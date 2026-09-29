Gazeteci Ben Jacobs şöyle diyor: "Bildiğim kadarıyla, Premier Lig büyük ve emsali görülmemiş bir puan silme cezası, hatta Manchester City'nin alt lige düşürülmesi için çaba gösteriyor".

Sözlerine şöyle devam etti: "Ayrıca size özel olarak şunu bildirebilirim ki, İngiliz Futbol Ligi (EFL), Manchester City'nin Premier Lig'den ihraç edilmesi durumunda kararı incelemeyi planlıyor ve dayanışma adına Premier Lig'in tutumunu desteklemeye ve Manchester City'yi kendi liglerinin de dışında tutmaya çalışmaya hazır".

Şu sözlerle bitirdi: "Dolayısıyla, en kötü senaryolarda Manchester City'nin (profesyonel) futboldan tamamen dışlanması gibi bir risk söz konusu".

Diğer birçok ülkenin aksine, İngiltere'de dördüncü lig bile hâlâ profesyonel bir lig. Ulusal Lig, İngiliz futbol lig sistemindeki beşinci en üst seviye olarak kabul ediliyor.

Cezanın ne olacağı hâlâ tam olarak belli değil. Bu, ayrı bir işlemle belirlenecek. Premier Lig'in açıklamasında şöyle deniyor: "Görevlendirilen komite, uygulayacağı cezalara ilişkin geniş bir takdir yetkisine sahip. Kurallarda yer alan sınırlayıcı olmayan liste; para cezalarını, puan silmeyi ve diğer sportif cezaları kapsıyor".

Manchester City'nin sonuçlara itiraz etmek için 2 Ekim'e kadar süresi var. Kulüp, açıklamaya zaten yanıt verdi ve masumiyetini savunuyor.