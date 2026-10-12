Her şeyi değiştirebilecek halka





Geçtiğimiz yıllar boyunca sorun her zaman Barcelona'nın gol atma kapasitesinde değil, rekabet kızıştığında üstünlüğünü koruyabilmesinde oldu.

Nitekim takım birçok kez ürkütücü bir hücum gücüne sahip oldu, ancak savunma hatalarının ve kritik anlarda konsantrasyon kaybının bedelini ödedi.

İşte burada, takıma bu sezon yeni bir ivme kazandırabilecek değişikliklerin önemi ortaya çıkıyor. Bunların başında da, İspanya Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası şampiyonluğunu yaşayan Pau Cubarsi ve Eric Garcia'nın olgunlaşması geliyor; buna bir de Andreas Christensen'in forma giymeye hazır olduğunda sunacağı tecrübeden faydalanmak ekleniyor.

Cubarsi, oyunu okuma ve baskı altında topla çıkma becerisi sayesinde savunmanın inşasında önemli bir unsur olarak öne çıkıyor. Eric Garcia ise teknik direktör Hansi Flick'e taktiksel esneklik sağlıyor; zira hem stoperde hem kanatlarda, hatta gerektiğinde ön libero pozisyonunda oynayabiliyor.

Christensen'e gelince, savunma hattına tecrübe ve soğukkanlılık katan ek bir alternatif olmayı sürdürüyor; ancak fiziksel hazır bulunuşluğunu korumak ve maçlarda sürekliliği sağlamak, sezon boyunca ondan yararlanmak için iki temel faktör olarak öne çıkıyor.











