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Manchester City v Sunderland - Premier League 2026/27Getty Images Sport
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Korkutucu bir dayanışma adını tamamen silebilir: Manchester City cezasının en kötü senaryoları

Liverpool - M.City
Liverpool
M.City
Premier Lig
İngiltere

Karanlık bir yol: Beşinci lige mi düşecek?

Manchester City aleyhine verilen son karar İngiliz futbol camiasında şok etkisi yarattı. Premier Lig, salı günü yaptığı resmi açıklamada İngiliz kulübünün ciddi mali ihlaller işlediğini teyit etti ve kulüp, kendisine yöneltilen 115 suçlamanın neredeyse tamamından suçlu bulundu.

Şimdi herkesin aklına gelen soru şu: On kez Premier Lig şampiyonu olan takıma uygulanacak ceza ne kadar ağır olacak?

  • En kötü senaryo mu? Neredeyse imkânsız!

    Olası sonuçların ağır bir para cezasını, çok sayıda puanın silinmesini, takımın transfer yapmaktan men edilmesini, hatta İngiltere Premier Lig'den ihraç edilmesini kapsadığı açık.

    Alman Bild gazetesi, İngiliz gazeteci Ben Jacobs'un en kötü senaryoya ilişkin öngörülerini aktardı; gazetenin "neredeyse imkânsız" olarak nitelendirdiği bu senaryo, İngiliz futbolunda beşinci lige düşmekti.

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  • Manchester City tam bir men cezasıyla mı karşı karşıya?

    İngiliz "Talksport" sitesi ve radyosu bu korkutucu senaryoyu tasavvur ediyor. Onlara göre, İngiltere Premier Lig'in altındaki en alt üç profesyonel ligi kapsayan İngiltere Futbol Ligi (EFL), Premier Lig ile iş birliği yapmaya hazır.

    Aşırı bir senaryoda bu, Manchester City'nin İngiltere Premier Lig'den ve tüm İngiltere Futbol Ligi liglerinden men edilmesi anlamına gelebilir. Böylece kulüp, İngiliz profesyonel futbol dünyasından silinecek.

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  • Şehri en kötü kâbusuyla karşı karşıya bırakabilecek bir dayanışma!

    Gazeteci Ben Jacobs şöyle diyor: "Bildiğim kadarıyla, Premier Lig büyük ve benzeri görülmemiş bir puan silme cezası, hatta Manchester City'nin alt lige düşürülmesi için çalışıyor."

    Şunları ekledi: "Ayrıca size özel olarak şunu bildirebilirim ki, İngiliz Futbol Ligi (EFL), Manchester City'nin Premier Lig'den ihraç edilmesi durumunda kararı okumayı planlıyor ve dayanışma adına Premier Lig'in tutumunu desteklemeye ve Manchester City'yi ligin dışında tutmaya çalışmaya da hazır."

    Sözlerini şöyle bitirdi: "Dolayısıyla, en kötü senaryoda Manchester City'nin (profesyonel) futboldan tamamen ihraç edilmesi gibi bir risk mevcut."

    Diğer birçok ülkenin aksine, İngiltere'de dördüncü lig bile hâlâ profesyonel bir lig konumunda. National League ise İngiliz futbol lig sisteminin beşinci en üst seviyesini oluşturuyor.

    Cezanın ne olacağı henüz tam olarak net değil. Bu, ayrı bir prosedürle belirlenecek. Premier Lig'in açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Görevlendirilen komite, uygulayacağı cezalar konusunda geniş bir takdir yetkisine sahip. Kurallarda yer alan ve sınırlayıcı olmayan listede maddi para cezaları, puan silme ve diğer sportif cezalar bulunuyor."

    Manchester City'nin sonuçlara itiraz etmek için 2 Ekim'e kadar süresi var. Kulüp açıklamaya çoktan yanıt verdi ve masumiyetini savunuyor.

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