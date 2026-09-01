LiveFootballTickets'a konuşan Simpson, yüksek bonservis bedelinin günümüz piyasasının gerçeğiyle örtüştüğünü düşünüyor: "Liverpool'ın Bradley Barcola için 120 milyon £ harcaması çok büyük bir bonservis bedeli ama mevcut ortamda buna şaşırmıyorum.

"Gol katkısı vermeyecek bir oyuncu olan Elliot Anderson 115 milyon £'a gittiyse ne bekleyebilirsiniz ki? Barcola ile Liverpool gol garantisi alıyor ve bu da şampiyonluk yarışında kesinlikle yardımcı olur."

Simpson, kanattaki taktik uyumu da değerlendirdi: "Tek endişem, onun doğal olarak solda oynaması ve Liverpool'ın kesin olarak bir sağ kanat oyuncusuna ihtiyaç duyması olurdu. Gerekirse uyum sağlayabileceğine eminim ama o kadar paraya bir oyuncu alıp onu kendi pozisyonu dışında oynatır mısınız, emin değilim.

"Yine de Barcola müthiş bir kanat oyuncusu, üst düzey oyuncuları rahatlıkla geçiyor ve neredeyse tek başına size maçlar ve kupalar kazandırabilecek türde tam da bir oyuncu. Güçlü yönleri dripling ve bitiricilikte yatıyor; bu tür bir direktlik Liverpool'ı bu sezon gerçekten şampiyonluk adaylarından biri hâline getirecektir."