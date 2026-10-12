Barcelona, Avrupa'nın devlerini korkutabilecek bir hücum nesline sahip olduğu her dönemde eski hayal yeniden gündeme geliyor ve taraftarlarının, 2015 yılından bu yana kulübün kasasına girmeyen kıtasal tahtı geri kazanma hevesi yükseliyor.
Ancak korkutucu istatistikler ile acımasız Avrupa gerçekliği arasında, Katalan ekibini her yıl takip eden soru hâlâ cevapsız: Bu kez farklı olacak mı ve takım nihayet Şampiyonlar Ligi kompleksini kırmayı başaracak mı?
2026-2027 sezonunda Barcelona gerçekten hayal kurmasını sağlayacak bir kadroya sahip. Lamine Yamal, Raphinha ve Anthony Gordon'dan oluşan hücum üçlüsü, Avrupa'nın büyük liglerindeki hücum üçlüleri arasında en etkili olanı konumuna yerleşerek Chelsea, Real Madrid ve Bayern Münih'i geride bıraktı.
Ancak taraftarlarına ek bir umut veren yeni unsur yalnızca hücumla ilgili değil; hücum etkinliği ile savunma sağlamlığını bir araya getiren, daha dengeli bir sisteme sahip olma ihtimaliyle de ilgili.