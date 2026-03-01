Getty Images Sport
Çeviri:
"Koşmanız gerekiyor!" - Igor Tudor, "yorgun" Tottenham oyuncularına Spurs'taki yöntemleri hakkında "ağlamamalarını" söylüyor
Fiziksel yoğunluk talebi
Londra'nın kuzeyindeki kulübü Premier Lig'in küme düşme bölgesinden uzaklaştırmakla görevlendirilen Tudor, kendi görüşüne göre büyük bir fiziksel yetersizlik sorunu olduğunu düşündüğü durumu düzeltmek için "şok ve dehşet" rejimini uygulamaya koymakta hiç vakit kaybetmedi. Tudor, göreve geldikten sonraki ilk maçında Arsenal'e 4-1 gibiağır bir yenilgi aldıktan sonra, performansları düşük olan yıldız oyuncularına artık rahatlık lüksünün tanınmayacağını açıkça belirtti. Tudor'un felsefesi, yüksek yoğunluklu presle temelleniyor ve o, kadronun şu anki durumuna bakıldığında bu tarzın uygulanmasının imkansız olduğuna inanıyor. Tudor, iş yükü konusunda pişmanlık duymuyor ve takımın şu anki kötü durumdan çıkmasının tek yolunun fiziksel efor olduğunu ısrarla savunuyor.
- Getty Images Sport
Motora benzin koymak
Eski Marsilya ve Lazio teknik direktörü, fiziksel olarak düşüş belirtileri gösterdiğini düşündüğü kadrosuna kondisyon çalışmasına öncelik vererek, zorlu bir fitness programı uygulamaya başladı. Oyuncuları sınırlarına kadar zorlayıp zorlamadığı sorulduğunda Tudor, Tottenham'ın "askerlerinin" savaşmasını istediğini ve antrenman sahasındaki çalışmanın tartışmaya açık olmadığını belirtti.
The Telegraph'ın haberine göre Tudor, "Top olmadan koşu yaptırıyorum. Hiçbir oyuncu top olmadan koşmayı sevmez, bu yüzden antrenmanlara top olmadan koşu ekledik" dedi. "Ama şu anda birinin neyi sevip sevmediğini düşünmek için zaman yok. En iyisi, onların bunu anlaması. Bu yüzden bana bu işleri yapmak için kendilerini hazır hale getirdiler."
"Fiziksel olarak, bence, harika bir durumda değiliz. Son dönemde birçok oyuncu eksikken çok sayıda maç oynadılar ve bu da takımın fiziksel kondisyonunun düştüğü anlamına geliyor. Bu yüzden maç oynamadığımız bu dönemi, motora biraz benzin eklemek için kullanmalıyız, böylece motor daha iyi çalışmaya başlayabilir."
Tudor'un gençlere meydan okuması
Birkaç kıdemli oyuncu hala kenarda beklerken, Tudor giderek kulübün genç kadrosuna daha fazla güveniyor. Bu genç yıldızlara, bahaneleri bir kenara bırakıp Tottenham'ın sezonunu kurtarma sorumluluğunu üstlenmeleri için meydan okudu. Tudor, "Bazı oyuncular hala genç" dedi. "Onlar buraya yardım etmek için getirildiler ve şimdi belki de sorunları çözmeleri gereken bir noktadalar. Dolayısıyla, sakatlıklar nedeniyle kadroda birlikte oynayan bu tür oyuncular çok fazla olursa, bu bazı sorunlar yaratır."
Teknik direktörün akademi mezunları ve genç transferlere verdiği mesaj açık: Artık büyüme zamanı. "Ama bu aynı zamanda hızlı bir şekilde büyümek, erkek olmak için bir fırsat ve bir meydan okumadır" diye ekledi. "Hızlı büyümek ve 'Hadi, ben buradayım, topu bana verin, gol atacağım' demek yerine, sadece 'Ne yapabilirim ki, ben sadece buradayım' demek. Bu, her biri için bir meydan okuma. Neden olmasın? 'Hadi, topu bana verin, ağlamayacağım, topu alacağım, kalemi savunacağım' demek."
- Getty Images
Hayatta kalma mücadelesi için asker bulmak
Tottenham şu anda Premier Lig tablosunda tehlikeli bir şekilde 16. sırada yer alıyor ve kuzey Londra devleri için küme düşme tehlikesi rahatsız edici bir şekilde gerçek hale geliyor. Fulham deplasmanı yaklaşırken, Tudor'un galibiyet formülünü bulması için baskı artıyor. Teknik direktör, Pedro Porro ve Kevin Danso'nun antrenmanlara dönmesiyle moral buldu, ancak kadrosunun hangi üyelerinin onun mücadeleci ve zorlu felsefesini gerçekten benimsediğine dair çekingen davranmaya devam ediyor.
Sonuçta Tudor, Spurs'u şu anki kötü durumdan kurtaracak belirli bir zihniyet arıyor, ancak değerlendirmelerini şimdilik gizli tutuyor. Soyunma odasında küme düşme mücadelesinden kurtulmak için yeterli sayıda "asker" bulup bulmadığının sorulması üzerine Hırvat teknik adam gizemli bir yanıt verdi. "Sezon bittiğinde size söyleyeceğim" diyen Tudor, oyuncuların yerlerinin ve geleceklerinin, belirleyici maçlara hazırlanırken sürekli olarak gözlem altında olduğunu açıkça belli etti.
Reklam