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Manchester City v Sunderland - Premier League 2026/27Getty Images Sport
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Korkutucu bir dayanışma adını tamamen silebilir mi? Manchester City'nin cezasına dair en kötü senaryolar

Liverpool - M.City
Liverpool
M.City
Premier Lig
İngiltere

Karanlık bir yol: Beşinci lige mi düşecek?

Manchester City hakkında verilen son karar, İngiliz futbol camiasında şok yarattı. İngiltere Premier Lig, salı günü yaptığı resmi açıklamada, İngiliz kulübünün ciddi mali ihlaller işlediğinin doğrulandığını ve yöneltilen 115 suçlamanın neredeyse tamamından suçlu bulunduğunu teyit etti.

Şimdi herkesin aklına gelen soru şu: On kez Premier Lig şampiyonu olan bu kulübe verilecek ceza ne kadar ağır olacak?

  • En kötü senaryo mu? Neredeyse imkânsız!

    Olası sonuçlar arasında ağır bir para cezası, çok sayıda puan silinmesi, takımın transfer yapmasının yasaklanması, hatta Premier Lig'den ihraç edilmesi yer alıyor.

    Alman Bild gazetesi, İngiliz gazeteci Ben Jacobs'un en kötü senaryoya ilişkin öngörülerini aktardı; gazetenin "neredeyse imkânsız" olarak nitelendirdiği bu senaryo, İngiliz futbolunda beşinci lige düşmek anlamına geliyor.

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  • Manchester City tam bir men cezasıyla mı karşı karşıya?

    İngiliz "Talksport" sitesi ve radyosu bu korkunç senaryoyu tasavvur ediyor. İkisine göre, İngiltere Premier Lig'in altındaki üç profesyonel ligi bünyesinde barındıran İngiltere Futbol Ligi (EFL), Premier Lig ile iş birliği yapmaya hazır.

    Aşırı bir senaryoda bu, Manchester City'nin İngiltere Premier Lig'inden ve tüm İngiltere Futbol Ligi liglerinden men edilmesi anlamına gelebilir. Böylece kulüp, İngiltere profesyonel futbol dünyasından kaybolacak.

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  • Bir dayanışma City'yi en büyük kâbusuyla karşı karşıya bırakabilir!

    Gazeteci Ben Jacobs şöyle diyor: "Bildiğim kadarıyla, Premier Lig büyük ve emsali görülmemiş bir puan silme cezası, hatta Manchester City'nin alt lige düşürülmesi için çaba gösteriyor".

    Sözlerine şöyle devam etti: "Ayrıca size özel olarak şunu bildirebilirim ki, İngiliz Futbol Ligi (EFL), Manchester City'nin Premier Lig'den ihraç edilmesi durumunda kararı incelemeyi planlıyor ve dayanışma adına Premier Lig'in tutumunu desteklemeye ve Manchester City'yi kendi liglerinin de dışında tutmaya çalışmaya hazır".

    Şu sözlerle bitirdi: "Dolayısıyla, en kötü senaryolarda Manchester City'nin (profesyonel) futboldan tamamen dışlanması gibi bir risk söz konusu".

    Diğer birçok ülkenin aksine, İngiltere'de dördüncü lig bile hâlâ profesyonel bir lig. Ulusal Lig, İngiliz futbol lig sistemindeki beşinci en üst seviye olarak kabul ediliyor.

    Cezanın ne olacağı hâlâ tam olarak belli değil. Bu, ayrı bir işlemle belirlenecek. Premier Lig'in açıklamasında şöyle deniyor: "Görevlendirilen komite, uygulayacağı cezalara ilişkin geniş bir takdir yetkisine sahip. Kurallarda yer alan sınırlayıcı olmayan liste; para cezalarını, puan silmeyi ve diğer sportif cezaları kapsıyor".

    Manchester City'nin sonuçlara itiraz etmek için 2 Ekim'e kadar süresi var. Kulüp, açıklamaya zaten yanıt verdi ve masumiyetini savunuyor.

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