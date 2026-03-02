Getty Images Sport
"Korkutucu" William Saliba hafife mi alınıyor? Arsenal efsanesi Martin Keown, Premier Lig şampiyonluğu mücadelesinde Gunners'ı güvende tutan "gece bekçisi" savunmacıyı övgüyle bahsediyor
Saliba, Chelsea'nin galibiyetinde gol attı
Bu ayın sonunda 25 yaşına girecek olan Saliba, Pazar günü Arsenal'in Londra rakibi Chelsea'yi 2-1 yendiği maçta sezonun ilk golünü attı ve Pep Guardiola'nın takımından bir maç fazla oynamasına rağmen Premier Lig tablosunda Manchester City ile arasındaki farkı 5 puana çıkardı. Gunners'ın duran toplardaki yetkinliği ve savunma oyuncuları Gabriel Magalhaes ile Jurrien Timber'in bu sezon ligde üçer gol atmış olması göz önüne alındığında, uzun boylu Fransız oyuncunun gol hesabını açmasının Mart ayını bulması birçokları için sürpriz oldu.
'Rolls Royce' Saliba hala daha iyi olabilir
GOAL'e özel röportaj veren Keown, Saliba'nın diğer savunma oyuncuları gibi gol atarak manşetlere çıkmadığı için hafife alınmış olup olmadığı sorusuna yanıt verdi.
Keown, "Onu her hafta izleyen herkes, bu adamın sahada Rolls Royce gibi süzüldüğünü bilir" diye yanıtladı. "O çok sağlam, çok istikrarlı ve ikisi arasında eşsiz bir ortaklık var, saha içinde ve dışında çok iyi arkadaşlar. Sanırım onun için bir sonraki aşama liderlik özelliği. Gabriel bana lider gibi görünüyor, ama bu bir sonraki adım. Ancak o hala genç ve bu, yaşlandıkça geliştireceği bir şey, buna şüphe yok."
Saliba'nın hareket kabiliyeti modern futbolda büyük bir artı
Arsenal'de iki dönemde 449 kez forma giyen ve yedi kupa kazanan Keown, kariyeri boyunca bazı üst düzey savunma oyuncularıyla birlikte oynadı, ancak özellikle günümüzde futbolun oynanış şekli nedeniyle Saliba ve Gabriel ile birlikte oynamayı çok isterdiğini itiraf etti.
"Eğer izin verselerdi, bu ikisiyle de oynamaktan memnuniyet duyarım!" diye ekledi. "Sol Campbell ve Tony Adams gibi iyi partnerlere uzun yıllar boyunca, birçok maçta sahip olduğum için şanslıydım.
"Benim için merkez savunma pozisyonu şu anda gerçekten çok önemli. Her zaman önemliydi, ama bence kanat bekleri, oyun kurarken çoğu zaman dörtlü savunmada yer almıyorlar. O zaman karar bu, onların izlemesi gereken şey bu. Onlar, insanları geriye yönlendirip yardım etmeleri ve merkez savunmada sayıların doğru olmasını sağlamak için gece bekçileri gibiler. Saliba o kadar hareketli ki, çoğu zaman orta sahaya gidip çoğu oyuncuyla başa çıkabiliyor. Hala gelişiyor, hala daha iyi olabilir. Bu korkutucu bir şey."
Arsenal için bundan sonra ne olacak?
Arsenal, Çarşamba gecesi Brighton & Hove Albion deplasmanında sahalara dönecek. Şampiyonluk yarışındaki rakibi City ise aynı akşam Nottingham Forest'ı ağırlayacak. İki devin aynı anda kendi maçlarını oynaması nadir görülen bir durum. Gunners, koronavirüs karantinası sırasında 'Project Restart'ın ilk hafta sonu olan Haziran 2020'den bu yana Amex Stadyumu'nda hiç kaybetmedi. Ancak Keown, Seagulls'un oluşturduğu tehditten çekiniyor.
"Brighton biraz zor durumda değildi, değil mi? Şok edici bir seri yakalamışlardı, değil mi? Bu yüzden, [James] Milner'ın takıma katılarak durumu biraz dengelemesi ilginç, deneyimli bir oyuncunun gelmesi. Arsenal için gerçekten yanlış zamanda form tutmaya başladılar. Korkmuyorum, ama onların oluşturduğu takıma saygı duyuyorum," diyen Keown, City ile aynı anda oynamak Arsenal için avantajlı olacağı sonucuna vardı.
"Aslında bu eşit bir baskı gibi. Eğer onlar sizinle aynı gün, sizden daha erken oynuyorlarsa, bunu hiç sevmem. Eğer 24 saat sonra oynuyorlarsa, son birkaç maçta gördüğümüz gibi, o zaman ne yapacağınızı, hazırlığınızı net bir şekilde düşünebilirsiniz. Yani onları arka arkaya oynamak... Biliyorsunuz, medya bunu uzatmaya çalışıyor. Bence, başka bir bahçede oynadıkları zaman bu ilginç bir durum."
Martin Keown, bu hafta ortasında TNT Sports için yorum ve analizler yapacak. Salı, çarşamba ve perşembe günleri oynanacak tüm Premier League maçları TNT Sports ve discovery+'da canlı olarak yayınlanacak.
