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"Korkmuyoruz" - Hırvatistan ve AC Milan'ın yıldızı Luka Modrić, İngiltere maçı öncesinde heyecanını dile getirirken emeklilik sorusunu yanıtlamaktan kaçındı

Hırvatistan
Dünya Kupası
L. Modric
İngiltere
AC Milan
İngiltere - Hırvatistan

Luka Modric, Hırvatistan’ın İngiltere ile oynayacağı kritik Dünya Kupası açılış maçı öncesinde rakiplerine meydan okuyan bir mesaj gönderdi ve takımının kimseden korkmadığını vurguladı. Beşinci Dünya Kupası'na katılan AC Milan orta saha oyuncusu, 2018 ve 2022'deki başarılarını tekrarlamak isteyen bir ulusun kalbi olmaya devam ediyor. Kulüpteki geleceği ve emeklilik ihtimaliyle ilgili sorular ortalıkta dolaşmaya devam ederken, tecrübeli orta saha oyuncusu dikkatini tamamen sahaya veriyor.

  • Gözümüz Dünya Kupası'nda

    Modrić henüz futbolu bırakmaya hazır değil, ancak gelecek sezon hangi takımda oynayacağı konusunda da henüz bir açıklama yapmaya hazır değil. 40 yaşındaki AC Milan'ın yıldız oyuncusu şu anda beşinci Dünya Kupası'na hazırlanıyor ve kişisel başarılar ile sözleşme görüşmelerinin, milli takımdaki zaferlerin gerisinde kaldığını açıkça belirtti.

    Hırvatistan kaptanının Milan'daki sözleşmesi bu yaz sona eriyor, ancak sözleşmeyi 12 ay daha uzatma opsiyonu bulunuyor. Henüz bir karar açıklanmadı, ancak Dünya Kupası'ndan sonra emekli olacağı bildirildi.

    Modric şu anda geleceği hakkında konuşmaya hazır değil ve gazetecilere şunları söyledi: "Takıma mümkün olan en iyi şekilde yardımcı olmak istediğim için tamamen turnuvaya odaklanmış durumdayım."

    200. milli maçına iki maç kala, Modrić bu Kuzey Amerika gezisini bir veda turu veya milli takımla "Son Dans" olarak görmediğini vurguladı.

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    İngiltere maçı öncesinde direniş

    Hırvatistan, grup aşamasının açılış maçında İngiltere ile zorlu bir sınava çıkacak; Modrić, bu takımı kendi grubunun en güçlü rakibi olarak görüyor. Ancak efsanevi orta saha oyuncusu, takımının “Üç Aslanlar”ın yıldızlarla dolu kadrosundan ya da turnuvanın favorisi konumundan etkileneceği yönündeki tüm iddiaları hemen reddetti.

    Deneyimli orta saha oyuncusu bu zorlu mücadeleden keyif aldığını belirterek, "Herkese saygı duyuyoruz, ancak kimseden korkmuyoruz. Şimdi bunu sahada kanıtlamak bize kalmış. Tüm Hırvatları gururlandırmak istiyoruz." dedi. Modric, İngiltere'nin favori olabileceğini, ancak Hırvatistan kadrosundaki tecrübenin, bir kez daha en üst düzeyde rekabet edebilmeleri için ihtiyaç duydukları avantajı sağladığına inanıyor.

  • Sadece sayıyı doldurmak değil

    2018’de ikincilik, 2022’de ise üçüncülükle turnuvayı tamamlayan Hırvatistan, dünya sahnesinde beklentilerin ötesinde performans sergileme geleneğiyle bu turnuvaya giriyor. Modrić, ABD’ye sadece katılmak için değil, geçmişte kıl payı kaçırdıkları kupayı kazanmak için geldiklerinde ısrarcı.

    "Son Dünya Kupası turnuvalarında Hırvatistan'ın en büyük gücü her zaman birliktelik olmuştur ve bu sefer de öyle olmalı. Buraya sadece katılmak, figüranlık yapmak için gelmedik. Takım olarak kenetlendiğimizde, herkesle rekabet edebiliriz," dedi Modric.


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    Gelecek nesillere yol göstermek

    Takım doğal bir geçiş sürecinden geçerken Modrić, kendisini sadece bir oyun kurucudan daha fazlası olarak görüyor; o, altın nesil ile yükselen yetenekler arasındaki köprü görevi görüyor. Rolünün, genç oyuncuların yaratıcılıklarının beklenti yükü altında ezilmeden başarılı olmaları için bir zemin hazırlamak olduğuna inanıyor.

    "Biz daha deneyimli oyuncular, gençlere el uzatmalı, onların gelişmesine yardımcı olmalı ve onlara deneyim, kalite ve karakterimizi aktarmalıyız. Gençler yeteneklerini sergilemekten çekinmemeli ve biz de onları desteklemeliyiz. Nesil değişimi yaşanıyor, ancak son iki Dünya Kupası'nda olduğu gibi kazanmaya ve başarılı olmaya devam etmek istiyoruz," diye konuştu Modric.

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