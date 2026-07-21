"Korkaklar geriye doğru oynar!" - Arjantin'in İspanya'ya karşı tek taraflı geçen Dünya Kupası finalinde mağlup olmasının ardından Emi Martinez ve Lionel Messi'nin devre arası motivasyon konuşması ortaya çıktı

İlk yarı sonunda skor 0-0'da kalmışken İspanya top hakimiyetini elinde tutuyordu; Martinez, tünelde takıma seslenerek hücumda daha fazla aciliyet gösterilmesi için ateşli bir çağrıda bulundu. Aston Villa kalecisi takımı coşturdu: "Hadi ama, yürekten oynayın çocuklar, hadi. Yürekten oynamak, geriye gitmek değil, ileriye doğru ilerlemek demektir. İleri, ileri, ileri, ileri. Korkaklar geriye oynar, hadi ileriye gidelim. Üç pasla Leo’ya ulaşalım, arka alandan da oyun kurduğumuzu görelim."

Messi de şöyle ekledi: "Hadi çocuklar, karakter, herkes, karakter. Bu karakter her zaman bizde vardı, şimdi de göstermeyecek miyiz? Hadi ama. Oynamak için karakter, kendi futbolumuzu oynayalım, oynayalım, hadi."