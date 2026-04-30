'Korkunç' - Diego Simeone, Eberechi Eze'nin penaltı pozisyonundaki davranışları nedeniyle sert eleştirilere maruz kaldı; Atlético Madrid teknik direktörünün saha kenarındaki hareketleri 'çılgın' olarak nitelendirildi
Simeone, saha kenarındaki 'çılgın' davranışları nedeniyle eleştirildi
Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçı, Atlético yedek kulübesinin dengesiz davranışları nedeniyle gölgede kaldı. Eski Liverpool kaptanı Steven Gerrard, eleştirilerin başını çekti ve Simeone’nin hakemlerin görüş alanının kenarında ısrarla bulunmasının, Eberechi Eze’yi ilgilendiren kritik bir video incelemesi sırasında karar verme sürecini nasıl etkilemiş olabileceğine dikkat çekti.
Maçtan sonra konuşan Gerrard, Atleti teknik direktörü hakkındaki değerlendirmesinde sözünü sakınmadı. "Simeone deli, oyuncularının kafasının arkasına tokat atıyor. Simeone, bence [penaltı kararının geri alınmasında] büyük rol oynadı. Bir teknik direktörün bakış açısından, oradaki davranışıyla hakemlerin görüş alanına giriyordu," dedi Gerrard, TNT Sports'a.
Keown, hakemin Atleti'nin baskısı altında "pes ettiğini" iddia ediyor
Arsenal efsanesi Martin Keown, hakemin ev sahibi takımın teknik alanından yayılan atmosferin baskısına dayanamadığını öne sürdü. Keown, Eze'ye yapılan teması ilk kararın onanması için yeterli buldu ve VAR merkezinin müdahalesinin baştan gereksiz olduğunu ve standart protokolün dışına çıktığını savundu.
Keown, "Bunun [hakemin yaptığı] açık ve bariz bir hata olduğunu düşünmüyorum," dedi. "Hakem maçı yönetebilmeli. VAR fazla müdahil oldu. VAR'dan beklediğimiz bu değildi. Bana göre bu protokolün bir parçası değil. Ancak Simeone'nin saha kenarındaki hareketleri, yarattığı drama ve etrafındaki olaylar... Sonunda hakemin baskı altında kaldığını, ekrana gittiğini ve kararında ısrar etmediğini hissettim. Bence ekrana gitmesi bile gerekmemeliydi."
VAR tartışması 'korkunç' bir karara yol açtı
Olay, David Hancko'nun ceza sahası içinde Eze'yi çelme takmış gibi görünmesiyle patlak verdi. İlk başta penaltı kararı verilmiş olsa da, Makkelie saha kenarındaki monitörü incelemesi için çağrıldı; burada 45 saniye boyunca tam 13 tekrar görüntüsünü izledikten sonra kararını geri aldı. Steve McManaman, bu süreç boyunca monitörün etrafında yaşanan manzaradan dehşete düştü.
"Yine VAR'dan bahsediyoruz. Yani, bundan kesinlikle nefret ediyorum, nefret, nefret, nefret ediyorum," diye öfkelendi McManaman. "Martin [Keown]'a katılıyorum, hakem monitöre bakmak için yanına gelmeye çalışırken Diego Simeone ve yardımcılarının davranışının iğrenç olduğunu düşündüm. Dördüncü hakemin sürekli azarlaması... Kararını verdikten ve temas olduğu anlaşıldıktan sonra, bu açık ve bariz bir hata değil. Geri dönüp tekrar hakemlik yapmamalısın ama bence berbat bir maç çıkardı."
Kara büyü ve teknik alandaki tuhaflıklar
Yorumcu Darren Fletcher de bu görüşlere katılarak, video görüntüleri incelenirken Simeone'nin hakemlerin ensesinde olduğunu belirtti. Atletico Madrid teknik direktörünün taktiği, Avrupa yarı finalinin heyecanlı anlarında hakem ekibini sindirmek için tasarlanmış bir "kara büyü" ustalık dersi olarak nitelendirildi.
Fletcher şunları söyledi: "Şampiyonlar Ligi'nde bu tür kararlar açısından iyi bir gece olmadı. Keşke Simeone'nin ekrana bakarkenki tavırlarını daha geniş bir açıdan çekebilseydik. Ekranın tam beş metre gerisinde durmuş, hakeme bağırıyor, el sallıyordu. Hakemi etkilemeye çalışmaktan sarı kart görmesi gereken bir an varsa, o da tam o andı." McManaman ise şu sözlerle bitirdi: "Eminim ki bu durum rakip ceza sahasında olsaydı, Simone kenarda çılgına dönerdi. Onun davranışı gerçekten berbat, kesinlikle berbat."