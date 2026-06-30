"Bu, kabullenmemiz gereken acı gerçek. Fildişi Sahili, Ekvador ya da bugün Paraguay... Bunlar İspanya, Arjantin ya da başka bir takım değildi. Bu konuda bazı şeyleri sorgulamamız gerekiyor," dedi stoper, 3-4'lük yenilginin ardından Alman takımının performansını acımasızca eleştirdi.
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"Kötü çocukları istemezsiniz herhalde": Antonio Rüdiger, Dünya Kupası'ndan elendikten sonra bir muhabirle söz düellosu yaşadı
Bunun üzerine gazeteciler, takım içindeki havayı sorguladılar — Güney Amerikalı rakiplere karşı sergilenen zayıf performans göz önüne alındığında, takımda belki de daha fazla “kötü çocuk”a ihtiyaç olup olmadığına dair temkinli bir soru da dahil olmak üzere — ve Rüdiger sonunda oldukça ciddi bir tavır takındı.
“Kötü çocuklar istemiyorsunuz, değil mi?” diye sert bir ifadeyle karşılık verdi. “Karşı koyan oyuncuların” takıma kesinlikle iyi geleceği yönündeki itiraz, 33 yaşındaki oyuncudan sadece alaycı bir gülümseme kopardı. Ardından tekrar doğrudan muhabire seslendi: “Daha önce neler olduğunu sen de biliyorsun. Kötü çocuklar...”
Rüdiger’in, Milli Takım Teknik Direktörü Julian Nagelsmann’ın 26 kişilik kadrosuna seçilmesi, Dünya Kupası öncesinde geniş çapta eleştirilere yol açmıştı. Bunun nedeni, stoperin geçmişte hem saha içinde hem de saha dışında yaptığı çeşitli hatalardı.
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Rüdiger, öfke patlaması nedeniyle özür diledi: "Aşırıya kaçan davranışlar sergilemiştim"
Geçen sezon, kulübü Real Madrid ile FC Barcelona arasında oynanan İspanya Kupası finalinde (2:3, uzatmalarda), hakeme hakaret edip bir bant rulosu fırlatarak tam anlamıyla çılgına döndü.
Bu nedenle Nagelsmann ve DFB Spor Direktörü Rudi Völler net açıklamalarda bulundu. "Sınır aşıldı. Artık böyle davranışlara izin verilemez, aksi takdirde daha ciddi sonuçları olur," demişti o zamanlar milli takım teknik direktörü.
“Bu kabul edilemez. Hele de bir Alman milli futbolcu olarak hiç olmaz,” diye vurguladı Völler: “Toni harika bir oyuncu – ancak milli futbolcu olarak davranışlarında da bu kalitesini göstermeli. Kendisi için haklı olarak saygı talep ediyor, bu saygıyı istisnasız olarak başkalarına da göstermeli.”
Rüdiger, sonraki aylarda anlayışlı ve hatta pişman bir tavır sergilemişti. “Bu tartışma bana, bazı anlarda yerine getiremediğim bir sorumluluğum olduğunu bir kez daha gösterdi. Ciddi ve objektif bir şekilde dile getirilen eleştirileri ciddiye alıyorum, çünkü kendim de açıkça çizgiyi aşan davranışlar sergilediğimi biliyorum,” diye açıklamıştı.