"Kötü çocukları istemezsiniz herhalde": Antonio Rüdiger, Dünya Kupası'ndan elendikten sonra bir muhabirle söz düellosu yaşadı

Bunun üzerine gazeteciler, takım içindeki havayı sorguladılar — Güney Amerikalı rakiplere karşı sergilenen zayıf performans göz önüne alındığında, takımda belki de daha fazla “kötü çocuk”a ihtiyaç olup olmadığına dair temkinli bir soru da dahil olmak üzere — ve Rüdiger sonunda oldukça ciddi bir tavır takındı.

“Kötü çocuklar istemiyorsunuz, değil mi?” diye sert bir ifadeyle karşılık verdi. “Karşı koyan oyuncuların” takıma kesinlikle iyi geleceği yönündeki itiraz, 33 yaşındaki oyuncudan sadece alaycı bir gülümseme kopardı. Ardından tekrar doğrudan muhabire seslendi: “Daha önce neler olduğunu sen de biliyorsun. Kötü çocuklar...”

Rüdiger’in, Milli Takım Teknik Direktörü Julian Nagelsmann’ın 26 kişilik kadrosuna seçilmesi, Dünya Kupası öncesinde geniş çapta eleştirilere yol açmıştı. Bunun nedeni, stoperin geçmişte hem saha içinde hem de saha dışında yaptığı çeşitli hatalardı.