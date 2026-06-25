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Çeviri:

Korku ve inanç arasında… Donis’in Suudi milli takımı hakkında net bir vizyonu var mı?

FEATURES
G. Donis
Yeşil Burun Adaları - Suudi Arabistan
Yeşil Burun Adaları
Suudi Arabistan
Dünya Kupası
Yunanistan
Cabo Verde
Suudi Arabistan
ABD

Yunan teknik direktör zorlu bir görevle karşı karşıya

Dünya Kupası gibi büyük turnuvalarda bir maçı kaybedebilir, büyük bir milli takım karşısında ağır bir yenilgiye uğrayabilirsiniz; ancak taraftarları sonucun kendisinden daha çok endişelendiren şey, takımın net bir karakteri ya da öngörülebilir bir teknik vizyonu olmadığı hissidir.

İşte tam da bu durum, 2026 Dünya Kupası'nın üçüncü ve son turu kapsamında Cumartesi sabahı Yeşil Burun Adaları ile karşılaşacak Suudi Arabistan milli takımını çevreliyor.

Sadece birkaç gün içinde, belirli bir oyun tarzına olan tam inançtan, bu tarzın tamamen değiştirileceğine dair güçlü işaretlere doğru konuşmalar kaydı; sanki turnuva kritik aşamalarına ulaşmış olmasına rağmen teknik ekip hâlâ cevapları arıyormuş gibi.

Buradaki sorun beş ya da dört defans oyuncusuyla ilgili değil, asıl önemli soru şu: Donis ne yapmak istiyor?

  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Belirsiz kimlik

    Donis, Suudi milli takımının başına geçtiğinde, taraftarların en büyük umudu, onun kısa sürede takıma net bir kimlik kazandırması ve uluslararası ve kıtasal düzeyde büyük deneyime sahip bu oyuncu kadrosuna kendi teknik izini bırakmasıydı.

    Ancak zaman geçtikçe aynı soru hâlâ gündemde: Donis yönetimindeki Suudi Arabistan milli takımının gerçek yüzü nedir?

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    Modern futbolda bir teknik direktörden her zaman tek bir oyun tarzına bağlı kalması beklenmez; aksine esneklik, herhangi bir takımın başarısında temel bir unsur haline gelmiştir. Ancak esneklik, kimlik yoksunluğundan tamamen farklıdır.

    Şu ana kadar Suudi Milli Takımı, ideal çözümü bulmak için bir fikirden diğerine geçiyormuş gibi görünüyor: Bir maçta defansif blok oluşturup geriye çekilirken, bir diğerinde teknik direktör baskı ve hücumun öneminden bahsediyor; oyuncular ilk 11’e girip hızla ortadan kayboluyor ve roller maçtan maça değişiyor. ta ki milli takımın herhangi bir karşılaşmaya nasıl bir dizilişle çıkacağını tahmin etmek zor hale gelene kadar.

    Bu hızlı dönüşümler sadece oyunculara istikrarsızlık hissi vermekle kalmıyor, aynı zamanda taraftarların da teknik direktörün inşa etmeye çalıştığı teknik projeyi anlamasını engelliyor.

    En endişe verici olan ise, bu durumun fikirlerin özgürce denenebileceği hazırlık dönemi veya dostluk maçlarında değil, herhangi bir milli takımın sahada ne sunmak istediğini çok iyi bilerek girmesi gereken Dünya Kupası sırasında yaşanıyor olmasıdır.

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  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Tepki, ana itici güç haline mi geldi?

    İspanya’ya karşı 4-0’lık ağır bir yenilginin ardından Donis, taraftarlar ve basından büyük bir eleştiri yağmuruna maruz kaldı. Eleştiriler sadece sonuçla sınırlı kalmadı; oyun tarzı, kadro seçimi, oyunculara verilen roller ve hatta milli takımın maçın gidişatına karşı sergilediği tutum da eleştirilerin hedefindeydi.

    Dikkat çeken nokta, teknik direktörün maçın hemen ardından teknik kararlarını savunmak için açıklama yapmasıydı. Donis, uyguladığı taktikten pişmanlık duymadığını ve yaşananların taktiksel bir hatadan çok rakibin üstünlüğünün bir sonucu olduğunu vurguladı.

    Ancak sadece birkaç gün sonra, dörtlü savunmaya geri dönüleceğine ve beş defans oyuncusuyla oynama fikrinden vazgeçileceğine dair güçlü işaretler sızmaya başladı.

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    İşte burada soru işaretleri başlıyor: Eğer teknik direktör İspanya karşısında sergilediği performanstan gerçekten de ikna olmuşsa, neden fikirleri bu kadar çabuk değişti? Eğer ikna olmamışsa, neden medya karşısında bu kadar kendinden emin bir tavır sergiledi?

    Bu çelişkiler, başka bir yoruma kapı açıyor: İspanya’ya karşı alınan dört golün ardından taraftar ve medyanın yarattığı baskının, teknik direktörün düşüncelerini yeniden şekillendirmede rol oynamış olabileceği.

    Dünyadaki hiçbir teknik direktörün çevresindeki atmosferden etkilenmediği inkar edilemez, ancak büyük milli takımlar genellikle tepkilerle değil, teknik inançlarla yönetilir.

  • Saudi Arabia Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Yeşil Baş, planı test etmeyecek… Aksine, antrenörü test edecek.

    Bazıları, Yeşil Burun Adaları maçının Suudi milli takımının İspanya’ya karşı aldığı yenilginin ardından toparlanma yeteneğini sınayacağını düşünebilir, ancak gerçek şu ki asıl sınav Donis’in kendisi için olacak.

    Çünkü sadece sonuç, olan biteni değerlendirmek için yeterli olmayacaktır. Suudi milli takımı maçı kazanabilir, ancak yine belirgin bir karakter sergilemeden ya da önceki maçlardan tamamen farklı bir oyun tarzıyla sahaya çıkarsa, soru işaretleri devam edecektir.

    Ancak “Yeşiller” dengeli bir maç çıkarırsa, sahada net bir organizasyon, anlaşılır hareketler ve istikrarlı bir karakter sergilerse, teknik direktör nihayet taraftarları, ilerlediği gerçek bir projenin olduğuna ikna etmeyi başarabilir.

    Sorun şu ki, Suudi taraftarlar artık sadece galibiyet ya da tur atlamayı aramıyor; özelliklerini tanıdığı ve teknik direktörünün düşünce yapısını anlayabildiği bir milli takım görmek istiyor.

    Bu nedenle, Yeşil Burun Adaları maçı Donis’in kariyerinde şu ana kadar en önemli maç olabilir; çünkü bu maç sadece milli takımın turnuvadaki kaderini belirlemekle kalmayacak, belki de taraftarların bu adamın geleceğe dair net bir vizyona sahip olduğuna ne kadar ikna olduklarını da belirleyecektir.

    Eğer başarılı olursa, göreve geldiğinden bu yana ilk kez şüphelerin gölgesinden çıkacak; ancak aynı kararsızlık devam ederse, planlar ve kadrolar hakkındaki tartışmalar, çok daha büyük bir krizin karşısında önemsiz ayrıntılar haline gelecektir.

Dünya Kupası
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