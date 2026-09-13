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Korkusuz Makhanya Celtic'e hazır! Yaz transferi, derbi kapışmasında beklentileri karşılayacağı sözünü verdi
Makhanya ilk Old Firm maçına hazırlanıyor
Yaz transferi Olwethu Makhanya, Rangers'ın pazar günkü Premier Sports Cup çeyrek finalinde Celtic'i ağırlayacağı maç öncesi Glasgow derbisindeki ilk deneyiminin heyecanını yaşıyor. Hearts, Hibernian ve 10 kişi kalan Aberdeen, Ibrox'taki karşılaşma öncesinde Hampden Park'taki yarı finalde yerlerini çoktan ayırttı.
22 yaşındaki Güney Afrikalı savunmacı, MLS'ten geldi ve kısa sürede Derek McInnes'in ilk 11'inde kendine yer edindi.
SPFL kararı sonrası deplasman taraftarlarına izin verilmezken, Makhanya son dörde kalmayı garantilemek için taraflı ev sahibi tribünlerin desteğini kullanmayı hedefliyor.
- Getty Images Sport
Savunmacı, öz güvenine ve savunmadaki uyuma güveniyor
Maç öncesi basın toplantısında konuşan Makhanya, büyük sahnede performans sergileme konusunda yeteneğine duyduğu tam güveni dile getirdi. Emmanuel Fernandez ile gelişmekte olan stoper ortaklığını öven oyuncu, bu uyumun Rangers'ın yalnızca bir gol yiyerek üst üste dört galibiyet almasına yardımcı olduğunu söyledi.
Defans oyuncusu, Fernandez, James Penrice ve Dujon Sterling ile kurduğu güçlü iletişimin İskoç futboluna geçişini sorunsuz hale getirdiğini vurguladı.
Makhanya, "Buraya gelmeden önce bile her zaman bu kadar üst düzeyde oynayabileceğimi hissediyordum" dedi. "Şaşırdığımı söyleyemem çünkü zaten iyi iş çıkaracağıma dair inancım vardı. Savunmada Fernandez ile aramızda çok iyi bir ortaklık var."
Birliktelik ve zihinsel güç, derbi başarısının anahtarı
Makhanya, çarşamba günü St Mirren karşısında alınan dramatik 1-0'lık galibiyeti, kadronun giderek güçlenen mentalitesi ve birlikteliğinin kanıtı olarak gösterdi. Savunma oyuncusu, saha dışındaki bağların, takımın yüksek baskı altındaki anları yönetebilmesi için güçlü bir temel oluşturduğunu vurguladı.
Celtic karşısında yedekler de dahil olmak üzere her oyuncunun birlik içinde kalması gerektiğinde ısrar etti.
Makhanya, "Fırsatlar yarattık ve son dakikalarda golü bulana kadar devam ettik" dedi. "Bu, çok güçlü bir mentalite ve karakter ortaya koyuyor. Sadece işimizi yapmaya ve gerekeni vermeye çalışmalıyız çünkü taraftarların arkamızda olacağını biliyoruz."
- Getty Images Sport
Rangers, Hampden'da yarı final biletini hedefliyor
Pazar günü alınacak bir galibiyet, Rangers'ı ekim ayı sonunda Hampden Park'ta oynanacak yarı finale taşıyacak. Resmi kura çekimi, Ibrox'ta son düdüğün hemen ardından gerçekleştirilecek.
Makhanya, dışarıdaki abartılı söylemleri görmezden gelip sadece savunmadaki görevlerine odaklanmayı sürdürüyor.
Rangers, ivmesini koruyup taraftarları için kritik bir derbi galibiyeti elde etmeyi hedefliyor.
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