Sporting Clube de Portugal v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg
"Korku filmi gibi" - Martin Odegaard'ın Arsenal'de yaşadığı yeni sakatlık ciddi endişe uyandırıyor

Salı gecesi Arsenal’in Sporting CP’ye karşı kazandığı zafer, kaptan Martin Odegaard’ın yeni bir sakatlık endişesiyle gölgelendi. Norveçli oyun kurucu, Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ilk maçının ikinci yarısında sahadan çıkmak zorunda kaldı; bu durum, sezonun kritik bir döneminde hem taraftarları hem de yorumcuları onun sağlık durumu konusunda endişelendirdi.

  • Arsenal kaptanının fitness sorunları devam ediyor

    Odegaard, fiziksel sakatlıklarla dolu, inişli çıkışlı bir sezon geçiriyor; bu sezon Arsenal formasıyla şimdiden 121 gün ve 23 maç kaçırdı. Şubat ayında Tottenham ile oynanan Kuzey Londra derbisinde yaşadığı sakatlığın ardından bir süre sahalardan uzak kalan oyuncu, kısa süre önce kadroya geri dönmüş ve Lizbon’daki maça ilk 11’de başlamadan önce FA Cup’ta Southampton karşısında forma giymişti. Ancak 27 yaşındaki oyuncu, Sporting maçının 70. dakikasında sakatlandı ve oyundan çıkmadan önce tıbbi müdahaleye ihtiyaç duydu. Kai Havertz onun yerine oyuna girip 90. dakikada galibiyet golünü attıysa da, Odegaard'ın bacağını tutarkenki hali, memleketinde büyük paniğe yol açtı.

    • Reklam
    'Korku filmi' görüntülerinde endişe uyandırıyor

    Eski Norveçli savunma oyuncusu Jesper Mathisen, TV2'ye verdiği demeçte, ülkesinin yaklaşan Dünya Kupası mücadelesini de göz önünde bulundurarak yayını izledikten sonra duyduğu endişeyi dile getirdi. "Bunlar korkutucu görüntüler. Sanki bir korku filmi izlemek gibi. Bir kabus. Boşuna oturmuş değil. Eğer yine sakatlık nedeniyle sahadan çıkmak zorunda kalsaydı, bu hem Arsenal hem de Norveç için büyük bir kayıp olurdu," diye açıkladı Mathisen.

    İlk anda yaşanan endişeye rağmen, maçın bitiş düdüğünün ardından Odegaard'ın takım arkadaşlarıyla kutlama yaptığı görülünce bir umut ışığı belirdi. Bununla birlikte, bu sezon beş ayrı sakatlık kaydetmiş olan Odegaard'ın tekrarlayan sağlık sorunları, Avrupa ve ulusal şampiyonluk peşinde koşan Mikel Arteta'nın takımı için önemli bir konu haline geliyor.

  • "Aşınma ve yıpranma" konusundaki endişelerin artması

    Odegaard'ın istikrarsız performansı, bazı gözlemcilerin 27 yaşındaki oyuncunun, henüz 15 yaşındayken profesyonel futbola başladığı kariyerinin fiziksel yükünü taşımakta zorlanmaya başladığını düşünmesine neden oldu.

    Eski Norveç milli takım oyuncusu Kjetil Rekdal, orta saha oyuncusunun profesyonel futbola erken başlamasının bir faktör olabileceğine inananlar arasında yer alıyor. SportWitness'e göre, "Elbette bu endişe verici" dedi. "Bu, yıpranmanın vücuduna zarar vermeye başladığı anlamına gelebilir. Belki de profesyonel futbola daha geç başlayan diğer oyuncular gibi 30'lu yaşlarında ve sonrasında çok uzun bir kariyeri olmayabilir. Bu şanssızlık olabilir, ancak şu anda çok fazla ara verdi. Sakatlanan bir oyuncu hiçbir şey yapamaz. En önemli şey, tekrar maçlara çıkmadan önce iyi antrenman yapabilmesidir." 

    Şimdi ne olacak?

    Takım Portekiz'de galibiyet elde ederek dayanıklılığını sergilese de, kaptanlarının bir kez daha uzun süre sahalardan uzak kalması, Arsenal'in yaklaşan Premier Lig maçları ve Emirates'te oynanacak hayati Şampiyonlar Ligi rövanş maçı öncesinde taktiksel bir yeniden değerlendirme yapmasını gerektirecektir. Odegaard'ın Cumartesi günü Bournemouth ile oynanacak maçta sahalara yetişip yetişemeyeceği ise henüz belli değil.

