United'ın savunma hattıyla ilgili soruya, Yoro'nun kısa süre önce Fransa A Milli Takımı formasıyla ilk maçına çıkmasının ardından, 1,70 m boyundaki Premier League şampiyonu Parker, FreeBets aracılığıyla yaptığı açıklamada GOAL'e şu yanıtı verdi: “Kimsenin boyunu sorgulayacak değilim!

“Ben de birçok maçta o bölgede [stoperde] oynadım. Queens Park Rangers'ta dört, Fulham'da üç yıl bu görevi üstlendim. Bunun üç yılı 3. Lig'de, bir yılı da 2. Lig'deydi. O zamanlar 3. Lig'in nasıl olduğunu hatırlarsınız; her şey fiziksel mücadeleye dayanırdı ve ben de işimi fena yapmadım.

“Bence o [Martinez] çok iyi, akıllı bir stoper. Oynamadığında yokluğu hissediliyor çünkü geriden topu hızlı aktarabilecek başka kimse yok. Herkes onun hatalarına odaklanıyor.

“Harry Maguire da çok hata yapıyor. Pozisyon alışı sorunlu, geri dönecek sürati yok, topu çok yavaş kullanıyor, gereğinden fazla dokunuyor ve çok sık geriye oynuyor. Dolayısıyla ondan söz edecekseniz Maguire'dan da söz etmelisiniz.

“İkisini de bir kenara bırakırsak iki stopere ihtiyaçları var. Kadrolarında beğendiğim iyi bir stoper olduğunu düşünüyorum: De Ligt. Sağlıklı olsa benim için her zaman oynar. Ama sanırım sorun sırtıyla ilgili. Sırt sorunlarında elinizden hiçbir şey gelmez. Durumun ne olduğunu gerçekten bilemezsiniz. Bunu yalnızca yaşayan kişi bilir; size durumunu anlatacağına güvenmeniz gerekir. Ama onu geri kazanabilir ve arka arkaya birkaç maç oynamasını sağlayabilirlerse, mesele yanında kimin oynayacağı olur.

“Zinedine Zidane öyle söylediği için Yoro'nun söylendiği kadar iyi olduğuna inanmamız gerekiyor. Yoro'yu United'da stoper oynarken gördüm ve çok tedirgin görünüyor. Millî takım futbolu biraz farklı. Özellikle de seviyesinin çok düştüğü bugünkü millî takım futbolu, lig futbolundan tamamen farklı. Çünkü ligde rakipler sürekli hızla üstünüze geliyor, devamlı kendi kalenize doğru koşmak zorunda kalıyorsunuz ve Yoro bunda zorlanıyor gibi görünüyor.

“Hâlâ emin değilim ama doğru iki stoper büyük fark yaratır. Bunlardan birinin De Ligt olmasını ve United'ın nasıl ilerleyeceğini görmek isterim. Ancak benim gözümde Martinez şu anda her zaman ilk 11'de olmalı çünkü liderlik edebilen kişi o.

“Davranışlarıyla örnek oluyor ve mücadeleden kaçmıyor. Açıkçası birçok kişinin onu haksız yere eleştirdiğini düşünüyorum. Martinez ile De Ligt'i yan yana oynatırsanız Manchester United'da çok iyi iki stoperiniz olur.”