Kornerler bile "güçsüz fili" kurtaramadı... Manchester City'den Arsenal'e: Premier Lig şampiyonluğu için çok teşekkürler!

"Fil", ağaçtan düştü; köşe vuruşları ve oyuncu değişiklikleri işe yaramadı. Mikel Arteta'nın taraftarlara maç öncesinde yiyecek getirmeleri ve bugün Emirates Stadyumu'nda oynanan İngiltere Premier Ligi'nin 32. haftasında 2-1 kaybettikleri Bournemouth maçına iyi hazırlanmaları yönündeki tavsiyeleri de fayda sağlamadı.

Zamanı 14 Nisan 2024'e geri alalım, Arsenal'in Emirates Stadyumu'nda Aston Villa'ya 2-0 yenildiği zamana, bu kulübün hiç değişmediğini ve asla değişmeyeceğini anlamak için.

Manchester City, bu sezon "nihayet" Premier Lig'i kazanmasına yardımcı olmak için elinden geleni yapsa da, Arsenal reddetmeye ve direnmeye devam ediyor ve şampiyonluk podyumundan adım adım uzaklaşıyor.

Arsenal, 2004'teki "yenilmez nesil" ile o zamandan beri uzun süredir beklenen bu hedefe ulaşmak için tamamen isteksizliğinden değil, yetersizliğinden, karakter kaybından ve belki de bazı unsurların eksikliğinden dolayı uzaklaşmaktadır.

Yenilgiden bahsetmişken, bugün Bournemouth'a karşı alınan mağlubiyet dünyanın sonu değil, Arsenal için umudun sonu, çünkü Pep Guardiola bu fırsatı 2023 ve 2024'te yaptığı gibi sonuna kadar değerlendirecek.

Guardiola, Mikel Arteta için elinden gelen her şeyi yaptı; son 12 maçta Tottenham, Sunderland, Chelsea, Brighton, West Ham ve Nottingham Forest ile berabere kaldı, Manchester United'a yenildi, ancak İspanyol teknik adam bu fırsatı değerlendiremedi!

Arteta'nın güvenmeye alıştığı kornerler bile işine yaramadı, çünkü futbol, İspanyol teknik adamı her şey için tam da doğru zamanda cezalandırmaya karar verdi.



