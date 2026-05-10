"Korku hissetmiyorum" - ABD Milli Takımı'nın yıldızı Weston McKennie, kendi evinde oynamanın getirdiği "heyecan" ve "baskıyı" kucaklıyor
Korku yerine heyecanla kucaklamak
ABD Milli Takımı soyunma odasının en deneyimli liderlerinden biri olan McKennie, yaklaşan Dünya Kupası’nın duygusal yükünü ciddiye alıyor.
Orta saha oyuncusu, ulusun beklentilerinden kaçmak yerine, etkinliği çevreleyen gergin enerjinin, etkinliğin öneminin bir göstergesi olduğuna inanıyor.
"Korku hissetmiyorum. Heyecanlanıyorum, bu normal," diyen McKennie, FIFA'ya şunları söyledi: "Bu duyguların olumlu bir güç olduğunu düşünüyorum. Eğer heyecanlanmıyorsanız, yaptığınız işe önem vermediğiniz anlamına gelir. Ben baskı altında daha iyi performans gösteren bir oyuncu olduğumu düşünüyorum, bu sorumluluğu omuzlarımda taşımayı seviyorum."
Basıncı ev sahibi avantajı haline getirmek
Kendi evinde Dünya Kupası'nı düzenlemek, ABD Milli Takımı'nın 1994'ten beri karşılaşmadığı bir inceleme baskısı getiriyor; ancak McKennie, ev sahibi olmanın bir rekabet avantajı olduğunu düşünüyor. O, Amerikalı taraftarların enerjisinin takımın başarısı için bir itici güç olacağına, onları zorlayan bir yük olmayacağına kesin olarak inanıyor.
McKennie, ev sahibi seyircisinin önemini vurgulayarak şunları söyledi: "Bence taraftarların enerjisi, rakip takım için zor bir atmosfer yaratmamıza büyük katkı sağlayabilir. Taraftarlar, muhtemelen düşündüklerinden çok daha fazla maçın gidişatını etkiliyor. Zor anlarda veya maç bizim istediğimiz gibi gitmediğinde bile onların arkamızda olması ve bizi desteklemesi çok önemli."
Katar 2022'den bu yana gösterilen gelişme ve olgunlaşma
McKennie, Katar 2022'deki son turnuvadan bu yana geçen süreci değerlendirirken, "Altın Nesil"in olgunluğunun arttığına dikkat çekiyor. Artık birçok oyuncunun Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde düzenli olarak forma giydiği bir ortamda, 25 yaşındaki oyuncu, takımın taktiksel ve zihinsel seviyesinin yeni bir zirveye ulaştığını düşünüyor.
Juventus yıldızı, Şampiyonlar Ligi ve üst düzey yerel mücadelelerde kazanılan deneyimin paha biçilmez olduğunu belirtti. McKennie, "Artık genç, deneyimsiz bir takım değiliz" dedi.
"Katar'daki ilk turnuva bir hayalin gerçekleşmesiydi çünkü büyürken Dünya Kupası'nda oynamak ve milli takımınızı temsil etmek istersiniz, ama çocukken o sahneye çıkacağınızı asla düşünmezsiniz. Ve sonra, bunu kendi evinizde yapabilmek kesinlikle çok güzel bir deneyim olacak."
Pochettino etkisi
McKennie’ye göre, Mauricio Pochettino’nun gelişi ABD Milli Takımı kampına yepyeni bir yoğunluk kattı. Orta saha oyuncusu, eski Tottenham ve Chelsea teknik direktörünün kadro içindeki rehaveti ortadan kaldırdığını ve sadece şöhretin ilk 11’de yer almayı garantilemeyeceğini açıkça ortaya koyduğunu belirtti.
McKennie, "Bence teknik direktör enerjik bir şekilde göreve başladı" dedi. "Birçok oyuncu için çok daha fazla fırsat olduğunu hissediyorum ve bence kimse pozisyonunun yüzde 100 garantili olduğunu düşünmemeli. Bence bu, onun getirdiği bir şey; çok rekabetçi bir oyuncu grubu var ve oynamak istiyorsan, neden oynamak istediğini göstermelisin."