Liverpool'ın üst üste üçüncü galibiyet arayışı cumartesi günü sert bir şekilde sona erdi; Fulham karşısında sinir bozucu bir beraberliğe razı oldular. Gol yememelerine rağmen Alisson bundan hiç memnun değildi ve kaybedilen puanların temel nedeni olarak zihinsel keskinlik eksikliğini gösterdi. Kaleci, takımın eksikleri konusunda dürüst davrandı ve ortaya konan kolektif performansın kulüpte beklenen standartların çok altında kaldığını kabul etti.

Sonucu ve kendisinin bu golsüz eşitlikteki rolünü değerlendiren Alisson şöyle dedi: “Takıma yardım etmek için her zaman hazır olmak önemli ama bu kötü bir performanstı; bazı anlarda benim açımdan da öyleydi ama genel olarak takım adına da. Takım olarak iyi oynamadık. Yapmaya çalıştığımız birçok şeyi iyi yapamadık. Onlara iyi baskı yapamadık."

"Açıkçası çarşamba gecesi ve cumartesi akşamı oynamak büyük bir zorluk, bir de salı günü başka bir maçınız var. Ama bunu yapabilmek için doğru zihniyete sahip olmamız gerekiyor ve bence bugün durum böyle değildi."