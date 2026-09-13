Getty Images Sport
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'Kötü bir performanstı' - Alisson Becker, Fulham ile can sıkıcı beraberliğin ardından Liverpool'un zihniyetini sorguladı
Anfield'da zihniyet endişeleri
Liverpool'ın üst üste üçüncü galibiyet arayışı cumartesi günü sert bir şekilde sona erdi; Fulham karşısında sinir bozucu bir beraberliğe razı oldular. Gol yememelerine rağmen Alisson bundan hiç memnun değildi ve kaybedilen puanların temel nedeni olarak zihinsel keskinlik eksikliğini gösterdi. Kaleci, takımın eksikleri konusunda dürüst davrandı ve ortaya konan kolektif performansın kulüpte beklenen standartların çok altında kaldığını kabul etti.
Sonucu ve kendisinin bu golsüz eşitlikteki rolünü değerlendiren Alisson şöyle dedi: “Takıma yardım etmek için her zaman hazır olmak önemli ama bu kötü bir performanstı; bazı anlarda benim açımdan da öyleydi ama genel olarak takım adına da. Takım olarak iyi oynamadık. Yapmaya çalıştığımız birçok şeyi iyi yapamadık. Onlara iyi baskı yapamadık."
"Açıkçası çarşamba gecesi ve cumartesi akşamı oynamak büyük bir zorluk, bir de salı günü başka bir maçınız var. Ama bunu yapabilmek için doğru zihniyete sahip olmamız gerekiyor ve bence bugün durum böyle değildi."
- Getty Images Sport
Taktiksel sıkıntılar ve pres başarısızlıkları
Maçta Liverpool, baskı altında rahat görünen ve iyi organize olmuş bir Fulham takımının savunmasını aşmakta zorlandı. Alisson, takımın taktik planını etkili şekilde uygulayamamasının Fulham'ın özgüven kazanmasına izin verdiğini belirtti. Özellikle topa sahipken alınan riskler konusunda belirgin bir endişe vardı; ilk yarıdaki bir pozisyonda Liverpool, kendi sahasının derinlerinde topu kaybederek neredeyse Fulham'a bir gol hediye ediyordu.
"Bazen oynamak isteyen takımlar bazı riskler alır. Bazen işler istediğiniz gibi gitmez; belki pas mükemmel değildir, belki fazla risklidir. Ama sonra önemli olan, bunun ardından ne yaptığınızdır ve uyum sağlamanız gerekir. Çünkü maça gelip bir şey hazırlarsınız ve bu iyi gitmezse, önünüzdeki meydan okuma budur; top size bir sonraki geldiğinde ne yapacaksınız? Benim için ve takım için önemli olan, çok iyi organize olmuş ve önde baskı yapan bir takıma karşı elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışmaktı," diye açıkladı Alisson.
"Top onlardayken kaliteliler, topla rahatlar. Biz onların topla rahat olmasına izin vermemeye çalıştık ama onların da kaliteleri var. Ve yaratmayı beklediğimiz, yaratabileceğimizi düşündüğümüz kadar fazla pozisyon üretemedik. Bir sonraki maçta çok daha iyi yapmamız gereken şey bu."
Yoğun maç takvimiyle başa çıkmak
Bu çıkmaz, Atletico Madrid karşısında alınan yıpratıcı galibiyetten sadece birkaç gün sonra geldi ve takımın yorgunluğun etkilerini hissetmeye başlayıp başlamadığına dair soruları beraberinde getirdi. Alisson, üst düzey futbolun vücut üzerindeki yükünü kabul etse de, Anfield'daki etkisiz performans için fikstürü bahane etmeyi reddetti. Liverpool'un bu sezon büyük kupalar için yarışabilmesi adına, birden fazla kulvarda istikrarlı şekilde performans gösterecek direnci geliştirmesi gerektiğinde ısrar etti.
"İnsanı tüketiyor ama elimizden geldiğince en iyi şekilde toparlandık. Bu, tüm kulvarlarda oynayan her büyük takımın karşı karşıya olduğu bir meydan okuma. Bu sezon özel bir şey yapmak istiyorsak bununla başa çıkmalıyız. Çarşamba gecesi büyük bir maça çıkıyorsun, cumartesi bir başkasına, sonra gelecek salı bir tane daha var, ardından pazar günü yine oynuyorsun. İstediğimiz de bu. Ama doğru zihniyete sahip olmanız gerekiyor; bence bu öğleden sonra ortaya koyduğumuz performansta durum böyle değildi. İçten içe buna sahibiz, sadece dışarı çıkarmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.
- Getty Images Sport
Andoni Iraola yönetimindeki hayata uyum sağlamak
Bu aksiliğe rağmen Alisson, Iraola yönetiminde kaydedilen ilerleme hakkında olumlu konuştu. Yeni bir teknik ekibe geçiş hâlâ devam eden bir süreç, ancak kaleci gelecekteki başarı için temellerin atıldığına inanıyor. Yine de Liverpool'un, bu sezonki yüksek hedeflerine ulaşmak istiyorsa puan kaybına tahammülü olmadığını vurguladı.
Alisson, "Kolay değil. Bu da bir başka zorluk, teknik direktör değiştirdiğinizde. Ama kendisi gerçekten çok iyi iş çıkarıyor, bize pek çok açıdan yardımcı oluyor. Günlük çalışmalarda da takımı elinden gelen en iyi şekilde hazırlıyor. Ekibi de herkese yardımcı oluyor; antrenman sahasında da iyi bir ortam, iyi bir atmosfer var. Herkes yeni transferler ve kadromuzdaki kalite konusunda da heyecanlı" dedi.
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