Getty Images Sport
Çeviri:
"Korkuya kapılmıştım" - Manchester United efsanesi Sir Alex Ferguson, beyin kanaması geçirdikten sonra yaşadığı "ürkütücü" sağlık mücadelesi ve iyileşme sürecinde sesini kaybetmesi hakkında konuştu
Acil ameliyat ve zorlu bir iyileşme süreci
2018'de futbol dünyası, saygı duyulan eski teknik direktörün apar topar hastaneye kaldırıldığı haberinin ortaya çıkmasıyla sarsıldı. Ferguson'ın ciddi bir beyin kanamasına müdahale edilebilmesi için derhal acil ameliyata alınması gerekti. Bu operasyon, 84 yaşındaki Ferguson'ı zorlu bir rehabilitasyon süreciyle karşı karşıya bıraktı ve hemen sonrasında günlük yaşamını kökten değiştirdi.
Durumunun ciddiyetine rağmen kararlılığı öne çıktı. Operasyondan dört aydan kısa süre sonra İskoç çalıştırıcı, Old Trafford'a duygusal bir dönüş yaptı. Efsanevi şekilde 13 lig şampiyonluğu ve iki Şampiyonlar Ligi zaferine taşıdığı kulübe destek vermek için direktörler locasındaki alışıldık yerini aldı.
- AFP
"Sesimi kaybetmiştim; konuşamıyordum"
BBC Breakfast'a konuşan Ferguson, yaşadığı tıbbi acil durum sırasında kendisini saran büyük korkuyu anlattı. Yaşadıklarının hiç de iç rahatlatıcı olmadığını kabul eden Ferguson, "Çok korkmuştum. Keşke rahat olduğumu söyleyebilseydim. Değildim" dedi.
Eski United patronu, ameliyatın özellikle yıpratıcı bir sonucuna, aniden iletişim kuramamasına dikkat çekti. Bu durum, ailesiyle iletişim kurarken son derece travmatik oldu. "Sesimi kaybetmiştim; konuşamıyordum" diye açıkladı. "Bu korkutucu bir andı. Torunlarımın beni görmeye geldiğini hatırlıyorum ve sesimi kaybetmiştim.
"Ardından bir terapist getirdiler ve bana kuş isimlerini, hayvan isimlerini, nehir isimlerini yazdırmak gibi şeyler yapmaya başladı. Sesim bu şekilde geri geldi."
Bir güç sütunu ve kalıcı bir miras
İyileşme sürecinin en karanlık günleri boyunca Ferguson, hayati bir destek kaynağı olan eşi Cathy’ye büyük ölçüde yaslandı. Cathy, ameliyatın hemen ardından geçen dönemde ona rehberlik etti ve Manchester United tribünlerine duygusal dönüşünde de yanında oldu. O özel anı hatırlayan Ferguson, şöyle dedi: "Eşim yanımdaydı ve neredeyse ağlıyordu. Oturduğumuzda, ‘bu harika’ dedi."
Ferguson'ın Old Trafford'daki etkisi, 2013'teki emekliliğinin üzerinden on yılı aşkın süre geçmiş olmasına rağmen hâlâ güçlü şekilde hissediliyor. Yurt içindeki üstünlüğünün ötesinde, kazandığı kupalar arasında beş FA Cup ve dört Lig Kupası da bulunuyor; bunlara çok sayıda uluslararası başarı da eşlik ediyor. Kulüpte düzenli olarak görünmeye devam eden Ferguson, takımı küresel bir güç hâline getirdiği kulüple sarsılmaz bağını da ortaya koyuyor.
- AFP
Yeni kitap, kariyere dair içgörüleri ortaya koyuyor
Efsanevi taktikçinin zihnini anlamak isteyen taraftarların, onun başarılarla dolu geçmişini keşfetmek için artık yeni bir yolu var. Ferguson şu anda yeni yayımlanan kitabı Hayatımın Maçları'nın tanıtımını yapıyor.
Yayın, hem futbolculuk günlerini hem de teknik direktörlük dönemini tanımlayan 21 kritik maçı ele alıyor. Kitap, Glasgow'daki işçi sınıfı kökenlerinden İngiliz futbolunun zirvesine uzanan dikkat çekici yükselişine dair yeni bakış açıları vaat ediyor.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun