Getty Images Sport
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"Korkmuş gibiydik!" - Callum McGregor, Celtic'in LASK karşısında Şampiyonlar Ligi tarihine geçen çöküşünün ardından takımı "pasif" olmakla eleştirdi
Celtic, Avrupa'da tarihi bir çöküş yaşadı
Celtic, LASK karşısında Şampiyonlar Ligi play-off turunda yaşadığı şaşırtıcı çöküşün ardından Avrupa tarihinin en karanlık gecelerinden birini yaşadı. İskoç şampiyonu, Avusturya'da uzatmalar sonunda toplamda 5-4'lük yenilgi alarak turnuvaya veda etti.
Celtic, ilk maçtan aldığı 3-0'lık net avantajla deplasmana gitmişti. McGregor'un erken gelen golü bu farkı dörde çıkardığında, tur atlama tamamen garanti görünüyordu. Ancak Avusturya ekibinin mucizevi geri dönüşü Celtic'in hayallerini yıktı. Moses Usor, Robert Ljubicic ve Samuel Adeniran'ın harika golü konuk ekibi sarsarken, Florian Flecker'in 90. dakikadaki kafa golü maçı uzatmalara taşıdı.
- Getty Images Sport
Kulübenin kenarındaki en kötü gece
Uzatmalarda momentum tamamen LASK'ın lehine döndü. Adeniran, 109. dakikada harika bir şut çıkararak Avusturya şampiyonunu ilk kez toplam skorda öne geçirdi. Adeniran, Reo Hatate'in Krystof Danek'e faul yapmasının ardından neredeyse altıncı golünü de atıyordu, ancak Viljami Sinisalo penaltıyı kahramanca kurtardı. Ani gelen bu can simidine rağmen Celtic, maçın son bölümünde bir reaksiyon veremedi.
Celtic teknik direktörü Martin O'Neill, çöküşün ardından tamamen yıkıldı. Bunun bir teknik direktör olarak yaşadığı en kötü his olup olmadığı sorulduğunda şu yanıtı verdi: "Hiç şüphesiz. Doğal olarak 2003'teki UEFA Kupası finalini atlatmam uzun zaman almıştı, ancak bu çok büyük bir hayal kırıklığıydı."
McGregor pasif performansı için özür diledi
Aşağılayıcı elenişin ardından McGregor, takımın berbat performansına ilişkin değerlendirmesinde sözünü sakınmadı. Celtic kaptanı, deplasmana gelen taraftarlardan çaresiz bir şekilde özür diledi. Amazon Prime'a konuşan McGregor şunları söyledi: "Hak ettiğimizi aldık. Bence gece boyunca pasif kaldık. Maçı gidip kazanmaktan gerçekten korkuyor gibi göründük.
"Dürüst olmak gerekirse, ilk maçta da o kadar iyi olduğumuzu düşünmüyorum ve bir şekilde paçayı kurtardık. Ama sonra 3-0 öne geçiyorsunuz ve bir şansınız olduğunu düşünüyorsunuz. Böyle oynadığınızda hiçbir şekilde mazeretiniz olamaz.
"Bunu kabullenmek zorundayız. Taraftarlardan ve kulüpten özür diliyoruz çünkü o maçı kaybetmememiz gerekirdi. Şimdi nasıl bir karaktere sahip olduğumuzu görmemiz gerekiyor. Bu kadar farklı bir skorla maçı kaybedip başka yerde mazeret arayamazsınız. Bu sezon ne başaracağımız konusunda insanların nelerden yapıldığını şimdi göreceğiz."
- Getty Images Sport
Celtic'i Avrupa Ligi bekliyor
Maçın bitiş düdüğü, Celtic'i üst üste ikinci sezon Avrupa Ligi'ne mahkûm etti. Geçen yıl Celtic, bu aşamada Kairat Almaty'ye penaltılarda yenilerek benzer şekilde acı bir eleniş yaşamıştı.
Ancak toplam skorda dört gollük avantajı heba etmek, bu son başarısızlığı İskoç devinin kabullenmesini daha da zorlaştırıyor. Celtic'in şimdi hızla toparlanması gerekiyor. Celtic, cuma günkü Avrupa Ligi lig aşaması kura çekimine katıldığında kıtadaki rakiplerini öğrenecek.
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