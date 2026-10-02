BBC Breakfast'a konuşan Ferguson, yaşadığı tıbbi acil durum sırasında kendisini saran büyük korkuyu anlattı. Yaşadıklarının hiç de iç rahatlatıcı olmadığını kabul eden Ferguson, "Çok korkmuştum. Keşke rahat olduğumu söyleyebilseydim. Değildim" dedi.

Eski United patronu, ameliyatın özellikle yıpratıcı bir sonucuna, aniden iletişim kuramamasına dikkat çekti. Bu durum, ailesiyle iletişim kurarken son derece travmatik oldu. "Sesimi kaybetmiştim; konuşamıyordum" diye açıkladı. "Bu korkutucu bir andı. Torunlarımın beni görmeye geldiğini hatırlıyorum ve sesimi kaybetmiştim.

"Ardından bir terapist getirdiler ve bana kuş isimlerini, hayvan isimlerini, nehir isimlerini yazdırmak gibi şeyler yapmaya başladı. Sesim bu şekilde geri geldi."



