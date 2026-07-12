Getty/GOAL
Çeviri:
‘Korkunç’ Harry Kane kararı ve Declan Rice’ın hatası! Bilinen transfer sorunu yeniden gündeme gelirken, Manchester United neden ‘büyük isimleri transfer etmekten korkuyor’?
Kane ve Rice’ı kaçırmanın bedeli
Manchester United’ın transfer piyasasındaki son dönemdeki seyri, ihtiyatlı bir yaklaşımla şekillenmiştir; bu özellik, Old Trafford’daki taraftarların bir kesimini hayal kırıklığına uğratmıştır. Harry Kane ve Declan Rice gibi bir döneme damga vuran yetenekleri kadroya katmama kararı, transfer departmanının itibarını hâlâ gölgelemeye devam etmektedir. Kulübün neden büyük isimleri transfer etmekten “korkuyor” gibi göründüğü sorulduğunda, gerçekler yaralı bir geçmişe ve daha iyi bir piyasa değeri elde etme arzusuna işaret etmektedir.
Manchester Evening News’ten Tyrone Marshall, “Bunun özellikle yeni bir gelişme olduğunu sanmıyorum,” diye açıklıyor. “Declan Rice’ı Arsenal’den önce transfer edebilirdiler ve muhtemelen etmeleri de gerekirdi. Tottenham ile pazarlık yapmak istemedikleri için Harry Kane’i transfer etmeye çalışmama kararı ise korkunç bir karardı. Şu anda asıl sorun büyük isimler değil. Kimse Mateus Fernandes’in büyük bir isim olduğunu söyleyemez; Aurelien Tchouameni Real Madrid’den ayrılsaydı, United onun için var gücüyle çaba gösterirdi."
- Getty Images Sport
Casemiro arayışının yerini yeni bir orta saha stratejisi aldı
Taraftarlar, Casemiro’nun yerini alacak özel bir defansif orta saha oyuncusu için ısrarla seslerini yükseltirken, kulüp yönetimi daha esnek bir taktik düzenine yöneliyor gibi görünüyor. Geleneksel bir “yıkıcı” yerine, odak noktası Andrey Santos ve Ederson gibi çok yönlü oyunculara kaymış durumda.
"Şu ana kadar Casemiro'nun yerine geçecek doğal bir isim çıkmadı ve bence çıkmayacak da. Kulüp, bu yaz bir defansif orta saha oyuncusu transfer etme fikrine takılı kalmamış, bunun yerine Premier Lig orta sahasında oynayabilecek hareket kabiliyeti ve fiziksel güce sahip, teknik açıdan yetkin oyuncular istiyor," diyor Marshall. "Andrey Santos ve Ederson bu kriterlere uyuyor ve orta sahadaki çok yönlü yetenekler ile 4-2-3-1 dizilişinde iki oyuncunun bulunmasının, doğal bir defansif orta saha oyuncusuna sahip olmakla eşdeğer olacağına dair bir görüş var."
Marcus Rashford’un geleceği hâlâ belirsizliğini koruyor
Marcus Rashford’un geleceği, bu yaz Manchester United için en önemli iç değişken olmaya devam ediyor. Kulüp, 28 yaşındaki forvetle olumlu görüşmeler yapsa da, Kırmızı Şeytanlar kanatlarda yeni transferler için kaynak yaratmaya çalıştığı için Rashford’un satılma ihtimali hâlâ gündemde. Yedek planlar şimdiden hazır durumda; kulüp altyapısından yetişen yıldızın ayrılması durumunda, West Ham’dan Crysencio Summerville ve Everton’dan Iliman Ndiaye potansiyel yedekler olarak belirlendi.
Marshall, “Kulüp, 28 yaşındaki oyuncuyu kadroya yeniden dahil etme konusunda daha açık bir tutum sergilemeye başladı ve iki taraf arasında olumlu görüşmeler yapıldı, ancak bence ayrılma hâlâ en iyi seçenek olarak görülüyor,” diyor. "United geçen sezon Rashford olmadan idare etmişti, ancak bu sezon daha fazla maç oynayacak ve artık kadro derinliğine daha fazla ihtiyaç duyacak. Eğer United, Rashford'u elden çıkarmayı başarırsa, o parayı bir sol kanat oyuncusu transfer etmek için kullanmaya çalışacaklarını düşünüyorum."
- Getty Images Sport
Mali disiplin, hedeflere ulaşmayı zorlaştırıyor
Sonuç olarak, United’ın transfer konusundaki zorlukları, bütçe ve maaş yapısına sıkı sıkıya bağlı kalmasıyla ilgilidir. Kulüp artık piyasa değerinin üzerinde bedeller ödemek ya da kadroda elden çıkarılması zor “yük” oyuncularına yol açan astronomik maaşlar teklif etmek istememektedir. Bu yeni benimsenen titizlik, mali açıdan sorumlu bir yaklaşım olsa da, mevcut koşullarda çok pahalı görülen birincil hedeflerin kaçırılmasına kaçınılmaz olarak yol açmıştır.
Marshall şu sonuca varıyor: "United, 85 milyon sterlin ve haftada 250.000 sterlin civarında bir maaş ödeyebilseydi Fernandes'i transfer edebilirdi, ancak bu, transfer için ayrılan bütçeye sığmazdı ve maaş yapısını altüst ederdi. Geçmişte United’ın agresif bir tutum sergilediğini, ancak bu transferlerin başarısızlıkla sonuçlandığını ve oyuncuların elden çıkarılmasının imkansız hale geldiğini gördüğümüz için bu yaklaşıma karşı çıkmak zor. United, bu yaz istediği oyuncuları transfer edeceğinden emin, ancak tabii ki, ödeme konusunda biraz daha katı olma isteği, zaman zaman bazı fırsatları kaçıracakları anlamına geliyor."
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun