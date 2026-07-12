‘Korkunç’ Harry Kane kararı ve Declan Rice’ın hatası! Bilinen transfer sorunu yeniden gündeme gelirken, Manchester United neden ‘büyük isimleri transfer etmekten korkuyor’?

Manchester United’ın transfer piyasasındaki son dönemdeki seyri, ihtiyatlı bir yaklaşımla şekillenmiştir; bu özellik, Old Trafford’daki taraftarların bir kesimini hayal kırıklığına uğratmıştır. Harry Kane ve Declan Rice gibi bir döneme damga vuran yetenekleri kadroya katmama kararı, transfer departmanının itibarını hâlâ gölgelemeye devam etmektedir. Kulübün neden büyük isimleri transfer etmekten “korkuyor” gibi göründüğü sorulduğunda, gerçekler yaralı bir geçmişe ve daha iyi bir piyasa değeri elde etme arzusuna işaret etmektedir.

Manchester Evening News’ten Tyrone Marshall, “Bunun özellikle yeni bir gelişme olduğunu sanmıyorum,” diye açıklıyor. “Declan Rice’ı Arsenal’den önce transfer edebilirdiler ve muhtemelen etmeleri de gerekirdi. Tottenham ile pazarlık yapmak istemedikleri için Harry Kane’i transfer etmeye çalışmama kararı ise korkunç bir karardı. Şu anda asıl sorun büyük isimler değil. Kimse Mateus Fernandes’in büyük bir isim olduğunu söyleyemez; Aurelien Tchouameni Real Madrid’den ayrılsaydı, United onun için var gücüyle çaba gösterirdi."