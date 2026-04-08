"Korku filmi gibi" - Martin Odegaard'ın Arsenal'de yaşadığı yeni sakatlık ciddi endişe uyandırıyor

Eski Norveçli savunma oyuncusu Jesper Mathisen, TV2'ye verdiği demeçte, ülkesinin yaklaşan Dünya Kupası mücadelesini de göz önünde bulundurarak yayını izledikten sonra duyduğu endişeyi dile getirdi. "Bunlar korkutucu görüntüler. Sanki bir korku filmi izlemek gibi. Bir kabus. Boşuna oturmuş değil. Eğer yine sakatlık nedeniyle sahadan çıkmak zorunda kalsaydı, bu hem Arsenal hem de Norveç için büyük bir kayıp olurdu," diye açıkladı Mathisen.

İlk anda yaşanan endişeye rağmen, maçın bitiş düdüğünün ardından Odegaard'ın takım arkadaşlarıyla kutlama yaptığı görülünce bir umut ışığı belirdi. Bununla birlikte, bu sezon beş ayrı sakatlık kaydetmiş olan Odegaard'ın tekrarlayan sağlık sorunları, Avrupa ve ulusal şampiyonluk peşinde koşan Mikel Arteta'nın takımı için önemli bir konu haline geliyor.