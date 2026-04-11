Kornerler bile "güçsüz fili" kurtaramadı... Manchester City'den Arsenal'e: Premier Lig şampiyonluğu için çok teşekkürler!

"Fil", ağaçtan düştü; köşe vuruşları ve oyuncu değişiklikleri işe yaramadı. Mikel Arteta'nın taraftarlara maç öncesinde yiyecek getirmeleri ve bugün Emirates Stadyumu'nda oynanan İngiltere Premier Ligi'nin 32. haftasında 2-1 kaybettikleri Bournemouth maçına iyi hazırlanmaları yönündeki tavsiyeleri de fayda sağlamadı.

Zamanı 14 Nisan 2024'e geri alalım, Arsenal'in Emirates Stadyumu'nda Aston Villa'ya 2-0 yenildiği zamana, bu kulübün hiç değişmediğini ve asla değişmeyeceğini anlamak için.

Manchester City, bu sezon "nihayet" Premier Lig'i kazanmasına yardımcı olmak için elinden geleni yapsa da, Arsenal reddetmeye ve direnmeye devam ediyor ve şampiyonluk podyumundan adım adım uzaklaşıyor.

Arsenal, 2004'teki "yenilmez nesil" ile o zamandan beri uzun süredir beklenen bu hedefe ulaşmak için tamamen isteksizliğinden değil, yetersizliğinden, karakter kaybından ve belki de bazı unsurların eksikliğinden dolayı uzaklaşmaktadır.

Yenilgiden bahsetmişken, bugün Bournemouth'a karşı alınan mağlubiyet dünyanın sonu değil, Arsenal için umudun sonu, çünkü Pep Guardiola bu fırsatı 2023 ve 2024'te yaptığı gibi sonuna kadar değerlendirecek.

Guardiola, Mikel Arteta için elinden gelen her şeyi yaptı; son 12 maçta Tottenham, Sunderland, Chelsea, Brighton, West Ham ve Nottingham Forest ile berabere kaldı, Manchester United'a yenildi, ancak İspanyol teknik adam bu fırsatı değerlendiremedi!

Arteta'nın güvenmeye alıştığı kornerler bile işine yaramadı, çünkü futbol, İspanyol teknik adamı her şey için tam da doğru zamanda cezalandırmaya karar verdi.


    Cevap, başlığından anlaşılıyor

    Bugünkü maç sıradan bir karşılaşma değildi; aksine, İngiltere Premier Ligi’nin 32. haftasında, Manchester City’nin ertelenen maçı da göz önüne alındığında, puan farkını 12’ye çıkarmak için beklenen galibiyetti.

    Diğer yandan Manchester City, deplasmanda Chelsea ile son derece zorlu bir maç oynuyordu, bu da bu haftayı Premier Lig şampiyonluğu yarışında büyük ölçüde belirleyici hale getiriyordu.

    Emirates Stadyumu'ndaki atmosfer başından beri pek umut verici değildi; yüzlerde endişe ve umut karışımı bir ifade vardı. Herkes Arsenal'in en iyi formunda olmadığını biliyordu ve Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Sporting Lizbon'a karşı alınan galibiyet de pek güven vermiyordu.

    Taraftarların atmosferi bile bu tür maçlarda olduğu kadar gürültülü değildi; sanki Arsenal taraftarları, kulüp tarihinin en hayal kırıklığı yaratan maçlarından birini yaşatmak için oyuncularla anlaşmış gibiydi.

    Arteta, her sezon onu zorlayan Andoni Iraola'ya karşı her zamanki gibi korkarak sahaya çıktı. İspanyol teknik adam her zamanki gibi yenilgiden korkarak oynadı ve yenilgiyi tattı; üstelik hiçbir şey yapmaya bile çalışmadı.

    Maçın sonu, başlangıcıyla tamamen aynıydı: 17. dakikada Bournemouth'un baskısı sonucu Eli Kropi'nin attığı gol ve 74. dakikada Alex Scott'ın attığı bir gol, aralarında Victor Gioceri'nin "işe yaramayan" bir golü vardı.

    Not: Yurin Timmer, Bukayo Saka, Riccardo Calafiori ve Martin Odegaard'ın sakatlıkları olanların sebebi değil, Arsenal onların varlığında da yokluğunda da kötü performans gösteriyor!



    Köşe vuruşları bile işe yaramadı

    "Filin ağaçtan düşmeye karar verdiği"nin en büyük kanıtı, Arsenal'in sergilediği dengesiz performanstır; bu durum, takıma güç ve sağlamlık kazandıran ve kritik anlarda kurtaran bazı temel unsurları bile etkilemiştir.

    Arsenal'in bu sezon Premier Lig'i kazanıp kazanmayacağını öğrenmek istiyorsanız, gerideyken veya hatta berabereyken takım oyuncularının yüz ifadelerine bakmanız yeterlidir. Kimse ne yapması gerektiğini bilmiyor ve etrafında toplanabilecek bir lider veya ilham kaynağı yok.

    Kornerlere gelince, takım bugün 10 korner kazandı, ayrıca maça yeniden ortak olabilecek diğer bazı duran toplar da vardı, ancak bunların hiçbirinden yararlanamadı.

    Bazıları Andoni Iraola'nın dehasını övmek ve onun köşe vuruşlarının şifresini çözdüğünü söylemek için ortaya çıkacaktır, ancak gerçekte maça geri dönüp baktığımızda, Bournemouth gibi sabit vuruşlarla başa çıkmayı bilmeyen bir rakip karşısında, oyuncuların ceza sahası içinde topu almak için hareket etme ve pozisyon alma konusunda tam bir yetersizlik olduğunu göreceğiz.

    Bu normal olmayan, hiçbir şekilde kabul edilemez bir durumdur; Arsenal'in herhangi bir başarıya yaklaşınca sergilediği durum, tavır ve panikle aynıdır.

    Mümkün olsaydı, Manchester City'nin Arsenal'e şu başlığı taşıyan bir mesaj göndermesi gerekirdi: "Bizimle iyi işbirliği yaptığınız için teşekkür ederiz, bize üçüncü kez daha harika bir hediye olarak Premier Lig'i verdiniz, oysa geçen sezon Arne Slot gibi "ortalama seviyede bir teknik direktör" bunu bizden almayı başardı."



    Sanık sandalyesinde oturanlar

    Öncelikle İspanyol teknik direktör Mikel Arteta'dan bahsetmek gerek; hiç dersini almamış gibi görünüyor. İngiltere Premier Ligi'nde mücadele ettiği ilk sezonda Southampton karşısında yaşananları unuttu mu acaba?

    2023/2024 sezonunda Emirates Stadyumu'nda oynanan ve 14 Nisan'da 33. haftada takımın Aston Villa'ya 2-0 yenilerek üst üste ikinci kez Premier Lig şampiyonluğundan mahrum kalmasına neden olan maçı unuttu mu?

    Arteta, takımının sezon başındaki savunma sağlamlığını yitirdiğini ve tüm hücum oyuncularının birkaç haftadır "oyun dışı" olduğunu bilirken, milli maç arası boyunca ne yaptı?

    Arteta'nın yanında şunlar da var...

    - Martin Zubimendi: Arsenal'in düştüğü "tuzak", Liverpool, Real Madrid ve Barcelona'nın da rekabet ettiği ve "ne yazık ki" hepsini geride bıraktığı oyuncu.

    - Ben White: Bir süredir formda değil ve onun çalımlarını geçmek, lig şampiyonluğu için mücadele eden Arsenal'i Emirates Stadyumu'nda yenmekten daha kolay.

    - Declan Rice: Sezonun ilk yarısında gösterdiği performanstan bu yana "hayalet" haline geldi.

    - Miles Lewis Skilley: Manchester United'a gidebilir, çünkü sezon boyunca Arsenal'da neden forma giymediğini bilmiyorsa, artık biliyor!

    - Noni Madueke: Kafana bir bez parçası takman, Ronaldinho olduğun anlamına gelmez. 46 yaşındaki Brezilyalı bugün senden daha iyi oynayabilirdi.

    - Gabriel Martinelli ve Leandro Trossard: En yakın fırsatta Skille'nin peşinden gidebilirsiniz!

    Son olarak, artık bu sezon Premier Lig'de Arsenal ve Manchester City'nin kalan maçlarına bakabilirsin, oturup yarın Chelsea'nin Pep Guardiola'yı yenmesini dileyebilirsin, ne istersen yap, ama bu fırsatları değerlendirmeyen kimse hiçbir şeyi hak etmez.

    City, ertelenen maçla Chelsea'yi yenerek farkı 3 puana indirebilir. Ayrıca Arsenal'in bir sonraki maçı Manchester City ile olacak ve sonuncusu kazanırsa puanları eşitlenecek. İşte işler, Arteta'nın Emirates Stadyumu'ndaki zamanının gerçekten bittiğini söyleyen gerçekçilikle böyle görülüyor.


