Modrić henüz futbolu bırakmaya hazır değil, ancak gelecek sezon hangi takımda oynayacağı konusunda da henüz bir açıklama yapmaya hazır değil. 40 yaşındaki AC Milan'ın yıldız oyuncusu şu anda beşinci Dünya Kupası'na hazırlanıyor ve kişisel başarılar ile sözleşme görüşmelerinin, milli takımdaki zaferlerin gerisinde kaldığını açıkça belirtti.

Hırvatistan kaptanının Milan'daki sözleşmesi bu yaz sona eriyor, ancak sözleşmeyi 12 ay daha uzatma opsiyonu bulunuyor. Henüz bir karar açıklanmadı, ancak Dünya Kupası'ndan sonra emekli olacağı bildirildi.

Modric şu anda geleceği hakkında konuşmaya hazır değil ve gazetecilere şunları söyledi: "Takıma mümkün olan en iyi şekilde yardımcı olmak istediğim için tamamen turnuvaya odaklanmış durumdayım."

200. milli maçına iki maç kala, Modrić bu Kuzey Amerika gezisini bir veda turu veya milli takımla "Son Dans" olarak görmediğini vurguladı.