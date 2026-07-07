Portekiz’in Dünya Kupası serüveninin tozu yatışırken, Ronaldo’nun performanslarının ardındaki bireysel istatistikler eleştirilerin odak noktası haline geldi. OptaJoe tarafından sağlanan verilere göre, Ronaldo, 2022 ve 2026 Dünya Kupası turnuvalarında 500 dakikadan fazla süre oynayan ve hiçbir rakibini başarılı bir şekilde geçemeyen tek forvet oyuncusudur.

Kariyerinin ilk on yılını, step-over hareketleri ve patlayıcı hız patlamalarıyla bekleri dehşete düşüren bir oyuncu için, “dribbling” sütunundaki “sıfır” rakamı, oyun stilinde yaşanan tam bir dönüşümü ortaya koyuyor.

Bireysel yaratıcılık açısından bu eksikliğe rağmen, Ronaldo gol ve asistlere katkıda bulunmayı başardı. 41 yaşındaki oyuncu, Özbekistan karşısında iki gol attı ve Hırvatistan maçında bir penaltıyı gole çevirdi.

Ancak, iki ayrı turnuva boyunca açık oyunda bir rakibi geçememesi, rolünün artık tamamen ceza sahası avcılığıyla sınırlı hale geldiğini ve gol fırsatları yaratma görevini genç takım arkadaşlarına bıraktığını gösteriyor.