Maç öncesi basın toplantısında konuşan Makhanya, büyük sahnede performans sergileme konusunda yeteneğine duyduğu tam güveni dile getirdi. Emmanuel Fernandez ile gelişmekte olan stoper ortaklığını öven oyuncu, bu uyumun Rangers'ın yalnızca bir gol yiyerek üst üste dört galibiyet almasına yardımcı olduğunu söyledi.

Defans oyuncusu, Fernandez, James Penrice ve Dujon Sterling ile kurduğu güçlü iletişimin İskoç futboluna geçişini sorunsuz hale getirdiğini vurguladı.

Makhanya, "Buraya gelmeden önce bile her zaman bu kadar üst düzeyde oynayabileceğimi hissediyordum" dedi. "Şaşırdığımı söyleyemem çünkü zaten iyi iş çıkaracağıma dair inancım vardı. Savunmada Fernandez ile aramızda çok iyi bir ortaklık var."