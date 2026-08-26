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Koşu pisti ve The Open ile ortak tribün! Mark McGhee, Brighton'ın Amex'ten önceki hayatını anlatırken neden tartışma yaratan Withdean Stadium'un "berbat bir yer olmadığını" açıkladı
Zemin paylaşımı ve atletizm stadı: Brighton'ın evindeki rahatsızlıklar
1997'de Goldstone Ground'dan ayrılmak zorunda kalan Brighton, kısa bir süreliğine Gillingham'ın yaklaşık 70 mil uzaklıktaki Priestfield Stadyumu'nda kiracı oldu. Söz konusu paylaşımın ideal olmaktan çok uzak olduğu açıktı ve Seagulls, 1999'da East Sussex'e dönerek bir anlamda yeni bir yuvaya kavuştu.
Birçok kesimin itirazlarına rağmen Withdean'e yerleştiler ve daha önce Olimpiyat altın madalyalı Steve Ovett'in koşu pistini kullandığı, atletizm yarışmaları için özel olarak inşa edilmiş bir ortamda 12 yıl boyunca profesyonel futbol oynadılar.
Ekim 2003'te Brighton'ın teknik direktörlük görevini devralan McGhee de zor bir durumdan en iyi şekilde çıkarmakla görevlendirilen isimler arasındaydı. Oyunculuk döneminde Aberdeen, Newcastle ve Celtic formaları giyen İskoç isim, karşısına çıkan zorluklarla barışmayı başardı.
Brighton o dönemde üçüncü kademe bir takımdı; birkaç yıl önce varlığını tamamen kaybetme gibi ürkütücü bir ihtimalin eşiğinden dönmüştü, ancak Withdean'de Championship'e yükselmeyi başarmadan önce kısa süreliğine yeniden geri adım attı.
- Getty
Brighton 21. yüzyılın başlarında nasıl bir kulüptü
Göreve başladığı dönemde kulüp olarak Martılar'ın ne durumda olduğunu ve 2026'da ortaya çıkan keskin tezatı açıklaması istendiğinde, kulübün 125 yıllık tarihi kutlanırken ‘Brighton & Hove Albion: Stand or Fall’ galerisinin açılışına tanıklık eden McGhee, GOAL'e şunları söyledi: “Bence o dönemde hâlâ hayatta kalma mücadelesi veriyorlardı, Withdean'e dönmüşlerdi, yeni bir stadyum için imar izni almaya çalışmak adına kamu soruşturmalarında mücadele ediyor ve servet harcıyorlardı. Sahada kazanılan her kuruş, ki 6.000 kişilik kapasiteyle bu çok fazla değildi, ve transferlerden gelen para, ki oyuncu satarak aslında oldukça fazlaydı, kamu soruşturmalarına gidiyordu.
“Yani ortalama seyirci sayısı 5.500 ya da 6.000 kişiydi ve biz Championship'te Leeds, West Ham, Wolves ve onlar gibi takımlara karşı oynuyorduk. Dolayısıyla bugün gördüğünüz şeyden çok büyük ölçüde farklıydı.”
Açık tribün: Withdean Stadyumu’ndaki hayat nasıldı
Withdean özelinde ve orayı bir futbol stadyumu gibi hissettirmenin zorlukları özellikle sorulduğunda McGhee şunları ekledi: “Bizim yaptığımız şey onu bir silaha dönüştürmekti. Diğer takımlar gelip stadyuma girerken o sırtın üzerinden baktıklarında, ‘bu da ne?’ diyordu. Koşu pistinin arasında sahanın nerede olduğunu bile göremiyordunuz!
“Ama elimizde son derece mütevazı ve buna tamamen hazır bir oyuncu grubu vardı. Withdean'de oynamakla ilgili gerçekten hiçbir sorun yaşamıyorlardı ve bunun bizim için neden bir silah olduğunu anlıyorlardı.
“Burası tuhaf bir yerdi. Bunu biliyor musun bilmiyorum ama yine de söyleyeceğim. Kulübelerin arkasındaki ana tribün, British Open'daki golf turnuvasında kullanılan tribünün aynısıydı. Her yıl sezon sonunda gelip onu söküyor ve Open'a götürüyorlardı. Open nerede düzenleniyorsa, 18. green'in arkasında gördüğünüz büyük tribün buydu.
“Sonra da sezon başında geri getiriyorlardı ve bunun sonucunda uzun, uzun bir süre sezon öncesi iç saha maçları oynayamıyorduk, çünkü ortada tribün yoktu. Delilikti.
“Sonrasında tribünü, sahibi kimse ondan satın almayı başardılar ve böylece sonraki birkaç yıl boyunca artık gitmedi. AmEx'e taşındıkları zamana kadar sezon öncesi maçları düzenleyebildiler. Yani böyle şeyler gerçekten akıl almazdı.
“Ama o küçük stadyumun içindeki gerçek altyapıda Portakabinler vardı, fakat iyi Portakabinlerdi; banyolar, duş odaları, soyunma odaları ve ofislerle iyi şekilde donatılmışlardı ve amaca uygundular. Yani orası bir harabe değildi, belli başlı imkânlardan da yoksun değildi. Biz de eldeki şartları en iyi şekilde değerlendirdik.”
- Michael Cheetham
Brighton galerisinin açılışı, Brighton Avrupa'ya yükselirken yapıldı
Brighton Museum & Art Gallery’de, Martılar’ın 125 yıllık tarihini anlatan yeni kalıcı galeri 15 Ağustos’ta açıldı. İnteraktif sergi, İngiliz futbolunun en dirençli kulüplerinden birinin hikâyesini anlatmak için ikonik objeleri, değerli hatıra eşyalarını, arşiv materyallerini, film görüntülerini ve kişisel hikâyeleri bir araya getiriyor. Ziyaretçiler, BHAFC’yi ve kulübün bir asırdan uzun süredir şehrin merkezindeki yerini şekillendiren zaferleri, aksilikleri ve belirleyici anları keşfedecek.
Geçmişte bazı sıkıntılı dönemler yaşanmış olsa da, güney kıyısında bugün ve gelecek özellikle parlak görünüyor. Fabian Hurzeler, kulübü yeniden Avrupa kupalarına taşımayı başardı; takım 2026-27 Konferans Ligi’nde boy gösterecek. Umut ise ilk büyük kupa zaferinin çok da uzakta olmaması.
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