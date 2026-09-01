Liverpool - X.com
Çeviri:
'Korkutucu ikili!' - Premier League şampiyonu Danny Simpson, Bradley Barcola ve Alexander Isak'ın Liverpool'a şampiyonluğu kazandıracağını öngördü
Simpson, şampiyonluk yarışına desteğini verdi
Leicester City'nin eski sağ beki Simpson, Barcola'nın çok ses getiren gelişinin Isak'la uyum yakalaması halinde Liverpool'u Premier League şampiyonluğuna taşıyabileceğine inanıyor. Eski şampiyon, yeni transfer edilen Fransız kanat oyuncusunun Andoni Iraola'nın yenilenen hücum hattında İsveçli forvetle birlikte korkutucu bir ortaklık kurabilecek patlayıcı özelliklere sahip olduğunu vurguladı. Bu tahmin, Liverpool'un 23 yaşındaki hücum oyuncusunu Anfield'a getirmek için PSG ile 123 milyon sterlinlik sansasyonel bir anlaşma tamamlamasının ardından geldi.
- PRESSE SPORTS
Eski savunmacı transferi değerlendiriyor
LiveFootballTickets'a konuşan Simpson, yüksek bonservis bedelinin günümüz piyasasının gerçeğiyle örtüştüğünü düşünüyor: "Liverpool'ın Bradley Barcola için 120 milyon £ harcaması çok büyük bir bonservis bedeli ama mevcut ortamda buna şaşırmıyorum.
"Gol katkısı vermeyecek bir oyuncu olan Elliot Anderson 115 milyon £'a gittiyse ne bekleyebilirsiniz ki? Barcola ile Liverpool gol garantisi alıyor ve bu da şampiyonluk yarışında kesinlikle yardımcı olur."
Simpson, kanattaki taktik uyumu da değerlendirdi: "Tek endişem, onun doğal olarak solda oynaması ve Liverpool'ın kesin olarak bir sağ kanat oyuncusuna ihtiyaç duyması olurdu. Gerekirse uyum sağlayabileceğine eminim ama o kadar paraya bir oyuncu alıp onu kendi pozisyonu dışında oynatır mısınız, emin değilim.
"Yine de Barcola müthiş bir kanat oyuncusu, üst düzey oyuncuları rahatlıkla geçiyor ve neredeyse tek başına size maçlar ve kupalar kazandırabilecek türde tam da bir oyuncu. Güçlü yönleri dripling ve bitiricilikte yatıyor; bu tür bir direktlik Liverpool'ı bu sezon gerçekten şampiyonluk adaylarından biri hâline getirecektir."
'O ikisi onlara ligi kazandırabilir'
Simpson, Barcola ile Isak'ın paylaştığı baş döndürücü hızın Premier League savunmalarını dehşete düşüreceğine inanıyor. Sözlerini şöyle sürdürdü: "Alexander Isak'la kuracağı ortaklığı görmek istiyorum çünkü eğer bu ikili iyi bir uyum yakalar ve ikisi de bu sezon Liverpool için formda ve hazır olursa, o zaman korkutucu bir ikili olabilirler, bu ikili onlara ligi kazandırabilir. İkisi de şimşek gibi hızlı ve formda kalabilirlerse bu sezon birlikte çok sayıda gol atabilirler."
- APL
Hücumdaki yeniden yapılanma sınavla karşı karşıya
Barcola, Iraola'nın takımı ilk lig galibiyetini aramak için Ipswich Town deplasmanına giderken cuma günü Liverpool formasıyla ilk maçına çıkabilir. 29 numaralı formayı alan kanat oyuncusu, Liverpool'un 2026-27 sezonuna üst üste beraberliklerle başlamasının ardından yeni bir ivmeye ihtiyaç duyan hücum hattına güç katıyor. Isak ile kuracağı ortaklık, Liverpool sezonuna hareket kazandırmaya çalışırken Portman Road'da hemen sınanacak.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun