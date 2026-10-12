Barcelona, Avrupa'nın devlerini korkutabilecek bir hücum nesline sahip olduğu her dönemde eski hayal yeniden gündeme geliyor ve taraftarlarının, 2015 yılından bu yana kulübün kasasına giremeyen kıtasal tacı geri kazanma hevesi yükseliyor.
Ancak ürkütücü rakamlarla acımasız Avrupa gerçeği arasında, Blaugrana'yı yıllardır kovalayan soru hâlâ ortada: Bu kez farklı olacak mı, takım nihayet Şampiyonlar Ligi kompleksini kırmayı başaracak mı?
2026-2027 sezonunda Barcelona gerçekten hayal kurmasını sağlayacak bir kadroya sahip. Lamine Yamal, Raphinha ve Anthony Gordon'dan oluşan hücum üçlüsü, Avrupa'nın büyük liglerindeki üçlüler arasında en etkili olanın zirvesine yerleşerek Chelsea, Real Madrid ve Bayern Münih'i geride bıraktı.
Fakat taraftarlarına ek bir umut veren yenilik yalnızca hücumla ilgili değil; hücum verimliliğini defansif sağlamlıkla birleştiren, daha dengeli bir sisteme sahip olma olasılığıyla da ilgili.