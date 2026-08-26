1997'de Goldstone Ground'dan ayrılmak zorunda kalan Brighton, kısa bir süreliğine Gillingham'ın yaklaşık 70 mil uzaklıktaki Priestfield Stadyumu'nda kiracı oldu. Söz konusu paylaşımın ideal olmaktan çok uzak olduğu açıktı ve Seagulls, 1999'da East Sussex'e dönerek bir anlamda yeni bir yuvaya kavuştu.

Birçok kesimin itirazlarına rağmen Withdean'e yerleştiler ve daha önce Olimpiyat altın madalyalı Steve Ovett'in koşu pistini kullandığı, atletizm yarışmaları için özel olarak inşa edilmiş bir ortamda 12 yıl boyunca profesyonel futbol oynadılar.

Ekim 2003'te Brighton'ın teknik direktörlük görevini devralan McGhee de zor bir durumdan en iyi şekilde çıkarmakla görevlendirilen isimler arasındaydı. Oyunculuk döneminde Aberdeen, Newcastle ve Celtic formaları giyen İskoç isim, karşısına çıkan zorluklarla barışmayı başardı.

Brighton o dönemde üçüncü kademe bir takımdı; birkaç yıl önce varlığını tamamen kaybetme gibi ürkütücü bir ihtimalin eşiğinden dönmüştü, ancak Withdean'de Championship'e yükselmeyi başarmadan önce kısa süreliğine yeniden geri adım attı.