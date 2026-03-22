Bild gazetesinin futbol editörü Christian Falk'ın 'BILD Sport bei WELT TV' adlı televizyon programında açıkladığı üzere, Almanya'nın en çok şampiyonluk kazanan takımının orta saha oyuncusu, planlandığı gibi Pazartesi günü DFB milli takımına katılmayacak, bunun yerine Münih'te kalarak sakatlığının iyileşmesini bekleyecek.
Korkular gerçek oldu! FC Bayern Münih'in yıldızı muhtemelen Almanya milli takımına katılamayacak – yedek oyuncu VfB Stuttgart'tan mı gelecek?
Bu nedenle, Cuma günü İsviçre ile ve ertesi Pazartesi günü Gana ile oynanacak iki hazırlık maçı için Alman milli takımı ve milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann'ın kadrosunda yer almayacağı tahmin ediliyor.
Karar, Pazar günü yapılan yeni bir tıbbi muayenenin ardından alındı. Bayern yetkilileri, DFB ile 22 yaşındaki oyuncuyu riske atmamak konusunda anlaşmaya varmış.
Pavlovic, kalça ağrıları nedeniyle Bayern maçını kaçıracak
Pavlovic, kalça ağrıları nedeniyle dün Cumartesi günü Bayern'in Bundesliga maçını kaçırmıştı. FCB spor direktörü Christoph Freund'un açıklamasına göre, 22 yaşındaki oyuncu "son zamanlarda çok fazla maçta forma giydi ve ağrılarından şikayet etti. Daha ciddi bir sakatlık yaşarsa bu herkes için kötü olur. Dikkatli olmalıyız." Pavlovic, Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta Bergamo'ya karşı 4-1 kazanılan maçta da sakatlığı nedeniyle oyundan alınmıştı.
Pavlovic'in daha sonra yapılacak milli maçlara katılıp katılamayacağı belirsiz. Bild'in haberine göre Nagelsmann, en azından şimdilik VfB Stuttgart'tan Angelo Stiller'i kadroya dahil edecek. 24 yaşındaki oyuncu, Deniz Undav, Jamie Leweling, Alexander Nübel ve Josha Vagnoman'ın ardından DFB kadrosundaki beşinci Stuttgartlu profesyonel olacak.
FC Bayern Münih, Maç programı: FCB'nin önümüzdeki maçları
Tarih
Saat
Karşılaşma
4 Nisan Cumartesi
15.30
SC Freiburg - FC Bayern (Bundesliga)
7 Nisan Salı
21:00
Real Madrid - FC Bayern (Şampiyonlar Ligi)
11 Nisan Cumartesi
18.30
FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)
15 Nisan Çarşamba
21:00
FC Bayern - Real Madrid (Şampiyonlar Ligi)
19 Nisan Pazar
17.30
FC Bayern - VfB Stuttgart (Bundesliga)