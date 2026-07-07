Getty Images Sport
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Kötü anlamda eşsiz! Cristiano Ronaldo, Portekiz ile katıldığı Dünya Kupası’ndaki “son dansından” istenmeyen bir istatistiği de beraberinde götürüyor
Son üçte birde istatistiksel olarak durgunluk
Portekiz’in Dünya Kupası serüveninin tozu yatışırken, Ronaldo’nun performanslarının ardındaki bireysel istatistikler eleştirilerin odak noktası haline geldi. OptaJoe tarafından sağlanan verilere göre, Ronaldo, 2022 ve 2026 Dünya Kupası turnuvalarında 500 dakikadan fazla süre oynayan ve hiçbir rakibini başarılı bir şekilde geçemeyen tek forvet oyuncusudur.
Kariyerinin ilk on yılını, step-over hareketleri ve patlayıcı hız patlamalarıyla bekleri dehşete düşüren bir oyuncu için, “dribbling” sütunundaki “sıfır” rakamı, oyun stilinde yaşanan tam bir dönüşümü ortaya koyuyor.
Bireysel yaratıcılık açısından bu eksikliğe rağmen, Ronaldo gol ve asistlere katkıda bulunmayı başardı. 41 yaşındaki oyuncu, Özbekistan karşısında iki gol attı ve Hırvatistan maçında bir penaltıyı gole çevirdi.
Ancak, iki ayrı turnuva boyunca açık oyunda bir rakibi geçememesi, rolünün artık tamamen ceza sahası avcılığıyla sınırlı hale geldiğini ve gol fırsatları yaratma görevini genç takım arkadaşlarına bıraktığını gösteriyor.
- Getty Images Sport
Dallas’taki son veda
Bu tecrübeli oyuncunun serüveni, Cotton Bowl’da İspanya’ya karşı 1-0 yenilgiyle son buldu; bu, tanıdık ve yürek burkan bir son oldu. Ronaldo 90 dakika boyunca sahada kaldı ve üç şut çekti, ancak Unai Simon’u geçmenin bir yolunu bulamadı.
Maçın bitiş düdüğünün ardından kaptan, gözyaşları içinde sahadan ayrılırken görüldü; bu sahne, dört yıl önce Katar'dan ayrılışını anımsattı. Bu sonuçla Ronaldo, Mathew Leckie ve Son Heung-min ile paylaştığı sekiz turnuva mağlubiyeti rekoruna ulaştı.
Ronaldo şunları söyledi: "Dünya Kupası'ndan bu şekilde ayrılmak beni üzüyor. Elimden gelen her şeyi yaptım. Elimden gelenin en iyisini yaptım. Evet, bu benim son Dünya Kupamdı, ama artık düşünmek ve ailemle vakit geçirmek için zamanım olacak. Aceleci kararlar almayacağım. Anın heyecanıyla hiçbir şeye karar vermem. Şu anda [oynamaya] devam edip etmeyeceğim önemli değil."
Şöyle devam etti: "Yarın da bugün olduğu gibi uyanacağım: vicdanım rahat bir şekilde. Milli takımda 23 yıl oynadım ve üç şampiyonluk kazandım. Cristiano'dan önce Portekiz hiçbir şey kazanmamıştı. Avrupa Şampiyonası en önemlisiydi. Dürüst olmak gerekirse, benim için 2016, Dünya Kupası ile aynı öneme sahip."
Tarihin karşısında gösterilen direniş
Turnuva boyunca, Roberto Martinez’in ilk 11’indeki yeri ile ilgili sorular gündemden düşmedi. Eleştirmenler, bu forvetin sahada bulunmasının Portekiz’in diğer hücum yıldızlarının hareketlerini kısıtladığını öne sürdü; ancak Al-Nassr’da forma giyen oyuncu, bu eleştirileri hemen bir kenara itti.
Eleme turları başlamadan önce, kamuoyu ya da medyanın baskısıyla kenara itilmek yerine, kendi şartlarıyla sahadan ayrılacağını açıkça belirtti.
Sürekli mercek altına alınmasına değinen Ronaldo, rolüyle ilgili soruya şu kesin yanıtı verdi: "18 yaşında milli takıma katıldığımdan beri durum böyle. Her zaman böyle oldu, değişmeyecek. Milli takımın hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için her zaman elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Oynasam da oynamasam da, bu milli takımda her zaman önemli bir rolüm olacak."
Dribblingin ötesinde bir miras
“Sıfır top sürme” istatistiği, Dünya Kupası’ndaki nihai performansına bir leke olarak yansısa da Ronaldo, Kuzey Amerika’da geçirdiği süreden elde ettiği duygusal tatmini vurgulamaya özen gösterdi. Kupa kazanamamış olsalar da bu turnuvada taraftarlardan benzersiz bir destek gördüğünü kabul etti. Tecrübeli forvet, uluslararası futbol tarihinin tüm zamanların en golcü oyuncusu olmaya devam ediyor; bu başarının, tek bir turnuvadaki hayal kırıklıklarını telafi ettiğine inanıyor. Ronaldo sözlerini şöyle tamamladı: "Hayatta hiçbir şeyim eksik değil. Tanrı bana karşı çok cömert davrandı ve hem milli takımda hem de kişisel düzeyde, kazanmayı hiç beklemediğim her şeyi bana verdi. Bu nedenle önemli olan her anın tadını çıkarmak. Dünya Kupası'nı kazansam da daha fazla Cristiano olmayacağım, kazanmasam da daha az Cristiano olmayacağım."
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