"Korkutucu" William Saliba hafife mi alınıyor? Arsenal efsanesi Martin Keown, Premier Lig şampiyonluğu mücadelesinde Gunners'ı güvende tutan "gece bekçisi" savunmacıyı övgüyle bahsediyor

Arsenal'de iki dönemde 449 kez forma giyen ve yedi kupa kazanan Keown, kariyeri boyunca bazı üst düzey savunma oyuncularıyla birlikte oynadı, ancak özellikle günümüzde futbolun oynanış şekli nedeniyle Saliba ve Gabriel ile birlikte oynamayı çok isterdiğini itiraf etti.

"Eğer izin verselerdi, bu ikisiyle de oynamaktan memnuniyet duyarım!" diye ekledi. "Sol Campbell ve Tony Adams gibi iyi partnerlere uzun yıllar boyunca, birçok maçta sahip olduğum için şanslıydım.

"Benim için merkez savunma pozisyonu şu anda gerçekten çok önemli. Her zaman önemliydi, ama bence kanat bekleri, oyun kurarken çoğu zaman dörtlü savunmada yer almıyorlar. O zaman karar bu, onların izlemesi gereken şey bu. Onlar, insanları geriye yönlendirip yardım etmeleri ve merkez savunmada sayıların doğru olmasını sağlamak için gece bekçileri gibiler. Saliba o kadar hareketli ki, çoğu zaman orta sahaya gidip çoğu oyuncuyla başa çıkabiliyor. Hala gelişiyor, hala daha iyi olabilir. Bu korkutucu bir şey."