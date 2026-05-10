Kendi evinde Dünya Kupası'nı düzenlemek, ABD Milli Takımı'nın 1994'ten beri karşılaşmadığı bir inceleme baskısı getiriyor; ancak McKennie, ev sahibi olmanın bir rekabet avantajı olduğunu düşünüyor. O, Amerikalı taraftarların enerjisinin takımın başarısı için bir itici güç olacağına, onları zorlayan bir yük olmayacağına kesin olarak inanıyor.

McKennie, ev sahibi seyircisinin önemini vurgulayarak şunları söyledi: "Bence taraftarların enerjisi, rakip takım için zor bir atmosfer yaratmamıza büyük katkı sağlayabilir. Taraftarlar, muhtemelen düşündüklerinden çok daha fazla maçın gidişatını etkiliyor. Zor anlarda veya maç bizim istediğimiz gibi gitmediğinde bile onların arkamızda olması ve bizi desteklemesi çok önemli."