equipe'e göre sağlık ekibi, sahanın kötü durumunu başlıca etkenlerden biri olarak gösterdi ve bunun, kaptanın dizini burkmadan önce dengesini kaybetmesine neden olduğunu belirtti.
Sağlık ekibi, Mbappe'nin Real Madrid ile derhal rehabilitasyon sürecine başlaması için İspanya'ya dönmesine onay verdi.
Zidane şimdi Brüksel deplasmanı öncesinde hücum hattını yeniden dengelemeye odaklanmış durumda.
Camavinga ve yeni ilk kez forma giyecek oyuncular ilk 11 için sırada
Zidane, kulüp düzeyinde hiç çalıştırmamış olmasına rağmen büyük saygı duyduğu bir oyuncu olan Real Madrid orta saha oyuncusu Eduardo Camavinga'ya güvenmeyi planlıyor. Camavinga, Clairefontaine'de antrenman sonrası çalışmalarda "Rennes çetesi" ile birlikte yer aldı ve grubun enerjisini yüksek tuttu.
Inter Milan kanat beki Andy Diouf sol bekte görev yapabilirken, Lucas Da Cunha da ön libero pozisyonunda ilk 11'de başlama sırası bekleyen isim konumunda.
Zidane, cuma günü Stade de France'ta İtalya'ya karşı oynanacak yüksek profilli dönüş maçı öncesinde kadro derinliğini değerlendirmeyi hedefliyor.
- PS Images
Fransa, Uluslar Ligi'ndeki ivmesini korumak için Brüksel'de galibiyeti hedefliyor
Fransa, pazartesi günü Brüksel'de saat 20.45'te başlayacak maç öncesinde hazırlıklarını Union Saint-Gilloise'ın antrenman tesislerinde basına kapalı olarak tamamladı. Belçika karşısında alınacak olumlu bir sonuç, Zidane'ın ekibini A Grubu'nda yolunda tutacak.
Belçika, Roma'da İtalya'ya yenilmesinin ardından kendi sahasında hızlı bir toparlanma hedefliyor.
Fransa, 2 Ekim'de Paris'te İtalya'yı ağırlamadan önce üç puanı almayı hedefliyor.
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