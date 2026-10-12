Her şeyi değiştirebilecek halka





Geçtiğimiz yıllar boyunca sorun her zaman Barcelona'nın gol atma kapasitesinde değil, rekabet kızıştığında üstünlüğünü koruyabilmesinde oldu.

Nitekim takım birçok kez korkutucu bir hücum gücüne sahip oldu, ancak savunma hatalarının ve kritik anlarda konsantrasyon kaybının bedelini ödedi.

İşte burada, bu sezon takıma yeni bir ivme kazandırabilecek değişikliklerin önemi ortaya çıkıyor. Bunların başında, İspanya Millî Takımı ile 2026 Dünya Kupası'nı kazanmalarının ardından Pau Cubarsi ve Eric Garcia'nın olgunlaşması geliyor; buna hazır olduğu zamanlarda Andreas Christensen'in tecrübesinden yararlanmak da ekleniyor.

Cubarsi, oyunu okuma ve baskı altında topla çıkma becerisi sayesinde savunmanın inşasında önemli bir unsuru temsil ediyor. Eric Garcia ise teknik direktör Hansi Flick'e taktiksel esneklik sunuyor; zira stoperde, kanatlarda, hatta gerektiğinde ön libero pozisyonunda oynayabiliyor.

Christensen'e gelince, savunma hattına tecrübe ve sükûnet katan ek bir alternatif olmayı sürdürüyor; ancak fiziksel hazırlığını koruması ve maçlara süreklilik içinde çıkması, sezon boyunca kendisinden yararlanılabilmesi için iki temel faktör olarak öne çıkıyor.











