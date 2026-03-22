Korkular gerçek oldu! FC Bayern Münih'in yıldızı, Almanya milli takımına katılamayacak gibi görünüyor

Görünüşe göre Bayern Münih'ten Aleksandar Pavlovic, Almanya milli takımına katılamayacak.

Bild gazetesinin futbol editörü Christian Falk'ın 'BILD Sport bei WELT TV' adlı televizyon programında açıkladığı üzere, Almanya'nın en çok şampiyonluk kazanan takımının orta saha oyuncusu, planlandığı gibi Pazartesi günü DFB milli takımına katılmayacak, bunun yerine Münih'te kalarak sakatlığının iyileşmesini bekleyecek.

  • Bu nedenle, Cuma günü İsviçre ile ve ertesi Pazartesi günü Gana ile oynanacak iki hazırlık maçı için Alman milli takımı ve milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann'ın kadrosunda yer almayacağı tahmin ediliyor.

    Karar, Pazar günü yapılan yeni bir tıbbi muayenenin ardından alındı. Bayern yetkilileri, DFB ile 22 yaşındaki oyuncuyu riske atmamak konusunda anlaşmaya varmış.

    Pavlovic, kalça ağrıları nedeniyle Bayern maçını kaçıracak

    Pavlovic, kalça ağrıları nedeniyle dün Cumartesi günü Bayern'in Bundesliga maçını kaçırmıştı. FCB spor direktörü Christoph Freund'un açıklamasına göre, 22 yaşındaki oyuncu "son zamanlarda çok fazla maçta oynadı ve ağrılarından şikayet etti. Daha ciddi bir sakatlık yaşarsa bu herkes için kötü olur. Dikkatli olmalıyız." Pavlovic, Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta Bergamo'ya karşı 4-1 kazanılan maçta da sakatlığı nedeniyle oyundan alınmıştı.

    Pavlovic'in daha sonra yapılacak milli maçlara katılıp katılamayacağı belirsiz. Nagelsmann, Bayern'in orta saha oyuncusunun yerine geçecek bir isim belirleyebilir; VfB Stuttgart'tan Angelo Stiller bir seçenek olabilir.

  • FC Bayern Münih, Maç programı: FCB'nin önümüzdeki maçları

    Tarih

    Saat

    Karşılaşma

    4 Nisan Cumartesi

    15.30

    SC Freiburg - FC Bayern (Bundesliga)

    7 Nisan Salı

    21:00

    Real Madrid - FC Bayern (Şampiyonlar Ligi)

    11 Nisan Cumartesi

    18.30

    FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)

    15 Nisan Çarşamba

    21:00

    FC Bayern - Real Madrid (Şampiyonlar Ligi)

    19 Nisan Pazar

    17.30

    FC Bayern - VfB Stuttgart (Bundesliga)

