Uzatmalarda momentum tamamen LASK'ın lehine döndü. Adeniran, 109. dakikada harika bir şut çıkararak Avusturya şampiyonunu ilk kez toplam skorda öne geçirdi. Adeniran, Reo Hatate'in Krystof Danek'e faul yapmasının ardından neredeyse altıncı golünü de atıyordu, ancak Viljami Sinisalo penaltıyı kahramanca kurtardı. Ani gelen bu can simidine rağmen Celtic, maçın son bölümünde bir reaksiyon veremedi.

Celtic teknik direktörü Martin O'Neill, çöküşün ardından tamamen yıkıldı. Bunun bir teknik direktör olarak yaşadığı en kötü his olup olmadığı sorulduğunda şu yanıtı verdi: "Hiç şüphesiz. Doğal olarak 2003'teki UEFA Kupası finalini atlatmam uzun zaman almıştı, ancak bu çok büyük bir hayal kırıklığıydı."