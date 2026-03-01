"Koşmanız gerekiyor!" - Igor Tudor, "yorgun" Tottenham oyuncularına Spurs'taki yöntemleri hakkında "ağlamamalarını" söylüyor

Eski Marsilya ve Lazio teknik direktörü, fiziksel olarak düşüş belirtileri gösterdiğini düşündüğü kadrosuna kondisyon çalışmasına öncelik vererek, zorlu bir fitness programı uygulamaya başladı. Oyuncuları sınırlarına kadar zorlayıp zorlamadığı sorulduğunda Tudor, Tottenham'ın "askerlerinin" savaşmasını istediğini ve antrenman sahasındaki çalışmanın tartışmaya açık olmadığını belirtti.

The Telegraph'ın haberine göre Tudor, "Top olmadan koşu yaptırıyorum. Hiçbir oyuncu top olmadan koşmayı sevmez, bu yüzden antrenmanlara top olmadan koşu ekledik" dedi. "Ama şu anda birinin neyi sevip sevmediğini düşünmek için zaman yok. En iyisi, onların bunu anlaması. Bu yüzden bana bu işleri yapmak için kendilerini hazır hale getirdiler."

"Fiziksel olarak, bence, harika bir durumda değiliz. Son dönemde birçok oyuncu eksikken çok sayıda maç oynadılar ve bu da takımın fiziksel kondisyonunun düştüğü anlamına geliyor. Bu yüzden maç oynamadığımız bu dönemi, motora biraz benzin eklemek için kullanmalıyız, böylece motor daha iyi çalışmaya başlayabilir."