Çeviri:
Korkunç sakatlık teşhisinin ortaya çıkmasıyla Real Madrid yıldızı bir yıl sahalardan uzak kalacak
Fransız defans oyuncusu için yıkıcı teşhis
Real Madrid, Mendy’nin son sakatlığının kulübün sağlık ekibinin ilk tahminlerinden çok daha ciddi olduğu haberiyle sarsıldı. 30 yaşındaki oyuncu, Pazar günü Espanyol’u 2-0 yendikleri maçın henüz 10. dakikasında sahadan çıkmak zorunda kaldı ve hemen Fran Garcia ile değiştirildi; ilk değerlendirmeler, birkaç aylık bir iyileşme süresi gerektirecek standart bir hamstring yırtığı olduğunu gösteriyordu.
Ancak, daha sonra yapılan taramalar eski Lyon oyuncusu için çok daha kötü bir gerçeği ortaya çıkardı. Cadena Cope'un haberlerine göre, Mendy'nin tendonlarından biri kemikten tamamen kopmuş durumda ve bu sakatlık ameliyat ve en az bir yıllık bir rehabilitasyon süreci gerektirecek. Bu süre, savunma oyuncusunun 2027-28 sezonu başlangıcına kadar sahalardan uzak kalacağı anlamına geliyor.
Mendy'nin emekliliği gündeme geldi
Yaralanmanın ciddiyeti ve iyileşme sürecinin karmaşıklığı göz önüne alındığında, Mendy’nin bir daha fiziksel olarak en iyi formuna kavuşacağına dair herhangi bir garanti bulunmuyor. Son 24 ayda aralıksız bir sakatlık döngüsüyle boğuşan Fransız oyuncunun psikolojik olarak büyük bir yük altında olduğu söyleniyor ve Cope, erken emekliliğin gündeme gelebileceğini öne sürdü.
Bu haber, Alvaro Arbeloa'nın Real Madrid takımı için büyük bir darbe oldu, zira Mendy, özellikle Bayern Münih gibi takımlara karşı Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği üst düzey performanslarla, kritik maçlarda değerini sürekli olarak kanıtlamıştı. Ancak sahada kalabilme yeteneği giderek azaldı ve kulüp, sol bek oyuncusuz bir geleceği düşünmek zorunda kaldı.
Bernabeu'da sözleşme belirsizliği
Mendy'nin İspanya'nın başkentindeki sözleşme durumu göz önüne alındığında, bu sakatlığın zamanlaması özellikle talihsiz. Real Madrid ile olan mevcut sözleşmesi Haziran 2028'e kadar sürüyor; bu da, bir yıl boyunca sahalardan uzak kalması durumunda, sözleşmesinin bitmesine sadece bir sezon kalmış olarak geri döneceği anlamına geliyor. Bu durum, savunma hattına yönelik uzun vadeli planlamaları açısından Los Blancos'u zor bir duruma sokuyor.
Korkunç yaralanma vakaları devam ediyor
Mendy’nin son sakatlığı, bu sezon boyunca sadece 448 dakika sahada kalabildiği felaket niteliğindeki sakatlık geçmişinin doruk noktasıdır. Bu sezon sadece dokuz maça çıkabilen savunma oyuncusu, beş ayrı sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kalmış ve bu durum onun herhangi bir ritim ya da istikrar yakalamasını engellemiştir.
Geçen sezonla arasındaki kontrast çok belirgin; bir yıl önce de fiziksel sorunlarla uğraşıyor olsa da, 31 maça çıkabilmiş ve 2025-26 sezonunda oynadığı dakikalardan dört kat daha fazla süre sahada kalmıştı.