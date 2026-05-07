Korkunç sakatlık teşhisinin ortaya çıkmasıyla Real Madrid yıldızı bir yıl sahalardan uzak kalacak

Real Madrid, Mendy’nin son sakatlığının kulübün sağlık ekibinin ilk tahminlerinden çok daha ciddi olduğu haberiyle sarsıldı. 30 yaşındaki oyuncu, Pazar günü Espanyol’u 2-0 yendikleri maçın henüz 10. dakikasında sahadan çıkmak zorunda kaldı ve hemen Fran Garcia ile değiştirildi; ilk değerlendirmeler, birkaç aylık bir iyileşme süresi gerektirecek standart bir hamstring yırtığı olduğunu gösteriyordu.

Ancak, daha sonra yapılan taramalar eski Lyon oyuncusu için çok daha kötü bir gerçeği ortaya çıkardı. Cadena Cope'un haberlerine göre, Mendy'nin tendonlarından biri kemikten tamamen kopmuş durumda ve bu sakatlık ameliyat ve en az bir yıllık bir rehabilitasyon süreci gerektirecek. Bu süre, savunma oyuncusunun 2027-28 sezonu başlangıcına kadar sahalardan uzak kalacağı anlamına geliyor.