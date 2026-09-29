Gazeteci Ben Jacobs şöyle diyor: "Bildiğim kadarıyla, Premier Lig büyük ve benzeri görülmemiş bir puan silme cezası, hatta Manchester City'nin alt lige düşürülmesi için çalışıyor."

Şunları ekledi: "Ayrıca size özel olarak şunu bildirebilirim ki, İngiliz Futbol Ligi (EFL), Manchester City'nin Premier Lig'den ihraç edilmesi durumunda kararı okumayı planlıyor ve dayanışma adına Premier Lig'in tutumunu desteklemeye ve Manchester City'yi ligin dışında tutmaya çalışmaya da hazır."

Sözlerini şöyle bitirdi: "Dolayısıyla, en kötü senaryoda Manchester City'nin (profesyonel) futboldan tamamen ihraç edilmesi gibi bir risk mevcut."

Diğer birçok ülkenin aksine, İngiltere'de dördüncü lig bile hâlâ profesyonel bir lig konumunda. National League ise İngiliz futbol lig sisteminin beşinci en üst seviyesini oluşturuyor.

Cezanın ne olacağı henüz tam olarak net değil. Bu, ayrı bir prosedürle belirlenecek. Premier Lig'in açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Görevlendirilen komite, uygulayacağı cezalar konusunda geniş bir takdir yetkisine sahip. Kurallarda yer alan ve sınırlayıcı olmayan listede maddi para cezaları, puan silme ve diğer sportif cezalar bulunuyor."

Manchester City'nin sonuçlara itiraz etmek için 2 Ekim'e kadar süresi var. Kulüp açıklamaya çoktan yanıt verdi ve masumiyetini savunuyor.