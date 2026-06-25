Korku ve inanç arasında… Donis’in Suudi milli takımı hakkında net bir vizyonu var mı?

Dünya Kupası gibi büyük turnuvalarda bir maçı kaybedebilir, büyük bir milli takım karşısında ağır bir yenilgiye uğrayabilirsiniz; ancak taraftarları sonucun kendisinden daha çok endişelendiren şey, takımın net bir karakteri ya da öngörülebilir bir teknik vizyonu olmadığı hissidir.

İşte tam da bu durum, 2026 Dünya Kupası'nın üçüncü ve son turu kapsamında Cumartesi sabahı Yeşil Burun Adaları ile karşılaşacak Suudi Arabistan milli takımını çevreliyor.

Sadece birkaç gün içinde, belirli bir oyun tarzına olan tam inançtan, bu tarzın tamamen değiştirileceğine dair güçlü işaretlere doğru konuşmalar kaydı; sanki turnuva kritik aşamalarına ulaşmış olmasına rağmen teknik ekip hâlâ cevapları arıyormuş gibi.

Buradaki sorun beş ya da dört defans oyuncusuyla ilgili değil, asıl önemli soru şu: Donis ne yapmak istiyor?