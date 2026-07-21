Getty Images Sport
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"Korkaklar geriye doğru oynar!" - Arjantin'in İspanya'ya karşı tek taraflı geçen Dünya Kupası finalinde mağlup olmasının ardından Emi Martinez ve Lionel Messi'nin devre arası motivasyon konuşması ortaya çıktı
Albiceleste finalde zor anlar yaşadı
Maç öncesi ve final sırasında çekilen tünel görüntüleri, kaptan Messi ve kaleci Martinez’in motivasyon konuşmalarını ortaya çıkardı. Son şampiyon, uzatmalarda İspanya’ya 1-0’lık bir mağlubiyet yaşadı; galibiyet golünü Ferran Torres attı. Lionel Scaloni’nin takımı maç boyunca yoğun bir baskı altında kaldı ve Fernandez’in maçın sonlarında gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalmasının ardından, rakibin durmak bilmeyen hücumlarını durduramadı.
- Getty Images Sport
Liderler tünel mitingini düzenledi
Maçın başlamasından önce Messi, takım arkadaşlarını dış seslere kulak asmamaları konusunda uyararak maç öncesi gerginliği yatıştırmaya çalıştı. Bu önemli maça kadar, turnuva hakemlik standartları konusundaki hararetli tartışmaların ve kararların Güney Amerikalıları kayırdığına dair iddiaların gölgesinde kalmıştı.
Takıma seslenen Barcelona efsanesi şöyle dedi: "Hadi çocuklar, hey. Herkes sakin olsun, sakin olun. En önemli şey bu. Sakin olalım çocuklar, soğukkanlılığınızı gösterin, sakin olun. Sadece oyuna odaklanalım, tamam mı? Sakin olun, size her şeyi unutmanızı söylüyorum, her şeyi unutun. Sadece oynayın, sadece oyuna odaklanalım, herkes, sadece oynayın, hadi."
Martinez ateşli bir tepki istiyor
İlk yarı sonunda skor 0-0'da kalmışken İspanya top hakimiyetini elinde tutuyordu; Martinez, tünelde takıma seslenerek hücumda daha fazla aciliyet gösterilmesi için ateşli bir çağrıda bulundu. Aston Villa kalecisi takımı coşturdu: "Hadi ama, yürekten oynayın çocuklar, hadi. Yürekten oynamak, geriye gitmek değil, ileriye doğru ilerlemek demektir. İleri, ileri, ileri, ileri. Korkaklar geriye oynar, hadi ileriye gidelim. Üç pasla Leo’ya ulaşalım, arka alandan da oyun kurduğumuzu görelim."
Messi de şöyle ekledi: "Hadi çocuklar, karakter, herkes, karakter. Bu karakter her zaman bizde vardı, şimdi de göstermeyecek miyiz? Hadi ama. Oynamak için karakter, kendi futbolumuzu oynayalım, oynayalım, hadi."
- AFP
Finalistler yeniden yapılanma süreciyle karşı karşıya
New Jersey’de yaşanan bu acı yenilgi, Albiceleste’yi şampiyonluk unvanını savunmada başarısız olmasının ardından takım disiplinini ve yenilenmeyi değerlendirmek üzere kritik bir geçiş aşamasına zorluyor. 39 yaşındaki Messi’nin son Dünya Kupası’nı oynadığına dair yaygın bir kanı varken, 33 yaşındaki Martinez’in milli takımdaki geleceği de belirsizliğini koruyor.
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